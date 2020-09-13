Уникальные Советские электронные игрушки

Не так давно откопал я в закромах своей хижины залежи старой Советской макулатуры. Кроме пожелтевших газет да старых писем, на свет ясный сошёл и весьма приличного сохрана каталог "Товары народного потребления". Это был старый каталожный справочник "Электроника" 1985 года.
Листая главы с да более знакомой техникой бытового разряда, забрел я в раздел, посвященный электронным игрушкам того периода.
Ну а теперь давайте вместе листать старый каталог
Детский радиоприёмник "Максимка"
Начну с вещицы, которой так не хватало в моём детстве. Когда мой приятель презентовал свой новенький средневолновой карманный "Космос", в жизни моей началась целая эпопея во воссозданию подобного устройства.
Оказывается, все это время я мог просто заказать такой набор...
Телевизионная приставка "Электроника Экси-Видео 02"
Предназначалась данная приставка для имитации и совместно с телеприемником, для воспроизведения спортивных игр на его экране. Состав: "Теннис", "Футбол", "Сквош", "Тренировка", "Футбол с гандикапом", "Стрельба-1" и "Стрельба-2".
Замечу, появилась "Электроника Экси-Видео" задолго до всеми известного "Денди".
Набор для радиолюбителя "Фон-3"
В состав набора входят компоненты, предназначенные для сборки предварительного стереофонического усилителя мощности. УНЧ может работать с такими источниками, как электромагнитная головка звукоснимателя или радиовещательный приёмник.
Набор для радиолюбителя "Фон-4"
Дополнение к прошлому набору. "Фон-4" предназначен для сборки оконечного стереофонического УНЧ. Выходная мощность: 2х10 Вт, диапазон воспроизводимых частот: 20... 20 000 Гц.
Радиоуправляемый автомобиль "Вираж"
Сегодня никого не удивишь радиоуправляемой игрушкой, но по тем временам это было чем то непостижимым. Работал "Вираж" по принципу дистанционного управления с помощью радиосигналов.
Радиоуправляемая яхта "Электрон"
Небольшая яхта, предназначенная для запуска на водоемах со спокойной поверхностью и при слабом ветре.
Лаборатория ЮЭ-50
Всеми знакомый Юный Электрик в виде электронной панели, предназначенной для помощи в углубленном изучении радиоэлектроники.
Детский телеконструктор
Предназначен для сборки и монтажа малогабаритной модели транзисторного телевизионного приёмника черно-белого изображения.
Еще один набор.
Детский токарный станок
Мечта каждого ребенка- токарный станок (шутка). Небольшой станок, предназначенный для овладения первоначальными навыками сложного мастерства токарного мастерства по дереву, развить трудовые навыки и стимулировать склонность к техническому мастерству.
Источник:
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А уж сколько кружков исходил....
Ска!!!
Детям говорю, плечами пожимают, и опять в свои мобилы, нихера не интересно!!!
Жена говорит, вот не заинтересовал...
Плять... я с 12 лет... считай уже 38 лет с паяльником... Не заитересовал...
Вся жизнь и работа вокруг паяльника ))
А им сцука неинтересно. Один сын ветеринар, другой повар, хули им этот паяльник )))
Поиграли в "теннис", дошло дело до "пострелять". И в это время приходит его маман - и видит этих пионеров стреляющих в её ЦВЕТНОЙ ТЕЛИВИЗОР!!!
Если пересказать в кратце - "Вон радио на кухне! К нему подключайте и стреляйте!!!"
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про такое и не слышал даже. Да и те же радиоуправляемые машины и яхты были невиданной недостижимой мечтой))) максимум, что было, это два танка с проводным управлением - Т-54 и Т-34 (более детально и круто сделанный, с пластмассовыми гусеницами)
Честно говоря, игрушка была сделана на совесть. Стреляла весьма точно и далеко, выбить все очки было трудно. Имела 15 или 16 зарядов в обойме! Потом спусковой крючок не срабатывал. То есть просто палить от балды не получалось. Не, можно, конечно, было перезарядить, но неинтересно.