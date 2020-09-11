Прихожая начинается с... ключницы! 50 самых невероятных идей для воплощения

Существует версия, что первая ключница появилась практически с того момента, как появился первый ключ, и как только нерадивый хозяин потерял его в своём доме.



Чтобы всё и всегда было на местах, вашему вниманию, друзья, предлагается подборка оригинальных решений: ключницы на любой вкус! Некоторые из них, возможно, вызовут улыбку, удивление, а некоторые захочется тотчас повторить, ведь делаются они моментально и не требуют особых финансовых затрат, так как все материалы могут быть выбраны из домашних вещей.