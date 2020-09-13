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Любитель татуировок закрасил все тело и хочет отрезать соски

Любитель татуировок закрасил все тело и хочет отрезать соски (8 фото)

Автор:
13 сентября 2020 10:44
Сообщество : Истории
Метки: в мире   зло   истории   мужчина   тату   татуировка   тело   фото   
1973
8
Янник Рик потратил более 11,5 тысяч долларов США и три дня на татуировку всего туловища в черный цвет и теперь планирует сделать чёрным язык и срезать соски.

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Метки: в мире   зло   истории   мужчина   тату   татуировка   тело   фото   
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40  комментариев
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24k
parallax 4 часа назад
Пусть ещё и яйца себе отрежет, чтобы не дай бог потомство не оставил.
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1k
ALISA2 Полчаса назад
Для таких придурков есть другие наколки. :)
Кстати, классный фильм. "Занесло" называется.
Для таких придурков есть другие наколки. :) Кстати, классный фильм. "Занесло" называется.
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17k
Nik 41 минуту назад
Ну ок. Мы теперь знаем о этом придурке. Челу 25. Думаю через года 3 о нем уже никто не вспомнит, а вот тело испорчено.
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98
Леший 45 минут назад
Д..б обыкновенный - именно эту надпись надо было ему выбить на лбу!
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1k
Дарвин и аморальная премия 53 минуты назад
Мы так во 2 классе одноклассника ручкой разрисовали,у него была кличка Пи-з-дюк,смотю он это или нет
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17k
turyst 55 минут назад
Напомнило. :)

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=12695504879984053617&url=http://ok.ru/video/86560869000&text=Вокруг света за 80 дней.2004.BDRip.1080p&path=sharelinkhttps://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=12695504879984053617&url=http://ok.ru/video/86560869000&text=Вокруг света за 80 дней.2004.BDRip.1080p&path=sharelink

(С 1:38:00.)
Напомнило. :) (С 100.)
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9k
net 57 минут назад
Дурка переполнена. Лечить некому
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Свободная, творческая личность. По нашему - #блан еб@нутый...
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13k
Kvadro Час назад
и нечего добавить
и нечего добавить
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12k
speaktr-st Час назад
Йух пусть себе еще отчекрыжит.
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5k
Михаил Абель Час назад
Аминазину этому хлопцу. Или галоперидола. Ну не будет нормальный человек такой фигнёй страдать.
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990
Олег Час назад
Любитель татуировок закрасил все тело и хочет отрезать соски
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3k
qap 2 часа назад
Я за татуировки. Раньше, чтоб понять, что человек дебил, нужно было с ним познакомиться, пообщаться. А теперь сразу видно, когда человек дебил.

PS Раньше рабов и скот клеймили. Теперь они сами себя клеймят, за свои же деньги.
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Всё можно вылечить, кроме глупости.
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195
Nane First NameLast 2 часа назад
Вырожденец какой-то. Походу, жертва инцеста.
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10k
Алекс 2 часа назад
Любитель татуировок закрасил все тело и хочет отрезать соски
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26
Diego Chico Corrales 2 часа назад
ДЕБИЛИУС
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3k
Летучий Мыш 2 часа назад
Интересно, а если б просто иголкой себя потыкал, без краски, тело свое не познал бы, не? Увлёкся бы для начала иглотерапией, что ли. Может и здоровье поправил бы, психическое.
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2k
mtonaka 2 часа назад
Могу посоветовать ему хорошего психиатра.
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388
Казак mtonaka 2 часа назад
Поздно.
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7k
Владимир 2 часа назад
Мутант какой-то.
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759
Василий 2 часа назад
Сдохнуть от рака кожи он не планирует? Нормальный был парень, бедные родители...
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