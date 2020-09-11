Прихожая начинается с... ключницы! 50 самых невероятных идей для воплощения

Ключница на сегодняшний момент является не только удобным приспособлением для хранения ключей, но и оригинальным арт-объектом, подчеркивающим дизайн интерьера.
Существует версия, что первая ключница появилась практически с того момента, как появился первый ключ, и как только нерадивый хозяин потерял его в своём доме.
Чтобы всё и всегда было на местах, вашему вниманию, друзья, предлагается подборка оригинальных решений: ключницы на любой вкус! Некоторые из них, возможно, вызовут улыбку, удивление, а некоторые захочется тотчас повторить, ведь делаются они моментально и не требуют особых финансовых затрат, так как все материалы могут быть выбраны из домашних вещей.
Чтобы всё и всегда было на местах, вашему вниманию, друзья, предлагается подборка оригинальных решений: ключницы на любой вкус! Некоторые из них, возможно, вызовут улыбку, удивление, а некоторые захочется тотчас повторить, ведь делаются они моментально и не требуют особых финансовых затрат, так как все материалы могут быть выбраны из домашних вещей.
Если в семье живут любители путешествий, отдыха на природе, можно, прогуливаясь на свежем воздухе, обнаружить интересные материалы: коряги, ветки, другие привлекательные предметы, которые получится интересно обыграть, создавая ключницу своими руками.
Достаточно аккуратно обработать понравившийся экземпляр деревянной заготовки, зачистить от остатков коры, отшлифовать мелкой наждачной бумагой и покрыть изделие лаком или покрасить под цвет интерьера краской подходящей для покрытия дерева. После высыхания краски или лака изделие готово для закрепления на стене.
А сейчас можно пригласить к экранам детей, они оценят эти идеи по достоинству! :)
Ключницы из элементов конструктора «Лего»! Фантазировать можно бесконечно, прикрепив любую деталь, чтобы улучшить ключницу.
Ключницы из элементов конструктора «Лего»! Фантазировать можно бесконечно, прикрепив любую деталь, чтобы улучшить ключницу.
Подобные вешалки можно использовать на кухне
Ключница из дверной ручки, как в книге «Алиса в стране чудес». Эти ручки сделаны в стиле дверных ручек 19-го века. Их аккуратно покрасили и, чтобы прикрепить к ним настоящие ключи, были изготовлены ключи-брелоки, которые вставляются в «замок». На такие ручки можно также вешать сумочки.
Очень весело и позитивно смотрятся ключницы с самыми разнообразными крючками всех стилей и цветов! Для любителей эклектики:
И, наконец, одни из самых креативных ключниц! Неожиданное решение, согласны? :)
Чтобы в прихожей был порядок, ключи и зонтики были на своих местах, воспользуйтесь идеями создания ключниц своими руками!
Можно творить самим, с детьми, придумывая самые неожиданные и интересные варианты! Успеха и вдохновения, друзья!
Можно творить самим, с детьми, придумывая самые неожиданные и интересные варианты! Успеха и вдохновения, друзья!
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