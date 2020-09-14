Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли удержаться от мемов

Студия Warner Bros. недавно опубликовала первый трейлер фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнева («Бегущий по лезвию 2049»). Фильм является экранизацией научно-популярного романа Франка Герберта и одним из самых ожидаемых кинопроектов последних лет. Трейлер вызвал множество обсуждений, а с ними и мемов.
Из-за коронавируса жизнь в киноиндустрии немного замедлилась, но студии продолжают радовать людей премьерами, хоть в этом году их пока что появилось чуть меньше, чем обычно. Но у нас ещё есть поводы сходить в кинотеатр в 2020 году — на 17 декабря запланирована премьера фильма «Дюна».
Экранизацию романа Фрэнка Герберта снял Дени Вильнёв, а главные роли достались Тимоти Шаламе, Зендее, Джейсону Момоа, Хавьеру Бардему и другим актёрам разной степени знаменитости. Чтобы подогреть интерес зрителей к премьере, студия Warner Bros. Pictures выпустила трейлер, который показал «Дюну» в действии.
Экранизацию романа Фрэнка Герберта снял Дени Вильнёв, а главные роли достались Тимоти Шаламе, Зендее, Джейсону Момоа, Хавьеру Бардему и другим актёрам разной степени знаменитости. Чтобы подогреть интерес зрителей к премьере, студия Warner Bros. Pictures выпустила трейлер, который показал «Дюну» в действии.
Трейлер «Дюны»
Фильм, снятый по одноимённому роману Фрэнка Герберта, расскажет о галактике из далёкого будущего, где планеты принадлежат определённым семьям. Главный герой Пол Атрейдес отправляется на песчаную планету Арракис, которая перешла его семье.
Режиссёром «Дюны» стал Дени Вильнёв, известный по фильмам «Пленницы», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049». То, как будут выглядеть актёры, мы уже показывали вот здесь.
Режиссёром «Дюны» стал Дени Вильнёв, известный по фильмам «Пленницы», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049». То, как будут выглядеть актёры, мы уже показывали вот здесь.
Это не первая экранизация «Дюны» — прошлую снял Дэвид Линч в 1984 году
IMDb даже сделало видео со сравнением двух экранизаций.
В соцсетях трейлер нового фильма восприняли очень по-разному
Пользователи, не читавшие книги и не смотревшие предыдущую экранизацию, признались, что пока что им ничего не понятно. Много песка, много людей и огроменное нечто в конце — вот и весь трейлер.
Зрители разделились на два лагеря — те, кто читал книги, и те, кому понравился песчаный червь в конце трейлера
Песчаный червь был на экране всего несколько секунд, но при этом успел затмить главного героя
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Я бы не стал так уж однозначно называть людьми обсирателей из соц.сетей.