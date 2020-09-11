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15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину

15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину (16 фото)

Автор:
11 сентября 2020 22:15
Сообщество : Юмор
Метки: жизнь   неприятности   случилась   трещина   
4172
16
К сожалению, с каждым человеком иногда происходят неприятности. Хорошо, если они ограничиваются мелкими домашними авариями, но ведь бывает, что злая шутка судьбы заканчивается большими материальными и физическими потерями. В этом посте собраны различные жизненные ситуации, которые могли бы произойти с кем угодно.

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Метки: жизнь   неприятности   случилась   трещина   
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6k
Barachek_Obachek 4 часа назад
В аэропорт пожалуйста
В аэропорт пожалуйста
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184
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Я думал это немецкое кино для взрослых.. обрадовался..
Я думал это немецкое кино для взрослых.. обрадовался..
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455
Алексей 2 часа назад
Ах вот ты какой президент белоруссии
Ах вот ты какой президент белоруссии
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131
freepoint 3 часа назад
Комментарий к фото
Этот Врасплох ежегодно так делает. Традиция у него такая.
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704
Дмитрий Шахов 3 часа назад
Девушка на форде с камнем и pt cruiser, это диагноз, а все остальное это самые лучшие воспоминания в жизни))) даже фото, с не привязанной статуей, в воспоминаниях будет дарить только улыбку)))
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