Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки о которых мало кто знает

Это отверстие поможет произвести замеры, особенно на деревянных поверхностях, когда у нас нет ассистента, а ленту как-то нужно зафиксировать. А многие пользуются рулетками постоянно, но о некоторых моментах даже не догадываются. Наверное нет ни одного человека, который не пользовался когда-либо в жизни рулеткой. А многие пользуются рулетками постоянно, но о некоторых моментах даже не догадываются. В таком случае берём какой-либо фиксатор, это может быть гвоздь, либо кнопка. Фиксируем рулетку и после этого производим замер, спокойно вытягивая ленту на нужную нам длину. Еще через это отверстие в поверхность втыкают шило, что позволяет очертить круг