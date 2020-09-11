15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину

К сожалению, с каждым человеком иногда происходят неприятности. Хорошо, если они ограничиваются мелкими домашними авариями, но ведь бывает, что злая шутка судьбы заканчивается большими материальными и физическими потерями. В этом посте собраны различные жизненные ситуации, которые могли бы произойти с кем угодно.



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Гоша хороший 0 Источник:

Когда захотелось вспомнить детство, но габариты уже не те 0 Источник:

И теперь ведь не отвертеться 0 Источник:

Нелепые автопроисшествия 0 Источник:

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Крепкий орешек 0 Источник:

А вокруг ни души 0 Источник:

К вам можно? 0 Источник:

Не видать тебе победы 0 Источник:

И такое бывает 0 Источник:

Докривлялись 0 Источник:

Снег и гололёд застали коммунальные службы врасплох 0 Источник:

Пирога сегодня не будет! 0 Источник: