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Исследуем Землю с помощью сервиса Google Earth

Исследуем Землю с помощью сервиса Google Earth (20 фото)

Автор:
12 сентября 2020 08:34
Сообщество : Путешествия
Метки: google earth   землю   красота   места   планета   путешествие   фото   
1759
20
Парень показал интересные места, которые он обнаружил через Google Earth.

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Метки: google earth   землю   красота   места   планета   путешествие   фото   
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6  комментариев
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1k
Kozlodoev Час назад
Сколько не пытался углядеть стадо слонов, не удалось. Почему? Длинная выдержка? Но машины-то видно...
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221
Antei949 Kozlodoev Час назад
стадо слонов было снято на 10.903497 с.ш,19.93229 в.д.
стадо слонов было снято на 10.903497 с.ш,19.93229 в.д.
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19k
Евгений 3 минуты назад
https://www.google.com/maps/@52.4793255,62.1878889,810m/data=!3m1!1e3?hl=ru-RUhttps://www.google.com/maps/@52.4793255,62.1878889,810m/data=!3m1!1e3?hl=ru-RU
Исследуем Землю с помощью сервиса Google Earth
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11k
Corvus Corax 52 минуты назад
"Полигон рядом с границей с Пакистаном"

Ядреная бонба всегда попадает в эпицентр? (с)
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