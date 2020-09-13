Любитель татуировок закрасил все тело и хочет отрезать соски

Янник Рик потратил более 11,5 тысяч долларов США и три дня на татуировку всего туловища в черный цвет и теперь планирует сделать чёрным язык и срезать соски.
25-летний Янник Рик из Кура, Швейцария, прошёл через три дня болезненных процедур по нанесению татуировки, и теперь на его спине красуется слово «Evil» («Зло»), которое образовано с его реального цвета плоти, которая не была закрашена чернилами.
Янник говорит, что его вдохновил на это преобразование мужчина с татуировкой в полный рост, которого он как-то увидел на пляже.
Изначально в 2016 году он решил нанести краску лишь на одну руку, но был так доволен результатом и очарован болью, что пообещал себе продолжить.
Изначально в 2016 году он решил нанести краску лишь на одну руку, но был так доволен результатом и очарован болью, что пообещал себе продолжить.
«Я решил, что хочу иметь полностью чёрную руку. Мой друг познакомил меня с татуировщиком, который мог это сделать, и спустя три сеанса моя рука стала чёрной, — рассказал он. — Я был очарован болью и исцелением. Я знал, что хочу чего-то более экстремального, поэтому посвятил ещё три дня нанесению на своё тело чёрной краски.»
Для реализации своего плана по окраске тела мужчина посетил тату-салон, известный как «Brutal Black Project», где провёл три дня.
В целом Янник пробыл под иглой около 400 часов.
К счастью, его татуировки никак не сказались на его работе, хоть жильцы дома престарелых, где он работает, и посоветовали ему вымыть свои «грязные» руки, кроме того, они спросили парня, сойдут ли сами татуировки.
«Мои друзья и семья сначала были немного удивлены, но они знали, что мне это интересно, поэтому сейчас они к этому относятся нормально. Так много людей очарованы тем, что я делаю, и хотят знать, что за этим стоит.»
«[И тем не менее] от людей в Интернете я получаю странные негативные комментарии. Некоторых людей это шокирует и они считают это уродством, при этом они меня спрашивают, не болен ли я психически. В основном же образ считают смешным.»
В целом Янник пробыл под иглой около 400 часов.
К счастью, его татуировки никак не сказались на его работе, хоть жильцы дома престарелых, где он работает, и посоветовали ему вымыть свои «грязные» руки, кроме того, они спросили парня, сойдут ли сами татуировки.
«Мои друзья и семья сначала были немного удивлены, но они знали, что мне это интересно, поэтому сейчас они к этому относятся нормально. Так много людей очарованы тем, что я делаю, и хотят знать, что за этим стоит.»
«[И тем не менее] от людей в Интернете я получаю странные негативные комментарии. Некоторых людей это шокирует и они считают это уродством, при этом они меня спрашивают, не болен ли я психически. В основном же образ считают смешным.»
Янник говорит, что несмотря на свою необычную внешность, он продолжает встречаться с девушками.
«Конечно, есть женщины, которым не нравится этот экстремальный вид, но некоторым он кажется интересным», — отмечает он.
«Конечно, есть женщины, которым не нравится этот экстремальный вид, но некоторым он кажется интересным», — отмечает он.
Для Янника эти так называемые сеансы татуировки помогли ему лучше познать своё тело.
Они также дают ему ощущение бодрости, при этом парень утверждает, что это его необычная версия розничной терапии.
«Я чувствую гораздо больше контакта со своим телом. Я знаю, какие области более чувствительны, а какие нет, и я узнал, как улучшить определённые области своего тела, — продолжил парень. — Это лучшее, что я когда-либо делал со своим телом.»
Они также дают ему ощущение бодрости, при этом парень утверждает, что это его необычная версия розничной терапии.
«Я чувствую гораздо больше контакта со своим телом. Я знаю, какие области более чувствительны, а какие нет, и я узнал, как улучшить определённые области своего тела, — продолжил парень. — Это лучшее, что я когда-либо делал со своим телом.»
Также вместе с татуировками он стал интересоваться модификацией тела, отчего теперь у него на нём имеется несколько шрамов.
Декоративные шрамы, называемые шрамированием, создаются с помощью скальпеля и пластиковой плёнки, которая используется для замедления процесса заживления и усиления эффекта.
«Если я чувствую себя плохо или поникшим, я иду и делаю новый шрам или татуировку», — добавил Янник.
Декоративные шрамы, называемые шрамированием, создаются с помощью скальпеля и пластиковой плёнки, которая используется для замедления процесса заживления и усиления эффекта.
«Если я чувствую себя плохо или поникшим, я иду и делаю новый шрам или татуировку», — добавил Янник.
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Кстати, классный фильм. "Занесло" называется.
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=12695504879984053617&url=http://ok.ru/video/86560869000&text=Вокруг света за 80 дней.2004.BDRip.1080p&path=sharelinkhttps://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=12695504879984053617&url=http://ok.ru/video/86560869000&text=Вокруг света за 80 дней.2004.BDRip.1080p&path=sharelink
(С 1:38:00.)
PS Раньше рабов и скот клеймили. Теперь они сами себя клеймят, за свои же деньги.