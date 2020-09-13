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Киноностальгии пост. Что мы смотрели в 90-х

Киноностальгии пост. Что мы смотрели в 90-х (8 фото + 5 видео)

Автор:
13 сентября 2020 15:22
Сообщество : Кино
Метки: 90-е   интересно   кино   
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Если вспоминать 90-е, то нельзя не вспомнить о кино. А оно ведь по настоящему было отличным. Многие из фильмов того времени мы с удовольствием вспоминаем и пересматриваем. Они до сих пор на слуху. В то время не было сервисов, на которых можно было скачать новинки киноиндустрии. Да и где было "скачивать"?! Тогда и слова то такого не знали. Потому как и интернета толком не было. А вот фильмы были. И ещё какие!

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Метки: 90-е   интересно   кино   
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65
shiva0013 3 часа назад
Мортал комбат где???
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6k
Перст Указующий shiva0013 2 часа назад
из множества неупомянутых фильмов ты вспомнил лишь одно третьесортное творение?
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573k
XoCTeJI Час назад
А шедевры типа,Зеленая Миля,Форрест Гамп и Список Шиндлера-куда делись!)Криминальное чтиво,Адвокат дьявола,Казино.
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3
кеша Час назад
На гребне, епта, волны! 100 из 100 попаданий агент Юта.
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9k
vvv Час назад
ПривЕдение чего к чему? К одному знаменателю?
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260
andrey 2 часа назад
плохонький кругозор по фильмам был у автора поста в 90-тые !
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2k
Юрий Злой 2 часа назад
не так давно наткнулся на старенький трешачок из 90х "Сказки с тёмной стороны", от скуки решил пересмотреть, так как видел его лет 20 назад, к середине уже как не странно фильм смотрел с интересом, а после просмотра я прикинул, что это наверное один из лучших фильмов, что я смотрел в этом году
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Пост - говно.
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5k
Вася 2 часа назад
б.л.ять автор ты хоть списывать название фильмов в состоянии ?? "привЕдение"... жуткое и ужасное ога... собрал всё подряд в кучу за 10 лет..
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12k
seller-k Вася Час назад
Димон,
такой Димон
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377
Алёха 2 часа назад
привЕдение...даже переписать правильно не можешь, автор...тьфу...
а где Ж-К Ван-Дамм? Сталлоне? Брюс Ли? Чак? и многие другие.
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