О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает. Скромнее надо быть, господа!

501 тяжелый танковый батальон, (Schwere Panzer-Abteilung 501) известен тем, что в 1944 году он одним из первых получил «Королевские Тигры», которые должны были прийти на замену танков «Тигр I» в тяжелых танковых батальонах и вступил на них в бой у местечка Оглендув 13 августа 1944 года.



Результат известен. Немцы навоевали так, что значительную часть новейших машин они потеряли, а командир 501 тяжелого танкового батальона оберст-лейтенант фон Легат в том же месяце лишился своей должности. На его место был назначен майор Саемиш.



Впоследствии батальон доукомплектовался, в частности за счет 509 тяжелого танкового батальона, а 21 декабря 1944 года он сменил нумерацию и стал 424 тяжелым танковым батальоном.



На 1 декабря в строю числилось 51 танк. Батальон был укомплектован танкам «Тигр I», и «Тигр Б».



В боевых действиях до 13 января батальон не участвовал и в бой в районе польского села Лисув он вступил в полном составе.



В книге-исследовании Вольфгана Шнайдера «Тигры в бою», основанной на изучении журналов боевых действий немецких тяжелых танковых батальонов сказано, что в этот день 501 ТТБ, попав в засаду советских танков ИС-2 и замаскированных противотанковых пушек, почти полностью был уничтожен.



При этом утверждается, танкисты 501 ТТБ уничтожили 50-60 советских танков.



Кстати, версия о том, что 501 тяжелый танковый батальон 13 января был уничтожен советскими танками ИС-2 из засады, набив при этом кучу наших танков, перекочевала и в русскоязычные издания.



В частности это утверждается в книге Ильи Мощанского «Тяжелый танк Тигр-I» и в ряде других публикаций.



А теперь давайте разберемся, как же все было на самом деле. К счастью, в советских архивах сохранились документы, в которых достаточно подробно описывается это день.



И выясняется, что немецкие танкисты приврали, а точнее даже, не приврали, а заврались.



Как стало известно из документов, «Тигриный Армагеддон» немцам устроили танкист 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, а точнее, это была 61 гв. тбр, а еще точнее, против немцев в этом бою участвовали два батальона танков Т-34-85 и 2 роты моторизованного батальона этой же бригады, которые шли на «тридцатьчетверках» десантом.