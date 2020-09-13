Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

После обеда того же дня они на санях влетели в центр Хатырхайского прииска и попытались ворваться в местную контору, где хранилось добытое золото и деньги. Начальник прииска и его вооруженный отряд до наступления ночи отстреливался от налетчиков, но не пустил их в здание.



После этого бандиты разграбили продуктовый склад, застрелили женщину врача, подожгли здания поселка и ушли в тайгу. С собой они забрали 7 тонн муки и золота на 10 тысяч рублей.