Исследуем Землю с помощью сервиса Google Earth

Парень показал интересные места, которые он обнаружил через Google Earth.
Эпоха великих географических открытий осталась в прошлом, но это не значит, что на нашей планете не осталось ничего интересного. Пользователь сайта Imgur под ником geologistsmakethebedrock исследует Землю с помощью сервиса Google Earth и делится необычными находками с другими пользователями. Затопленные корабли, тающие ледники, военные базы и другие интересные места выглядят настолько круто, что начинаешь завидовать спутникам, которые видят такое каждый день.
1. Дым на сахарных полях в штате Луизиана, США
Так перед новым сезоном фермеры сжигают то, что осталось на полях после прошлого урожая.
4. Остров Асенсьон (или остров Вознесения), на котором расположена британская военная база
8. Потопленный линкор, а над водой — мемориал в его честь
Линкор «Аризона» был потоплен японской авиацией во время атаки на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. Вблизи мемориал выглядит вот так:
12. Вулкан в Танзании, который оказался зеленее своего окружения
Благодаря его высоте на вулкане образовался более влажный микроклимат, из-за чего он стал отличным местом для растений.
15. Ламантины, которые греются возле электростанции
В водоём сливается тёплая вода, которая нагрелась во время охлаждения приборов станции.
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 завораживающих фотографий с конкурса на лучший снимок красот нашей матушки-природы
- Фотограф отправился в кругосветное путешествие, чтобы показать красоту йоги в разных уголках нашего мира
- Геолог исследует снимки Земли со спутника и делится находками удивительных и странных мест
- 25 снимков очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоёвывает людские сердечки
- Деревенский пруд в Индонезии стал горячей точкой подводного селфи
Метки: google earth землю красота места планета путешествие фото
58
Понравилось58
Новости партнёров
Загрузка...
Ядреная бонба всегда попадает в эпицентр? (с)