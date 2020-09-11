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В поисках "Острова сокровищ". Где и как снимали наше приключенческое кино

В поисках "Острова сокровищ". Где и как снимали наше приключенческое кино (16 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 22:53
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история фильма   кино   
443
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Роман шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» является одним из самых популярных и переиздаваемых произведений автора. Это настоящая жемчужина библиотеки приключений: спрятанные сокровища, пираты, необитаемый остров, таинственная карта острова, чёрная метка, погони, опасности, приключения... Неудивительно, что этот роман Стивенсона пережил множество экранизаций, это настоящее сокровище для фантазии кинематографистов.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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18k
Франц Лефорт 3 часа назад
А мне, все-таки фильм 71 года нравится больше. И Борис Андреев в роли "Окорока" Сильвера неподражаем.
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26k
a.fey 2 минуты назад
Скорее всего, реальный Остров Сокровищ сейчас принадлежит Республике Куба, до 1978 года назывался Isla de Pinos (остров сосен) а теперь Хувентуд.
Скорее всего, реальный Остров Сокровищ сейчас принадлежит Республике Куба, до 1978 года назывался Isla de Pinos (остров сосен) а теперь Хувентуд.
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29k
Volga_34 51 минуту назад
Из инета :

"...Надо заметить, что почти каждый очевидец пишущий о Воробьеве, упоминает его непростой, ершистый, самолюбивый, диктаторский характер.
Придя же в театр музыкальной комедии, Воробьев вторгся в царство классической оперетты, которое его не устраивало. Своими мюзиклами, он расширял творческое поле, переформатировал театр на современный лад, это не всем нравилось.
В общем, Воробьев нажил немало врагов в среде архаистов да и обыкновенных завистников.
Его скушали. В 1989, после семнадцати лет работы Воробьеву пришлось оставить кресло главного режиссера.

Последние десять лет жизни Воробьев ставил спектакли по заказу, постоянного театра у него не было. Ставил в БДТ, Александринке, театре Акимова. Приходилось ставить и в Тюмени.

Никогда не скрывающий своего недовольства чем либо, скандальный, громогласный, конфликтный Воробьев 21 декабря 1999 года нарвался на утырка Марка Кондратьева. Насолил он ему чем, или просто имело место быть банальное ограбление, но результат следующий, - признающий только авторитет силы, живущий от преступления до преступления Кондратьев подкараулил Воробьева в подъезде родного дома режиссера и отоварил бутылкой шампанского по черепу. Его добычей стал дипломат, 900 рублей, текст неоконченной пьесы, диктофон и пара видеокассет.
От проломленного черепа Воробьев скончался.

Убийца великого человека оказался человеком мелким. За ним числилось семь грабежей (одно из деяний, вырванные золотые серьги из ушей маленькой девочки).
Погорел Кондратьев на втором крупном деле. Он использовал тот же сценарий: подкараулил в подъезде старика и проломил череп. Ограбить не успел, - был взят с поличным. Получил 18 лет в колонии строгого режима."

Из инета : "...Надо заметить, что почти каждый очевидец пишущий о Воробьеве, упоминает его непростой, ершистый, самолюбивый, диктаторский характер. Придя же в театр музыкальной комедии, Воробьев вторгся в царство классической оперетты, которое его не устраивало. Своими мюзиклами, он расширял творческое поле, переформатировал театр на современный лад, это не всем нравилось. В общем, Воробьев нажил немало врагов в среде архаистов да и обыкновенных завистников. Его скушали. В 1989, после семнадцати лет работы Воробьеву пришлось оставить кресло главного режиссера. Последние десять лет жизни Воробьев ставил спектакли по заказу, постоянного театра у него не было. Ставил в БДТ, Александринке, театре Акимова. Приходилось ставить и в Тюмени. Никогда не скрывающий своего недовольства чем либо, скандальный, громогласный, конфликтный Воробьев 21 декабря 1999 года нарвался на утырка Марка Кондратьева. Насолил он ему чем, или просто имело место быть банальное ограбление, но результат следующий, - признающий только авторитет силы, живущий от преступления до преступления Кондратьев подкараулил Воробьева в подъезде родного дома режиссера и отоварил бутылкой шампанского по черепу. Его добычей стал дипломат, 900 рублей, текст неоконченной пьесы, диктофон и пара видеокассет. От проломленного черепа Воробьев скончался. Убийца великого человека оказался человеком мелким. За ним числилось семь грабежей (одно из деяний, вырванные золотые серьги из ушей маленькой девочки). Погорел Кондратьев на втором крупном деле. Он использовал тот же сценарий: подкараулил в подъезде старика и проломил череп. Ограбить не успел, - был взят с поличным. Получил 18 лет в колонии строгого режима."
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2k
au3 3 часа назад
"«Испаньолой» стало трёхмачтовое судно «Кодор». Кадр из фильма."

Что-то я одной мачты не вижу

"«Испаньолой» стало трёхмачтовое судно «Кодор». Кадр из фильма." Что-то я одной мачты не вижу
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11k
Алексей 3 часа назад
Наш фильм был очень хорош

Но наиболее шикарен был мульт

Наш фильм был очень хорош Но наиболее шикарен был мульт
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3
w2k2 3 часа назад
Кадр из фильма "Остров сокровищ", 192 год.

Какой какой год?

Даже с ошибкой скопипастить с яндекс дзен?
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1k
AРТУР ITA 3 часа назад
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11k
Corvus Corax 3 часа назад
"Остров сокровищ", 1982 год - фигня, ИМХО. Старый был лучше. С Борисом Андреевым.
Как и многое переснятое заново - фигня.
Мультик - шедеврален, тут невозможно спорить.
Еще очень интересен "L'isola del tesoro", все то же самое, близко к тексту книги, но в космосе.
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18k
Слепой Пью 3 часа назад
Не, мультфильм однозначно круче, интереснее и смешнее...
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14k
Поручик 3 часа назад
Самой любимой была вторая серия, где происходит основной "замес"...
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14k
Андрей Иванов 4 часа назад
Ещё был неплохой ч\б Остров Сокровищ, где Джим был девицей, а за сокровищами отправились повстанцы
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