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Уникальные Советские электронные игрушки

Уникальные Советские электронные игрушки (11 фото)

Автор:
13 сентября 2020 23:41
Метки: СССР   интересно   хобби   
238
11

Не так давно откопал я в закромах своей хижины залежи старой Советской макулатуры. Кроме пожелтевших газет да старых писем, на свет ясный сошёл и весьма приличного сохрана каталог "Товары народного потребления". Это был старый каталожный справочник "Электроника" 1985 года.

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Метки: СССР   интересно   хобби   
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8  комментариев
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2k
Allmaster 2 часа назад
Пелять, я в Культтовары ходил , дрочил. Ибо по карману не все было. Эквалайзер 6 полосный собрал, 20 ваттный УНЧ, светомузыку, тир, на телик денег не было. И пропал потом.
А уж сколько кружков исходил....
Ска!!!
Детям говорю, плечами пожимают, и опять в свои мобилы, нихера не интересно!!!
Жена говорит, вот не заинтересовал...
Плять... я с 12 лет... считай уже 38 лет с паяльником... Не заитересовал...
Вся жизнь и работа вокруг паяльника ))
А им сцука неинтересно. Один сын ветеринар, другой повар, хули им этот паяльник )))
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14k
Dr.CrAzY Полчаса назад
198x : получилось выпросить на денёк приставку, пришел в гости к однокласснику - у него БЫЛ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР!!!
Поиграли в "теннис", дошло дело до "пострелять". И в это время приходит его маман - и видит этих пионеров стреляющих в её ЦВЕТНОЙ ТЕЛИВИЗОР!!!

Если пересказать в кратце - "Вон радио на кухне! К нему подключайте и стреляйте!!!"

198x : получилось выпросить на денёк приставку, пришел в гости к однокласснику - у него БЫЛ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР!!! Поиграли в "теннис", дошло дело до "пострелять". И в это время приходит его маман - и видит этих пионеров стреляющих в её ЦВЕТНОЙ ТЕЛИВИЗОР!!! Если пересказать в кратце - "Вон радио на кухне! К нему подключайте и стреляйте!!!"
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3k
Едондер пуп Час назад
В журналах много чего было. Я один раз даже оливки и креветки на фотке видел))
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3k
Александр Зотов Час назад
"Электроника Экси-Видео 02
-------
про такое и не слышал даже. Да и те же радиоуправляемые машины и яхты были невиданной недостижимой мечтой))) максимум, что было, это два танка с проводным управлением - Т-54 и Т-34 (более детально и круто сделанный, с пластмассовыми гусеницами)
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1
Змій Горинич Час назад
В 80-х годах, чтобы приобрести в нашем городе хоть что-нибудь из этого списка, надо было жениться на дочке директора промбазы
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65k
Фома 2 часа назад
Свето-тир
Свето-тир
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7k
Кыся Фома Час назад
У меня такой был:
Честно говоря, игрушка была сделана на совесть. Стреляла весьма точно и далеко, выбить все очки было трудно. Имела 15 или 16 зарядов в обойме! Потом спусковой крючок не срабатывал. То есть просто палить от балды не получалось. Не, можно, конечно, было перезарядить, но неинтересно.
У меня такой был: Честно говоря, игрушка была сделана на совесть. Стреляла весьма точно и далеко, выбить все очки было трудно. Имела 15 или 16 зарядов в обойме! Потом спусковой крючок не срабатывал. То есть просто палить от балды не получалось. Не, можно, конечно, было перезарядить, но неинтересно.
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