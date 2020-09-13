Киноностальгии пост. Что мы смотрели в 90-х

Если вспоминать 90-е, то нельзя не вспомнить о кино. А оно ведь по настоящему было отличным. Многие из фильмов того времени мы с удовольствием вспоминаем и пересматриваем. Они до сих пор на слуху. В то время не было сервисов, на которых можно было скачать новинки киноиндустрии. Да и где было "скачивать"?! Тогда и слова то такого не знали. Потому как и интернета толком не было. А вот фильмы были. И ещё какие!
Смотрели их на видеокассетах, которые брали в видео салонах или записывали у друзей третьей-четвертой записью...
Качество записи было разным. Однако сами фильмы...Может быть вспомним их?! Те которые были тогда настоящим "ТОП"-ом. И пересматривали их по нескольку раз...
7 мая 1997 года на Каннском кинофестивале публика впервые увидела фантастический комедийный боевик французского режиссера Люка Бессона – «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом, Милой Йовович и Гэри Олдменом в главных ролях.
В фильме есть все: и юмор, любовь, экшн, фантастика...И именно любовь является единственным «пятым элементом», который способен соединить остальные четыре первичные материи Вселенной и спасти планету от неминуемой гибели.
На мой взгляд один из лучших того времени. И может быть самый лучший в серии "Терминатор". И одна из самых лучших ролей железного Арнольда. Крутейшие для того времени спецэффекты, которые до сих пор отлично смотрятся. А диалоги?! И юмор в них присутствовал отличный.
Добрый и грустный фильм. Очень сентиментальный. И он тоже о любви, которая побеждает даже смерть
Специально для женщин фильм включен в список. А то наверняка ведь скажут, что надо было и его включить...Потому как без него нельзя, если вспоминать фильмы того времени. И ведь будут правы. А фильм и в самом деле хорош ) Хоть и о девушке с низкой социальной ответственностью
Знаменитый фильм с очень необычным сюжетом и потрясающими эффектами для того времени...
Кинофильм 1992 года режиссёра Мика Джексона, с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях. Сюжет повествует о нелёгкой работе профессионального телохранителя и об истории любви звезды и ее телохранителя.
Захватывающая история о любви и трагедии, силе характеров. Очень сильный фильм!
Список далеко не полный. Невозможно перечислить самому все фильмы того времени. Добавляйте в комментарии, те фильмы того времени, которые помните и сейчас...
Источник:
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а где Ж-К Ван-Дамм? Сталлоне? Брюс Ли? Чак? и многие другие.