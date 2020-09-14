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Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки о которых мало кто знает

Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки о которых мало кто знает (16 фото)

Автор:
14 сентября 2020 12:02
Сообщество : Строитель
Метки: важное   интересное   надо знать   помощь   рулетка   секреты   строитель   
5864
16

Казалось бы - обычная рулетка - вытянул, померил, сложил. Но не все так просто - ведь в этой маленькой штуке имеется куча секретов и приспособлений, сделанных в помощь строителям.

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Метки: важное   интересное   надо знать   помощь   рулетка   секреты   строитель   
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23  комментария
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10k
Neverь 56 минут назад
Рулетка с Алика
Рулетка с Алика
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29k
Mamin Sibiriak 7 минут назад
Новое в математике - деление чисел с точностью до миллиметра.
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10k
Пумба Час назад
Деление на равные части, прямой угол - кто учил, а не отсиживал геометрию в школе, тот всё это знал еще в 14 лет. Определение диаметра окружности по ее длине (без каких-либо дополнительных шкал) - еще раньше.
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16k
kamanch Пумба 58 минут назад
А что делать, у кого нет с собой ПИ-мометра? На что умножать радиус?
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10k
Пумба kamanch 50 минут назад
Это я не подумал. Кстати, отличная подача автору поста! Можно ведь еще запилить новый пост про то как жить без ПИ-мометра!
Для точных инженерных расчетов совсем необязательно помнить значение числа Пи до сотого знака после запятой, достаточно 3,1415. ;)
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424
TNs Пумба Полчаса назад
Математика это хорошо, но когда под рукой есть инструмент позволяющий за пару секунд, не напрягаясь и не отрываясь от работы на расчеты на листике карандашиком, найти диаметр трубы, что в этом плохого?
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10k
Пумба TNs 19 минут назад
Лично я не видел в продаже таких рулеток. Но для определения диаметра чего-либо мне достаточно и самой простой рулетки.
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4k
vitenok Час назад
О господи, да я теперь рулеточку буду постоянно с собой носить! Маленькую монтировку красного цвета я уже ношу, и думаю, теперь, с монтировкой, рулеткой, синей изолентой, и полотенцем, я готов ко всему в этой жизни.
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12k
Сталкер vitenok 56 минут назад
А разводной ключ?! Ну Вы и балбес, ей-богу!
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5k
maclay Сталкер 42 минуты назад
А кирпич ? Кирпич в наше время, всегда должен быть под рукой!
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7k
Kucher vitenok 38 минут назад
Компас и карту крупного масштаба
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5k
Николай vitenok Полчаса назад
Анатолей перелогинься...
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266
С миру по нитке vitenok 15 минут назад
Еще букварь прихватишь цены в тебе не будет
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467
АлексЮстасу Час назад
Сложение и вычитание с помощью рулетки - самый быстрый способ сломать ленту рулетки.
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29k
Опаньки Час назад
пойду расскажу это все своему лазерному дальномеру
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3k
Еркен Час назад
В моей рулетки ничего подобного нет, за то есть вторая "измерительная" насечка в Feet, которым никто никогда не пользуется, за то мешает она всем это точно.
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10k
Пумба Еркен 59 минут назад
Неужели это такой дорогой инструмент, что нельзя хреновую неудобную рулетку выкинуть и купить новую нормальную?! Меньше двух баксов - уже неплохие есть.
https://epicentrk.ua/shop/ruletki/filter/prop_8949-from-5/prop_8954-is-yes/prop_7921-is-e3c95c2d98a140b6293d9ca7a901beda/apply/https://epicentrk.ua/shop/ruletki/filter/prop_8949-from-5/prop_8954-is-yes/prop_7921-is-e3c95c2d98a140b6293d9ca7a901beda/apply/
Неужели это такой дорогой инструмент, что нельзя хреновую неудобную рулетку выкинуть и купить новую нормальную?! Меньше двух баксов - уже неплохие есть.
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266
С миру по нитке Пумба 14 минут назад
Это как с машиной привыкаешь потом менять неохота.
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1k
Заряд бодрости 2 часа назад
и где же найти такие рулетки со всеми этими примочками? зазубрины по бокам, отверстия, метки, разметка на тыльной стороне- где это все на ширпотребе, который продается в каждом магазине?
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733
Василий Заряд бодрости 52 минуты назад
Интернет магазин на что?
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1k
Заряд бодрости Василий Полчаса назад
да я о другом- в статье рассказывают о всех фишках рулетки, но они далеко не стандартные и в обычном магазине не найдешь таких. Понятное дело, что в интернете найдется всё
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