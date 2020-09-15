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Как советские дети становились героями Второй мировой

Как советские дети становились героями Второй мировой (11 фото)

Автор:
15 сентября 2020 21:44
Сообщество : Военное
Метки: война   герои   дети   
409
11

Они защищали Сталинград, управляли военными самолетами и были лучшими снайперами.

В войне на уничтожение, которую против СССР развязал Адольф Гитлер, с нацистами воевали практически все: мужчины, женщины, старики и даже дети. Последние в этом ничуть не уступали взрослым.

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Метки: война   герои   дети   
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65k
Фома 5 часов назад
Они реально были героями , сами того не сознавая , пусть пропаганда этим и воспользовалась , но это хорошая пропаганда , пусть все враги видят , что даже дети готовы были защищать ( мстить) за свою родину и родных , у меня дед в 15 лет приписал себе пару лет и попал в армию в 1944 году , был механиком водителем танка , повоевать не успел , когда их часть из резерва перевели (как он говорил , обучали их долго) , тут и всё кончилось , заслали на 9 лет в Австрию . Есть много душещипательных фильмов про это , мне кажется нынешнему поколению их не понять , а я в детстве смотрел и восхищался ими , пусть это были и просто фильмы , но даже сейчас они вызывают эмоции , только уже немного другие , раньше были они были даже не просто детьми , а какими то сказочными героями , а теперь злоба , как же такие "цивилизованные" европейцы могли творить такое , что даже дети воевали против захватчиков .
Они реально были героями , сами того не сознавая , пусть пропаганда этим и воспользовалась , но это хорошая пропаганда , пусть все враги видят , что даже дети готовы были защищать ( мстить) за свою родину и родных , у меня дед в 15 лет приписал себе пару лет и попал в армию в 1944 году , был механиком водителем танка , повоевать не успел , когда их часть из резерва перевели (как он говорил , обучали их долго) , тут и всё кончилось , заслали на 9 лет в Австрию . Есть много душещипательных фильмов про это , мне кажется нынешнему поколению их не понять , а я в детстве смотрел и восхищался ими , пусть это были и просто фильмы , но даже сейчас они вызывают эмоции , только уже немного другие , раньше были они были даже не просто детьми , а какими то сказочными героями , а теперь злоба , как же такие "цивилизованные" европейцы могли творить такое , что даже дети воевали против захватчиков .
Они реально были героями , сами того не сознавая , пусть пропаганда этим и воспользовалась , но это хорошая пропаганда , пусть все враги видят , что даже дети готовы были защищать ( мстить) за свою родину и родных , у меня дед в 15 лет приписал себе пару лет и попал в армию в 1944 году , был механиком водителем танка , повоевать не успел , когда их часть из резерва перевели (как он говорил , обучали их долго) , тут и всё кончилось , заслали на 9 лет в Австрию . Есть много душещипательных фильмов про это , мне кажется нынешнему поколению их не понять , а я в детстве смотрел и восхищался ими , пусть это были и просто фильмы , но даже сейчас они вызывают эмоции , только уже немного другие , раньше были они были даже не просто детьми , а какими то сказочными героями , а теперь злоба , как же такие "цивилизованные" европейцы могли творить такое , что даже дети воевали против захватчиков .
Они реально были героями , сами того не сознавая , пусть пропаганда этим и воспользовалась , но это хорошая пропаганда , пусть все враги видят , что даже дети готовы были защищать ( мстить) за свою родину и родных , у меня дед в 15 лет приписал себе пару лет и попал в армию в 1944 году , был механиком водителем танка , повоевать не успел , когда их часть из резерва перевели (как он говорил , обучали их долго) , тут и всё кончилось , заслали на 9 лет в Австрию . Есть много душещипательных фильмов про это , мне кажется нынешнему поколению их не понять , а я в детстве смотрел и восхищался ими , пусть это были и просто фильмы , но даже сейчас они вызывают эмоции , только уже немного другие , раньше были они были даже не просто детьми , а какими то сказочными героями , а теперь злоба , как же такие "цивилизованные" европейцы могли творить такое , что даже дети воевали против захватчиков .
Они реально были героями , сами того не сознавая , пусть пропаганда этим и воспользовалась , но это хорошая пропаганда , пусть все враги видят , что даже дети готовы были защищать ( мстить) за свою родину и родных , у меня дед в 15 лет приписал себе пару лет и попал в армию в 1944 году , был механиком водителем танка , повоевать не успел , когда их часть из резерва перевели (как он говорил , обучали их долго) , тут и всё кончилось , заслали на 9 лет в Австрию . Есть много душещипательных фильмов про это , мне кажется нынешнему поколению их не понять , а я в детстве смотрел и восхищался ими , пусть это были и просто фильмы , но даже сейчас они вызывают эмоции , только уже немного другие , раньше были они были даже не просто детьми , а какими то сказочными героями , а теперь злоба , как же такие "цивилизованные" европейцы могли творить такое , что даже дети воевали против захватчиков .
Они реально были героями , сами того не сознавая , пусть пропаганда этим и воспользовалась , но это хорошая пропаганда , пусть все враги видят , что даже дети готовы были защищать ( мстить) за свою родину и родных , у меня дед в 15 лет приписал себе пару лет и попал в армию в 1944 году , был механиком водителем танка , повоевать не успел , когда их часть из резерва перевели (как он говорил , обучали их долго) , тут и всё кончилось , заслали на 9 лет в Австрию . Есть много душещипательных фильмов про это , мне кажется нынешнему поколению их не понять , а я в детстве смотрел и восхищался ими , пусть это были и просто фильмы , но даже сейчас они вызывают эмоции , только уже немного другие , раньше были они были даже не просто детьми , а какими то сказочными героями , а теперь злоба , как же такие "цивилизованные" европейцы могли творить такое , что даже дети воевали против захватчиков .
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2k
Vladimir Klishin Полчаса назад
Новый тренд заданный президентом... Вторая мировая.
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10k
Сибирячка 3 часа назад
Капля дегтя. Часть детей попала в детские дома после войны т.к. были сиротами. И вот тут капец. В армии, даже действующей на фронте и в партизанах к ним было особое отношение. А тут они были отстающими в учебе, безобразно одеты, плохо кормлены и, конечно, с нарушенной психикой. Вот и поотправляли их многих их детдома в заключение. Знаю о чем говорю. т.к. у нас в сибирском селе был детдом, для детей собранных в смоленской области. и мама там начинала работать, ей самой было 18 лет . Она просто не вынесла всего обоюдного негатива. что шел от воспитанников и педколлектива.
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10k
Пумба 4 часа назад
Че, расширяем окно Овертона?! Какая, к х...ям, вторая мировая?!! Советские дети в ней участия не принимали, только в Великой Отечественной войне.
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2k
Tano 5 часов назад
Вот это точно для стенгазеты:
"...В ходе одного из боев за Сталинград в конце 1942 года Герасимов, единственный оставшийся в живых из своего расчета, подобрал чей-то автомат и вел огонь по вражеской пехоте. Когда ему оторвало кисть правой руки и раздробило локоть левой, он, прижимая к себе культями противотанковую гранату, выдернул зубами чеку и бросился под немецкий танк, подорвав его вместе с собой..."
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6k
Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
Поэтому эти петрилы нас и боятся.
У нас за Родину готов воевать даже ребенок.
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2k
Варяг 6 часов назад
Ни когда не дал бы, не важно чьему ребенку, воевать за что бы то ни было, сам отец трех сыновей и дочери... сам бы лег трижды, но детей никогда!!!
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2k
Ухалус Посовиномус Варяг 5 часов назад
А там не спрашивали и не выбирали. Особенно в партизанах.
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65k
Фома Варяг 5 часов назад
Вот ты полег , а детям то чего делать ?
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2k
VL 6 часов назад
Становились Героями Великой Отечественной Войны. Или автор скакун, отвергающий это определение???
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56k
Viktor VL 6 часов назад
Обыкновенус лайкодрочерус!
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2k
VL Viktor 6 часов назад
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1k
Василич VL 5 часов назад
Он написал, что это было на Восточном фронте))
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579
Павел Василич 3 часа назад
Die Kinder?
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