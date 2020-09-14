Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли удержаться от мемов

Из-за коронавируса жизнь в киноиндустрии немного замедлилась, но студии продолжают радовать людей премьерами, хоть в этом году их пока что появилось чуть меньше, чем обычно. Но у нас ещё есть поводы сходить в кинотеатр в 2020 году — на 17 декабря запланирована премьера фильма «Дюна».



Экранизацию романа Фрэнка Герберта снял Дени Вильнёв, а главные роли достались Тимоти Шаламе, Зендее, Джейсону Момоа, Хавьеру Бардему и другим актёрам разной степени знаменитости. Чтобы подогреть интерес зрителей к премьере, студия Warner Bros. Pictures выпустила трейлер, который показал «Дюну» в действии.