Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки о которых мало кто знает

Казалось бы - обычная рулетка - вытянул, померил, сложил. Но не все так просто - ведь в этой маленькой штуке имеется куча секретов и приспособлений, сделанных в помощь строителям.
Секрет первый - отверстие в начале ленты рулетки
Это отверстие поможет произвести замеры, особенно на деревянных поверхностях, когда у нас нет ассистента, а ленту как-то нужно зафиксировать. А многие пользуются рулетками постоянно, но о некоторых моментах даже не догадываются. Наверное нет ни одного человека, который не пользовался когда-либо в жизни рулеткой. А многие пользуются рулетками постоянно, но о некоторых моментах даже не догадываются. В таком случае берём какой-либо фиксатор, это может быть гвоздь, либо кнопка. Фиксируем рулетку и после этого производим замер, спокойно вытягивая ленту на нужную нам длину. Еще через это отверстие в поверхность втыкают шило, что позволяет очертить круг
Секрет второй - зазубрины
А они понадобятся если под рукой нет ничего чем можно было бы отметить размер. Просто берётся силой и царапиной делается отметка. Именно для этого и предназначены эти острые крючки.
Секрет третий - овальное отверстие (прорезь) на зацепе
Эта прорезь предназначена для зацепа на гвоздь, шуруп и т.п. С помощью этого зацепа вы легко прочертите круг, т.е. у вас получится циркуль, если к самой рулетке приспособить карандаш
Секрет четвертый - точка
Вырез в зацепе используют для того, чтобы можно было поставить в искомой точке метку карандашом.
Секрет пятый - значки
В некоторых рулетках на тыльной и лицевой стороне полотна, производители нанесли точки или какие-то другие специальные значки. Это циклично расставленные согласно общепринятым стандартам (в среднем около 30, 40, 60 сантиметров) отметки, по которым мастера быстро монтируют несущие элементы различных строительных каркасов. Например, кровельные стропила или балки перекрытия.
Секрет шестой - подвижный зацеп
Подвижный зацеп на рулетке это не брак, как думают многие. Это сделано специально для более точного измерения - если вы цепляете зацеп за ту поверхность, которую надо измерить, зацеп отодвигается до нулевой отметки. Если вы измеряете от поверхности, то зацеп наоборот - прижимается к нулевой отметке.
Секрет седьмой - что написано на рулетке
Это длина самой рулетки. Когда вам надо измерить расстояние от угла, просто поставьте в угол саму рулетку, а из нее выдвигайте ленту до нужной длины - потом просто к цифре на ленте прибавьте длину рулетки.
Секрет восьмой - без калькулятора. Сложение
С помощью строительной рулетки очень легко разделить любое число с точность до миллиметра пополам, не прибегая к услугам калькулятора. Берете размер на рулетке, к примеру 116см - и сложив ленту пополам совмещаете с ним нулевую отметку, там где верхний зацеп. Ровно в месте перегиба и будет требуемый результат - 58см.
Вычитание
Этим же способом можно не только делить, но и отнимать. Например общая длина стенки у вас 2м 11см, а распредкоробка находится от первого края на расстоянии в 1м 38см. Вам нужно быстро узнать сколько остается от этой распредкоробки до другого края стены, чтобы отмерить кабель канал. Вытягиваете ленту на 2м 11см и складываете ее пополам.отнимание и деление с помощью строительной рулетки Затем ищете отметку в 1м 38см. Как раз напротив нее, на второй половине ленты, и будет показано нужное вам расстояние - 73см.
Секрет девятый - равные части
Если вам надо разделить поверхность на равные части - например 17 см разделить на 4 равных части, то вам следует по диагонали поверхности растянуть рулетку до первого кратного четырем числа (20) и просто отметить отрезок в 5 см, 10 см, 15 см и 20 см. В итоге у вас получатся требуемые 17 см поделенные на равные части
Секрет десятый - прямые углы
Чтобы проверить прямой ли у вас угол, достаточно одной рулетки. Как известно сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы. Значит, отмерив по одной стене 30 см. а по другой 40 см и соединив метки вы должны получить по гипотенузе 50 см и значит ваш угол прямой и строители ничего не накосячили
Секрет одиннадцатый - вид сбоку
Очень удобны рулетки с зацепом шире полотна — можно легко увидеть деления, находясь сбоку.
Авторский пост
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Для точных инженерных расчетов совсем необязательно помнить значение числа Пи до сотого знака после запятой, достаточно 3,1415. ;)
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