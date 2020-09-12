Раздал миллион бедным

Робин Гуд украл 800 тысяч рублей, чтобы раздать нуждающимся.
23-летний парень ночью прогуливался по Чите. В окне здания одной торговой точки он увидел горящий свет. Плана ограбления не было. Все пришло само собой в ту же секунду.
Он кинул булыжник в окно и стал наблюдать, но ничего не произошло. Сигнализация не сработала, никто не прибежал на шум.
23-летний парень ночью прогуливался по Чите. В окне здания одной торговой точки он увидел горящий свет. Плана ограбления не было. Все пришло само собой в ту же секунду.
Он кинул булыжник в окно и стал наблюдать, но ничего не произошло. Сигнализация не сработала, никто не прибежал на шум.
Тогда парень пробрался внутрь и обнаружил, что в кассе простой невзрачной торговой точки лежит внушительная сумма: 800 тысяч рублей.
Неизвестно, проснулось в нем благородство ещё до совершения преступления или уже после, но почти всю сумму парень решил отдать нуждающимся. Он распихал деньги по урнам для благотворительности и людям, просящим милостыню.
Когда полиция его поймала, при нем нашли всего 57 тысяч рублей. Неизвестно, может и их он планировал раздать, но не успел.
Робин Гуда поместили в изолятор. По сути его должны будут обвинить в краже в крупном размере, но парень хотел сделать мир лучше, сравняв количество богатых и бедных.
Его ни в коем случае не надо оправдывать, но явно этот поступок даёт надежду, что в этом мире ещё есть люди, пытающиеся спасти планету.
А СМИ продолжают мусолить новости про запойного актера.
Хорошими делами прославиться нельзя.
Неизвестно, проснулось в нем благородство ещё до совершения преступления или уже после, но почти всю сумму парень решил отдать нуждающимся. Он распихал деньги по урнам для благотворительности и людям, просящим милостыню.
Когда полиция его поймала, при нем нашли всего 57 тысяч рублей. Неизвестно, может и их он планировал раздать, но не успел.
Робин Гуда поместили в изолятор. По сути его должны будут обвинить в краже в крупном размере, но парень хотел сделать мир лучше, сравняв количество богатых и бедных.
Его ни в коем случае не надо оправдывать, но явно этот поступок даёт надежду, что в этом мире ещё есть люди, пытающиеся спасти планету.
А СМИ продолжают мусолить новости про запойного актера.
Хорошими делами прославиться нельзя.
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Так было и с Разиным, и с Пугачёвым.
Ленин хотел, чтобы всем хватило, но... не хватило. Кому не хватило - первыми поливают его помоями.
Альтруизм стал редким понятием в человеческом обществе. Да и наказуем - если не властью, то теми, кому не хватило.
бл*ядь... я е*бу даун...
он в курсе вообще сколько попрошайки поднимают бобла?
он уже неделю тут на фишках ворует