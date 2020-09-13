Как выглядел элитный советский медиацентр 1949 года

И, наконец, в 20:00 следовало переключить «Ленинград Т-3» с радио на телевизор и посмотреть фильм-биографию Максима Горького «В людях»: чтобы прокормить семью, бабушка отдаёт Алексея в обучение чертёжному ремеслу к своим дальним родственникам.

Всё ограничивается грязной работой по дому, угнетающей подростка. 100 минут экранного времени мы наблюдаем, как мальчик ищет себя в душной атмосфере царизма.