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Диалоги из сети

Диалоги из сети (24 фото)

Автор:
12 сентября 2020 10:54
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: диалог   прикол   юмор   
1424
24
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Метки: диалог   прикол   юмор   
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8k
Петр Автор поста 7 часов назад
Диалоги из сети
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12k
Юрий 50 минут назад
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Сразу видно, что обе особи "читали" Новый Завет. Иисус родился вообще то в Вифлееме.
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8k
Lilian Час назад
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Сам себе шеф повар.
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903
Цунами 2 часа назад
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Перевод : « Город Николаев, Ленинский район - «тишина» и 860-й, и ом. ( Что это- ХЗ, понятно только местным) Вчера вышли из больницы с младшей. В кошельке 11 гривен. Хорошо, что правильно запасы делали- есть что покушать. А когда зарплата- после 20-го. Ничего, прорвемся. Впервые, что-ли?... Раньше зарплату давали 15-18 числа, лет 7 назад.. Тогда на 1200 гривен мы с дочкой неплохо чувствовали себя. А сейчас 413 гривен перечислили- этого хватит только на конструктор старшей...»
Какие мысли про «860 и ом»?...
Помогите ребус доразгадывать!
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965
2sobaki2 Цунами 2 часа назад
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Мне кажется, "тишина" означает, что не дали ей что-то, в размере 860 гр и некий ом. Но, возможно и обычная биполярка - ей кажется, что у нее есть дети, и она на Украине - а это Кащенко.
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18k
Слепой Пью 4 часа назад
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На ограде каждой церкви РПЦ повесить необходимо!!!
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8k
Петр Автор поста Слепой Пью 2 часа назад
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Диалоги из сети
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43k
Albert GER 5 часов назад
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будь настойчив и добьёшься цели.
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43k
Albert GER 5 часов назад
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подругу не Ксюша зовут?
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14k
Андрей Иванов 5 часов назад
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Трахать надо парня чаще. Если много трахать, от порно его будет тошнить
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28k
Лесли 🥰 6 часов назад
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Судя по всему из дурки вышли-то))))
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28k
Лесли 🥰 6 часов назад
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А Шаболда Мазолистая судя по всему на заводе у станка)))))
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28k
Лесли 🥰 6 часов назад
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А по фотке будто 13 не возраст, а 13 лет таскается уже
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5k
Михалыч 6 часов назад
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Ну, после такого, ищи "Эпизод X."
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28k
Лесли 🥰 7 часов назад
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Кто только не живет на свете))))
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44
Tanja Rudkov 7 часов назад
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У мамы отчество- Оттовна , немецкое имя.
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43k
Albert GER Tanja Rudkov 5 часов назад
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у немцев нет отчества.
а в СССР все переиначивали кто во что горазд.
например мой дядя Отто Фридрихович на работе отзывался на Анатолий Федорович.
я как то к нему на завод за запчастями заезжал. был сильно удивлён как его секретарша назвала...
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806
Herr Mannelig Albert GER 4 часа назад
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Моего деда звали Генрих Карлович, а на работе называли Михаил Иванович, вообще не в тему, но он наверное сам так придумал, настоящее имя с непривычки выговорить не просто
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43k
Albert GER Herr Mannelig 4 часа назад
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да уж...
Махрипа Харриппулаевна не сложно, а Генрих Карлович сложно...
Ссылка www.youtube.com
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18k
Слепой Пью Tanja Rudkov 4 часа назад
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Отец старший был, назвали его Арнольдом, следующие братья Валентин, Алексендр и Владимир. Ну мода в 30-е была такая, думали, что Германия тоже к коммунизЬму пойдет... а бабушка с дедушкой были Евдокия Терентьевна и Василий Каллистратович, казачьей породы...
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8k
Петр Автор поста 7 часов назад
Диалоги из сети
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