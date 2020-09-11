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Прихожая начинается с... ключницы! 50 самых невероятных идей для воплощения

Прихожая начинается с... ключницы! 50 самых невероятных идей для воплощения (50 фото)

Автор:
11 сентября 2020 18:49
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идея   ключи   ключница   ключницы   креатив   прихожая   фантазия   фото   
950
50
Ключница на сегодняшний момент является не только удобным приспособлением для хранения ключей, но и оригинальным арт-объектом, подчеркивающим дизайн интерьера.

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Метки: идея   ключи   ключница   ключницы   креатив   прихожая   фантазия   фото   
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4k
Leo Sun Полчаса назад
Вот классная ключница. Для фанатов "Друзей"))
Вот классная ключница. Для фанатов "Друзей"))
Вот классная ключница. Для фанатов "Друзей"))
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828
Шурман Час назад
Приходим домой не важно какой из 2х и бросаем ключи на тумбочки в прихожей . Нафиг стены портить , да я понимаю есть эстеты но к кому в гости не зайди у всех та же фигня :) ключи просто так лежат но вешалки для них есть
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1k
max Шурман Час назад
И одежду тоже в кучу, нафиг её вешать
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18k
pssst Шурман 46 минут назад
Удобно на самом деле. Как раз, чтобы не сваливать все на одной тумбочке.
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