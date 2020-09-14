FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4386 постов • 976 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли удержаться от мемов

Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли удержаться от мемов (12 фото + 2 видео)

Автор:
14 сентября 2020 08:23
Сообщество : Кино
Метки: дюна   кино   мемы   реакция   трейлер   фильм   юмор   
544
12
2
Студия Warner Bros. недавно опубликовала первый трейлер фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнева («Бегущий по лезвию 2049»). Фильм является экранизацией научно-популярного романа Франка Герберта и одним из самых ожидаемых кинопроектов последних лет. Трейлер вызвал множество обсуждений, а с ними и мемов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: дюна   кино   мемы   реакция   трейлер   фильм   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
Доктор Джонс 10 минут назад
Харвестор харвестировал, харвестировал, да не выхарвестирововал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Игорь Полчаса назад
"Люди увидели .... и не смогли удержаться от мемов"
============
Я бы не стал так уж однозначно называть людьми обсирателей из соц.сетей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Фотошоперы заменили оружие в руках киногероев на большие пальцы Фотошоперы заменили оружие в руках киногероев на большие пальцы Мяу: коты в образе культовых режиссёров Мяу: коты в образе культовых режиссёров Десять типов постеров для фильмов: оранжевые и синие, сексуальные ножки, размытые копы Десять типов постеров для фильмов: оранжевые и синие, сексуальные ножки, размытые копы Гречки и зрелищ: 50 фильмов для карантина Гречки и зрелищ: 50 фильмов для карантина Забавные и неожиданные названия известных голливудских фильмов на болгарском языке Забавные и неожиданные названия известных голливудских фильмов на болгарском языке
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

566200



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
0
152
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек
4
176
Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Интимная жизнь при коронавирусе
1
28
Интимная жизнь при коронавирусе
Как сделать антисептик для рук своими руками
0
8
Как сделать антисептик для рук своими руками
Как построить бизнес из своего хобби
Как построить бизнес из своего хобби
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
4
40

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#сделай сам#девушки#москва#россия#gif#мода#авиация#новости
#история#интересно#СССР#прикольные#природа#смешные#еда#настроение#картинки#общество
#факты#своими руками#прикол#животные#кино#на различный вкус#люди#фотографии#кот#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться