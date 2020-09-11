В поисках "Острова сокровищ". Где и как снимали наше приключенческое кино

Роман шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» является одним из самых популярных и переиздаваемых произведений автора. Это настоящая жемчужина библиотеки приключений: спрятанные сокровища, пираты, необитаемый остров, таинственная карта острова, чёрная метка, погони, опасности, приключения... Неудивительно, что этот роман Стивенсона пережил множество экранизаций, это настоящее сокровище для фантазии кинематографистов.
Первыми чёрно-белую адаптацию романа «Острова сокровищ» поставили в Голливуде в 1934 году. Не отстали от американцев и наши кинематографисты — спустя три года режиссёр Владимир Вайншток снял чёрно-белый фильм по мотивам романа с одноимённым названием.
С тех пор кто только не экранизировал роман. Выходили в свет самые разные версии истории "Острова сокровищ". Нашим зрителям хорошо запомнился полнометражный музыкальный мультипликационный фильм «Остров сокровищ», снятый в 1988 году методом комбинированных съёмок, в котором принимала участие труппа «Гротеск».
Второй лучшей и самой близкой к авторскому замыслу стал трёхсерийный телевизионный фильм Владимира Воробьёва, снятый на киностудии «Ленфильм» в 1981 году. Это была третья экранизация «Острова сокровищ», снятая в СССР. Первоначально материала сняли на все четыре серии и фильм мог быть совсем другим.
Однако жёсткая цензура потребовала вырезать все идеологически неправильные сцены фильма, связанные с пьянством, игрой в кости и карты и прочими азартными играми, насилием, изображением крови и трупов и излишней жестокости с учётом того, что фильм ориентирован на детскую аудиторию. Причём цензоры поработали дважды. И первоначальная (до перемонтажа) версия (4 серии примерно по часу) практически не сохранилась.
В фильме снимался потрясающий актёрский ансамбль: Владислав Стржельчик, Олег Борисов, Константин Григорьев, Виктор Костецкий, Валерий Золотухин, Леонид Марков, Николай Караченцов, Георгий Тейх, Ольга Волкова, Георгий Штиль и многие другие.
Федя Стуков, сыгравший Джима Хокинса, был одним из самых знаменитых детей-актёров и в его фильмографию уже вписаны знаменитые роли Иришки в «Родне» Никиты Михалкова и главная большая роль Тома Сойера в телевизионном фильме, созданном по повести Марка Твена. Он был настоящей звездой экрана, хотя на момент съёмок в «Острове сокровищ» ему было всего 9 лет. Режиссёр Владимир Воробьёв намеренно утвердил маленького Федю Стукова, хотя его возраст немного моложе предполагаемого героя Стивенсона — у автора Джим согласно психологическому портрету явно уже подросток в возрасте 12-14 лет.
Хотя фильм Владимира Воробьёва является более достоверной экранной версией авторского первоисточника, но и в фильме наблюдаются расхождения с романом. Например, режиссёр изменил финальную судьбу Джона Сильвера: в фильме пират получает заслуженную кару, погибая о руки Бена Ганна, тогда как в романе ему удаётся не только выжить и бежать, но и прихватить часть сокровищ острова.
Крым со своей удивительной уникальной природой и разнообразием флоры неоднократно становился местом съёмок советских фильмов. Здесь снимали Анды и Кордильеры, индейские пампасы и джунгли Амазонии и Индии, Австралию и Новую Зеландию, острова тропических морей, и многие точки земного шара.
Не стал исключением и остров, на котором пираты спрятали несметные сокровища. Часть фильма снимали на Балтике и в Ленинграде. Трактир выстроили на побережье Балтийского моря, а часть соборов английского Бристоля нашли на территории Петропавловской крепости. Затем группа перебралась в Крым.
Островом сокровищ стал мыс Капчик и окрестности Нового света — посёлка на юго-востоке Крыма. Прямо на Капчике декораторы выстроили форт. Высадка членов экспедиции «Испаньолы» на берег «проходила» на Царском пляже Голубой бухты. Часть съёмок проходила в Разбойничьей бухте и на скале Караул-Оба.
Удивительно, но кажущийся в фильме огромный остров умудрились снять на одной маленьком пятачке Капчика — мастерская работа оператора Александра Чечулина.
Также часть съёмок приходила в Петергофе (сад дома сквайра мистера Трелони), Ленинграде и Обводном канале Кронштадта.
Все драки, фехтование, падения и прочие трюки ставил известный каскадёр и постановщик трюков, руководитель группы каскадёров Николай Ващилин. Для фильма его группа старалась придать всем трюкам некую гротескность, нарочитость, поскольку в фильме вообще немало юмора и сами персонажи порой выглядят комично.
Шхуну «Испаньола» многие путают с той, что играла ту же роль в предыдущей экранизации 1971 года. Сегодня эта бригантина из 70-х стоит на приколе в Ялте, на её боту открыли плавучий ресторан. А в качестве нашей бригантины снимались сразу несколько похожих парусников, большую роль среди которых на себя взяла бермудская трёхмачтовая шхуна «Кодор».
Шхуна выстроенная некогда на верфях Финляндии по заказу СССР, отслужив свой срок была переоборудована и служила в качестве учебного судна. Все внутренние декорации корабля были выстроены на киностудии. Часть пиратов сыграли курсанты шхуны «Кодор».
Эта шхуна настоящая кинозвезда — именно она сыграла роль яхты «Дункан» в фильме Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта» и участвовала в съёмках фильма «Капитан ''Пилигрима''». Путешествие «Испаньолы» в океане вдали от берегов снимали в окрестностях Зеленогорска.
Фильм сняли за рекордно короткие сроки — всего 9 месяцев. Но до безжалостной резки цензоров он пролежал почти год и вышел на экраны только 31 декабря 1982 года. Внимательные зрители конечно же узнали закадровый голос Виталия Соломина.
Также зрителям запомнилась прекрасная песня «Облака», написанная композитором Евгением Птичкиным на стихи фламандского поэта Альбрехта Роденбаха (в переводе Евгения Витковского). Песню исполнил сам режиссёр фильма Владимир Воробьёв, который сыграл и небольшую роль пирата Джорджа Мэрри.
Владимир Воробьёв — обладатель неплохого голоса — был Главным режиссёром Ленинградского театра музыкально комедии и поставил там не один музыкальный спектакль. До «Острова сокровищ» он уже снял в 1976 году свой популярный музыкальный фильм «Труффальдино из Бергамо».
Фильм Владимира Воробьёва «Остров сокровищ» стал наиболее полной и запоминающейся экранизацией романа, снятой в СССР в период наивысшего расцвета отечественного кинематографа. Фильм - настоящее сокровище...
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"...Надо заметить, что почти каждый очевидец пишущий о Воробьеве, упоминает его непростой, ершистый, самолюбивый, диктаторский характер.
Придя же в театр музыкальной комедии, Воробьев вторгся в царство классической оперетты, которое его не устраивало. Своими мюзиклами, он расширял творческое поле, переформатировал театр на современный лад, это не всем нравилось.
В общем, Воробьев нажил немало врагов в среде архаистов да и обыкновенных завистников.
Его скушали. В 1989, после семнадцати лет работы Воробьеву пришлось оставить кресло главного режиссера.
Последние десять лет жизни Воробьев ставил спектакли по заказу, постоянного театра у него не было. Ставил в БДТ, Александринке, театре Акимова. Приходилось ставить и в Тюмени.
Никогда не скрывающий своего недовольства чем либо, скандальный, громогласный, конфликтный Воробьев 21 декабря 1999 года нарвался на утырка Марка Кондратьева. Насолил он ему чем, или просто имело место быть банальное ограбление, но результат следующий, - признающий только авторитет силы, живущий от преступления до преступления Кондратьев подкараулил Воробьева в подъезде родного дома режиссера и отоварил бутылкой шампанского по черепу. Его добычей стал дипломат, 900 рублей, текст неоконченной пьесы, диктофон и пара видеокассет.
От проломленного черепа Воробьев скончался.
Убийца великого человека оказался человеком мелким. За ним числилось семь грабежей (одно из деяний, вырванные золотые серьги из ушей маленькой девочки).
Погорел Кондратьев на втором крупном деле. Он использовал тот же сценарий: подкараулил в подъезде старика и проломил череп. Ограбить не успел, - был взят с поличным. Получил 18 лет в колонии строгого режима."
Что-то я одной мачты не вижу
Но наиболее шикарен был мульт
Какой какой год?
Даже с ошибкой скопипастить с яндекс дзен?
Как и многое переснятое заново - фигня.
Мультик - шедеврален, тут невозможно спорить.
Еще очень интересен "L'isola del tesoro", все то же самое, близко к тексту книги, но в космосе.