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Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски (12 фото)

Автор:
13 сентября 2020 20:41
Метки: СССР   вестерн по-сибирски   история   факты   
625
12
В ноябре 1942 года на берегах Волги Красная Армия контратаковала, увязших в Сталинграде нацистов. В это же время в далекой от фронта Якутии, с поправкой на советскую действительность, развернулся настоящий вестерн по-сибирски. Роль скальпорезов индейцев исполнили эвенки верхом на оленях. Гонялись за ними не ковбои, а суровые бойцы НКВД. Да и бои гремели не в выжженной прерии, а в морозной и заснеженной Сибири.

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Метки: СССР   вестерн по-сибирски   история   факты   
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7  комментариев
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15k
Robin Hood Час назад
НКВД испугалось ??? Не смешите мои тапочки
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24k
parallax Robin Hood Час назад
Только мертвый не знает страха.
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7k
MUZSER 52 минуты назад
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28k
Юр21 54 минуты назад
Интересная история!
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43k
Albert GER 55 минут назад
так то всё норм.
эти "индейцы" всегда по своим законам жили.

в истории, лично у меня вызвали сомнения две вещи:

1. сомневаюсь шо они вообще за войну в тундре знали и думали с кем-то кооперировать.
им вообще покуй то русские или немцы заставляют их по другому жить.

2. так то мелочь, но осадочек - спистили 7 тонн муки.
это 20 человек. (пусть с помощниками 70! .
это по 100 кг на человека... по тайге... тащить...
киборги прям))))

анек вспомнил - я пару сантиметров уберу, но ты свечки то потуши.
ну или в фильме за профессию Ивана Васильевича такое было...
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1k
Алексей Albert GER Полчаса назад
Вам слово нарты (сани) что-нибудь говорит?
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2k
RALEXXX Час назад
Спасибо. Интересно. Никогда про эту историю раньше не слышал.
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