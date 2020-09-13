Как выглядел элитный советский медиацентр 1949 года

Была ли в СССР 70 лет назад элитная техника для дома? Ещё как была! Разрешите представить: прадедушка современных медиацентров, телерадиола «Ленинград Т-3», 1949 год (!!!).
«Ленинград Т-3» производства завода им. Козицкого (город Ленинград) — это: проигрыватель грампластинок, радиоприёмник (ДВ, СВ, КВ, УКВ-ЧМ) и, главное — телевизор на три программы с огромным экраном 18×24 см. У «народного» (ну, относительно) «КВН-49» экран был 10,5×14 см.
Телерадиолу производили с 1949-го по 1954 год небольшой серией и в продажу не пускали: выдавали героям труда и номенклатуры, а также отправляли в качестве награды в отличившиеся Дома культуры. Какой там «айфон», вот показатель статуса: 1,3 метра высоты, 150 кг веса. И всё это в красивом полированном шкафу.
Часть комплектующих в «Ленинград Т-3» — трофейная, те же радиолампы, которые с весны 1945 года вывозили с радиовакуумных заводов немецких фирм «Лоренц» и «Телефункен» для нужд Наркомэлектропрома. А вот использовавшийся в телерадиоле увеличенный круглый кинескоп типа 31ЛК1Б — чисто советская разработка.
Но самая странная часть этой истории в том, что телевизоры в начале 1950-х уже были, а телевидение как таковое — ещё нет. Центральное радио работало весь день с 9:30 утра до часу ночи, а центральное телевидение включалось лишь в Москве и только вечером на два-четыре часа. Программку радио- и телепередач печатали в газетах вместе.
Например, 11 июня 1951 года на 10 утра был запланирован симфонический концерт для детей, а на 10:25 — беседа писателя Е. Пермяка о выборе профессии; в 14:00 транслировали монтаж оперетты И. Дунаевского «Дороги к счастью», а в 18:00 можно было послушать передачу «Американский образ жизни без прикрас».
И, наконец, в 20:00 следовало переключить «Ленинград Т-3» с радио на телевизор и посмотреть фильм-биографию Максима Горького «В людях»: чтобы прокормить семью, бабушка отдаёт Алексея в обучение чертёжному ремеслу к своим дальним родственникам.
Всё ограничивается грязной работой по дому, угнетающей подростка. 100 минут экранного времени мы наблюдаем, как мальчик ищет себя в душной атмосфере царизма.
Источник:
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