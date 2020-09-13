Любитель татуировок закрасил все тело и хочет отрезать соски

Для реализации своего плана по окраске тела мужчина посетил тату-салон, известный как «Brutal Black Project», где провёл три дня.



В целом Янник пробыл под иглой около 400 часов.



К счастью, его татуировки никак не сказались на его работе, хоть жильцы дома престарелых, где он работает, и посоветовали ему вымыть свои «грязные» руки, кроме того, они спросили парня, сойдут ли сами татуировки.



«Мои друзья и семья сначала были немного удивлены, но они знали, что мне это интересно, поэтому сейчас они к этому относятся нормально. Так много людей очарованы тем, что я делаю, и хотят знать, что за этим стоит.»

«[И тем не менее] от людей в Интернете я получаю странные негативные комментарии. Некоторых людей это шокирует и они считают это уродством, при этом они меня спрашивают, не болен ли я психически. В основном же образ считают смешным.»