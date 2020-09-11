15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину

К сожалению, с каждым человеком иногда происходят неприятности. Хорошо, если они ограничиваются мелкими домашними авариями, но ведь бывает, что злая шутка судьбы заканчивается большими материальными и физическими потерями. В этом посте собраны различные жизненные ситуации, которые могли бы произойти с кем угодно.
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Метки: жизнь неприятности случилась трещина
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