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Как выглядел элитный советский медиацентр 1949 года

Как выглядел элитный советский медиацентр 1949 года (5 фото)

Автор:
13 сентября 2020 17:53
Метки: СССР   интересно   техника   
779
5

Была ли в СССР 70 лет назад элитная техника для дома? Ещё как была! Разрешите представить: прадедушка современных медиацентров, телерадиола «Ленинград Т-3», 1949 год (!!!).

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Метки: СССР   интересно   техника   
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9  комментариев
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24k
parallax 4 часа назад
Сейчас этот гроб умещается в кармане. Расскажи кому в 1950-м, посчитали бы сумасшедшим.
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7k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Дедушка и внучок.
Дедушка и внучок.
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24k
Acu900 4 часа назад
Электропроигрыватели сами по себе были дорогим удовольствием. Тогда еще механические граммафоны и патефоны были на ходу. И пластинки к ним были очень хрупкикие. Помню в моем детстве граммафонов уже не было, но пластинки с тех времен еще остались. Слушал я их на современном в 80-е годы электропроигрывателе. Если кто помнит, стандартная скорость вращения диска 33 (с копейками) оборота в минуту. Однако старые пластинки прослушиввлись на скорости 78 оборотов. На одной стороне помещалась всего лишь одна песня. И пластинки были очень хрупкие. Чуть чуть не оккуратно стукнешь - тут же сломается. А если уронить ее на пол - пластинка вдребезги. "Новые" то есть современные на 80-е года "долгоиграющие" пластинки были более прочными...
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7k
HUBLOT Acu900 2 часа назад
В качестве звукоснимателя использовалась стальная игла, а регулировки давления не было.
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14k
crazyvantuz 4 часа назад
симфонический концерт для детей
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295
Thor Steiner crazyvantuz Час назад
Полагаете, что у тогдашних детей был возвышенный вкус? А я думаю, что мнением детей никто не интересовался.
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579
Sergey Pankratov crazyvantuz 2 минуты назад
То, что в конкретный день в программе был симфонический концерт, не означает, что ничего другого для детей не было. В СССР с детским контентом (говоря современным языком) было всё в порядке. Такого количества детских произведений в музыке, литературе, кино, я думаю, не было ни в одной стране. Дети в СССР пели детские песни, в отличие от нынешних времён, когда размалёванные десятилетние девочки на конкурсах поют "про любовь", изображая из себя сексуальных поп-звёзд.
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8k
Гомерчик 4 часа назад
Как выглядел элитный советский медиацентр 1949 года
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