Как советские дети становились героями Второй мировой

Конечно, никому и в голову не приходило мобилизовать в Красную Армию детей (призывали с 18 лет, хотя были случаи, что и с 17). Они добровольно убегали из дома на фронт, но самым верным способом для несовершеннолетнего оказаться в солдатах было остаться сиротой, что в условиях жестокости Восточного фронта не было редкостью.

Часто подразделения Красной Армии, подобрав такого беглеца или оставшегося без родителей ребенка, не отсылали его в тыл, а принимали на свое попечение в качестве так называемого «сына полка». На флоте таких воспитанников именовали юнгами. Ими чаще всего становились дети погибших моряков.