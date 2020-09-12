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Раздал миллион бедным

Раздал миллион бедным (1 фото)

Автор:
12 сентября 2020 15:26
Метки: бедные   деньги   украл   
385
1
Робин Гуд украл 800 тысяч рублей, чтобы раздать нуждающимся.
23-летний парень ночью прогуливался по Чите. В окне здания одной торговой точки он увидел горящий свет. Плана ограбления не было. Все пришло само собой в ту же секунду.
Он кинул булыжник в окно и стал наблюдать, но ничего не произошло. Сигнализация не сработала, никто не прибежал на шум.

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Метки: бедные   деньги   украл   
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15  комментариев
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578
Hard.NET 2 часа назад
А вот он не подумал, что украл чью-то зарплату....
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6k
bum-bum 4 минуты назад
Писдабол, какой лям? 800 тыщ всего. Ты приписдел 20 процентов.
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35k
doker Полчаса назад
Вот Робин Гуд раздал деньги, но на всех не хватило. И те бедные, кому не хватило - первые в рядах загонщиков.
Так было и с Разиным, и с Пугачёвым.
Ленин хотел, чтобы всем хватило, но... не хватило. Кому не хватило - первыми поливают его помоями.
Альтруизм стал редким понятием в человеческом обществе. Да и наказуем - если не властью, то теми, кому не хватило.
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11k
робт 41 минуту назад
"решил отдать нуждающимся. Он распихал деньги по урнам для благотворительности и людям, просящим милостыню."
бл*ядь...
я е*бу даун...
он в курсе вообще сколько попрошайки поднимают бобла?
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26k
KiploksAKS Час назад
Ссылка youtu.be
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24k
Acu900 Час назад
А не подумал ли Робин Гуд что в той торговой точке кое кто без зарплаты останется? А не подумал ли он что из за него продавщиц уволить могут? А не подумал он что он украл у тех кто честно работал? И у тех, кто честно работал будут неприятности? А они будут, нефиг оставлять торговую точку без сигнализации. Но и это не дает право красть Короче статья 158 пункт 2(б), до пяти лет без всякого снисжождения, кстати тас еще офигенный штраф полагается, но это как судья решит...
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65k
Варакин Алексей Час назад
Вот так и засирают мозги придурошной молодежи.
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43k
Albert GER Час назад
шо опять???
он уже неделю тут на фишках ворует
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62k
Вит Вит Albert GER Полчаса назад
Полиция за его благородство отпускает и он по новой ворует и раздаёт......)))
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4k
Олег 2 часа назад
Какая прелесть. Почти как Девочка-Робингуд - берёт у богатых, и даёт бедным.
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13k
Александр 2 часа назад
Раздал миллион бедным
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759
Лёха 2 часа назад
"хорошими делами прославиться нельзя" не депутату. А депутату слабО...
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34k
Нанук Паналык 2 часа назад
Много в Чите урн для благотворительности?
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12k
куджо Нанук Паналык 2 часа назад
Ну эти, лохотронские
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1k
Свирепый Бамбр Нанук Паналык 2 часа назад
Ну ваще дохера!

Ну ваще дохера!
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