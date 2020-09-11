В поисках "Острова сокровищ". Где и как снимали наше приключенческое кино

Первыми чёрно-белую адаптацию романа «Острова сокровищ» поставили в Голливуде в 1934 году. Не отстали от американцев и наши кинематографисты — спустя три года режиссёр Владимир Вайншток снял чёрно-белый фильм по мотивам романа с одноимённым названием.

С тех пор кто только не экранизировал роман. Выходили в свет самые разные версии истории "Острова сокровищ". Нашим зрителям хорошо запомнился полнометражный музыкальный мультипликационный фильм «Остров сокровищ», снятый в 1988 году методом комбинированных съёмок, в котором принимала участие труппа «Гротеск».