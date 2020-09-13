Киноностальгии пост. Что мы смотрели в 90-х

Смотрели их на видеокассетах, которые брали в видео салонах или записывали у друзей третьей-четвертой записью...

Качество записи было разным. Однако сами фильмы...Может быть вспомним их?! Те которые были тогда настоящим "ТОП"-ом. И пересматривали их по нескольку раз...