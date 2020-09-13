Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

В ноябре 1942 года на берегах Волги Красная Армия контратаковала, увязших в Сталинграде нацистов. В это же время в далекой от фронта Якутии, с поправкой на советскую действительность, развернулся настоящий вестерн по-сибирски. Роль скальпорезов индейцев исполнили эвенки верхом на оленях. Гонялись за ними не ковбои, а суровые бойцы НКВД. Да и бои гремели не в выжженной прерии, а в морозной и заснеженной Сибири.
Грабители золотых приисков
23 ноября 1942 года в Алданский отдел НКВД Якутии пришло пугающее для сибирской глуши известие. Два дня тому назад группа неизвестных напала на стойбище оленеводов, убила несколько человек и увела с собой 20 оленей. На следующее утро бандиты налетели на золотоносный участок Крутой, отобрали у населения все оружие и взяли в плен двух рабочих.
После обеда того же дня они на санях влетели в центр Хатырхайского прииска и попытались ворваться в местную контору, где хранилось добытое золото и деньги. Начальник прииска и его вооруженный отряд до наступления ночи отстреливался от налетчиков, но не пустил их в здание.
После этого бандиты разграбили продуктовый склад, застрелили женщину врача, подожгли здания поселка и ушли в тайгу. С собой они забрали 7 тонн муки и золота на 10 тысяч рублей.
После этого бандиты разграбили продуктовый склад, застрелили женщину врача, подожгли здания поселка и ушли в тайгу. С собой они забрали 7 тонн муки и золота на 10 тысяч рублей.
Снаряжение эвенка охотника
И до этих событий в Восточной Сибири бандитизм был на уровне. Сказывалось наличие золота, многочисленных зеков, его добывающих, и оружия. Даже у самого бедненького оленевода в чуме обязательно хранилась дедовское ружье с несколькими насечками на прикладе.
Сотрудников НКВД испугал масштаб мысли бандитов и то, что по рассказам очевидцев они принимали в свой отряд добровольцев из зеков и местных. Милиционеры сразу поняли, кто устроил войну в сибирской глуши. Это были бывшие колхозники-эвенки, ушедшие в тайгу.
Из колхозников в налетчики
В августе 1942 года в колхоз им. XVIII партконференции Томмотского района Алданского округа пришли известия о сложной ситуации на фронте. Большинство колхозников были эвенками и по своей простоте решили, что немцы скоро победят и, значит, большевикам конец. Бывшие кочевники начали забивать государственных оленей, которых это же государство у них раньше забрало. После дележа рогатого имущества колхозники стали массово уходить в тайгу.
Семья эвенков
Вместе с ними сбежал и председатель колхоза 50-летний эвенк Егор Павлов — член ВКП (б) и выпускник Якутской военной школы, в которой большевики готовили местный партийный актив. После месячной кочевки по тайге Павлов собрал банду из 8 человек и решил воевать против советской власти. Среди бандитов оказался и бывший офицер царской армии Горохов. Павлов не стал ждать немцев и начал войну с налета на прииски.
После первых удачных акций отряд разросся до 20 человек. Для создания грозного имиджа вожак банды распустил слух, что под его началом полсотни бойцов, а для безлюдной тайги это была сила серьезная. Получив сведения о бандитах, бойцы НКВД начали охоту за «группой Павлова».
Поход в тайгу
Стоял сильный мороз, но банду решили громить, не дожидаясь весны. 24 ноября на поимку павловцев вышел сводный старшего лейтенанта госбезопасности Рыбина. Всего 22 бойца из числа местных милиционеров и сотрудников НКВД, передвигающихся, как и эвенки, в нартах, запряженных оленями. После пяти дней по заснеженной тайге они прибыли к прииску Хатырхай.
Отряд рабоче-крестьянской милиции
Здесь оперативники задержали эвенка по фамилии Прокопьев. Оказалось, что он был среди налетчиков, но из-за ранения отстал от банды и прятался в окрестностях поселка. Арестованный доложил, что 18 павловцев разбили чумы в верховьях реки Эппарах. Оставив 6 бойцов охранять прииск, Рыбин с отрядом пошел по следу.
Эвенки охотники
Под вечер 1 декабря уставшие оперативники вышли прямо к лагерю эвенков, что было неожиданностью для обеих сторон. На ходу милиционеры спрыгивали с нарт и обстреливали лагерь. Полуголые эвенки палили в ответ. Завязалась короткая, но яростная перестрелка.
Оленеводы убили двоих милиционеров и ранили Рыбина, после чего, побросав награбленное, разбежались по тайге. В оставленных чумах помимо оружия, золота и припасов оказались жены и дети бандитов.
НКВД идет по следу
Неделю эвенков гнали по сибирскому лесу, но 8 декабря они устроили засаду. Потеряв в перестрелки одного бойца, опергруппа повернула в сторону Хатырхая, где милиционеры начали аресты причастных к деятельности банды лиц. Со взятыми во время боя на реке эвенками под следствие попало 29 человек.
Помочь добить банду вызвались два охотника эвенка — Васильев и Федоров, которым налетчики доверяли. 5 февраля они договорились встретиться с бандитами в районе реки Амга. Здесь Павлов планировал собрать уцелевших сторонников и решить, что делать дальше. По этому поводу намечалась серьезная попойка.
В разгар гулянья НКВДисты, засевшие неподалеку одновременно атаковали все чумы эвенков. В перестрелки была убита жена Павлова, а сам вожак получил рану, но опять сбежал. По следам крови его, потерявшего сознание, нашли в тайге.
От полученных ран бывший председатель колхоза и грабитель скончался. Ночью с 5 на 6 февраля оперативники арестовали 12 эвенков. По решению суда трёх бандитов расстреляли, а остатки «армии Павлова», так и не дождавшись прихода немцев, отправились на каторжные работы.
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Метки: СССР вестерн по-сибирски история факты
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эти "индейцы" всегда по своим законам жили.
в истории, лично у меня вызвали сомнения две вещи:
1. сомневаюсь шо они вообще за войну в тундре знали и думали с кем-то кооперировать.
им вообще покуй то русские или немцы заставляют их по другому жить.
2. так то мелочь, но осадочек - спистили 7 тонн муки.
это 20 человек. (пусть с помощниками 70! .
это по 100 кг на человека... по тайге... тащить...
киборги прям))))
анек вспомнил - я пару сантиметров уберу, но ты свечки то потуши.
ну или в фильме за профессию Ивана Васильевича такое было...