Раздал миллион бедным

Тогда парень пробрался внутрь и обнаружил, что в кассе простой невзрачной торговой точки лежит внушительная сумма: 800 тысяч рублей.



Неизвестно, проснулось в нем благородство ещё до совершения преступления или уже после, но почти всю сумму парень решил отдать нуждающимся. Он распихал деньги по урнам для благотворительности и людям, просящим милостыню.



Когда полиция его поймала, при нем нашли всего 57 тысяч рублей. Неизвестно, может и их он планировал раздать, но не успел.



Робин Гуда поместили в изолятор. По сути его должны будут обвинить в краже в крупном размере, но парень хотел сделать мир лучше, сравняв количество богатых и бедных.



Его ни в коем случае не надо оправдывать, но явно этот поступок даёт надежду, что в этом мире ещё есть люди, пытающиеся спасти планету.



А СМИ продолжают мусолить новости про запойного актера.



Хорошими делами прославиться нельзя.