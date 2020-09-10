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О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает. Скромнее надо быть, господа!

О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает. Скромнее надо быть, господа! (6 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 12:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВОВ 1941-1945   СССР   германия   танки   
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Из боевого отчета 61 гв. тбр можно узнать, что на самом деле произошло 13 января 1945 года.

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Метки: ВОВ 1941-1945   СССР   германия   танки   
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19  комментариев
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643
Афраний 2 часа назад
Читал Отто Кариуса "Тигры в грязи".И много других мемуаров ихних.Одни победы,и не понятно, почему наши деды были в Берлине,а не ихние в Москве.Хотя,среди этих мемуаров, встречаются и адекватные.Где авторы без фанатизма и т.д.,дают оценку всем происходящим событиям,нашему народу,стране..
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49k
Серый 7 минут назад
Так вот с кого пример берут "уничтожители" миллионов бронеконных бурят, дивизий Армат и войск КГБ-ФСБ-ГРУ-ВС РФ-ЁПРСТ под Донбассом ))
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26k
a.fey 15 минут назад
Нацисты создали танк "Тигр", который не мог победить ни один танк в мире. Отсюда такое количество побед. Такой танк же не может быть побежден в честном бою! Правда "русские варвары" не знали, что этот танк непобедим, и подбивали их нечестно.

Немецкому гению придумалось создать танк, который невозможно победить другом танком. По статистике 80% уничтоженных танков были уничтожены авиацией, артиллерией. То есть, 80% уничтоженных танков никогда не встретились с танком противника, который они должны были победить.
Непобедимый танк по затратам на его производства в четыре раза превосходил танк противника. То есть, пока немецкий гений создавал один танк, русские варвары производили четыре.
Непобедимый танк был очень сложен в ремонте и обслуживании. Чтобы поменять внутренний каток, нужно было снять два внешних. А это занимало почти сутки. Чтоб поменять трансмиссию, надо было снимать башню. Нужно было недели, чтоб вернуть в строй сломанный или поврежденный "Тигр", в то время, как Т-34 возвращались в строй за несколько часов.
Лобовая броня "Тигра" не пробивалась из Т-34. Но русские варвары не принимали встречный бой, а пользуясь превосходством в скорости и манёвренности своих танков, обходили "Тигры" с флангов, и подбивали "Тигры" в борт. Вообщем, вели себя нечестно.
Ну и в довершении, русские варвары найдя слабые места, выводили из строя непобедимые "Тигры" используя винтовки, что вообще не честно. Обнаружили, что бронестекло смотровой щели винтовочная пуля пробивает. Еще, винтовочная пуля пробивает крышку звёздочки, раскалывая подшипник. Звездочка слетает, вместе с гусеницей, танк теряет ход, превращаясь из непобедимого танка в мишень.
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2k
Том Джоуд 39 минут назад
Да мясом завалили, вот и выиграли войну. И "тридцадьчетверка" это железная коробка с варварами внутри, которых научили лишь рычаги дергать и снаряды досылать. А промышленность работала только на патроны для пулеметов для заградотрядовцев. Чтоб мужиков с палками подстегивать, когда они в бой идут супротив цивилизованных европейцев, несущих баварское пиво и просвещение "коммунякам". Я точно знаю. Михалков на весь мир, всем рассказал.

А серьезно - тогда, в наших стальных машинах, сидели стальные люди. Стальные люди шли в бой по земле, летали в небе, и рассекали волны. Бывшие крестьяне, рабочие, интеллигенция. Сильнее и святее всех богов которые когда-либо были на нашем шарике. Жаль что из нынешних, немного кто, может это осознать и понять.

Спасибо за такие посты.
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456
Stalkerreklats 45 минут назад
В защиту немцев, обвиненых в этом паблике можно сказать следующее: танкисты танков т-34-85 в 45 году, на территории Германии, часто надевали на дульный срез своих танков различные имитаторы дульного тормоза ИС-2. Таким образом они пытались выдать свой средний танк т-34 за тяжелый ИС-2. Ни немецкие танкисты ни советские ни указывали марку танка своему противнику на корпусе. Поэтому и тем и другим приходилось ориентироваться на характерные приметы позволяющие идентифицировать танк противника. К тому не стоит забывать, что в 45 году состав панцервафе зачастую был из малоопытных бойцов видевших ИС2 только на картинках.
В горячке боя, в дыму и через приборы наблюдения спутать такие поддельные ИС-2 с настоящими очень просто.
Что касается подсчетов машин с той и другой стороны, то не стоит забывать, что в отличии от немецкой техники обслуживаемой и восстанавливаемой на заводах, советские машины зачастую востанавливали на фронте по несколько раз.
Если конечно характер пробитий и повреждений это позволял в принципе.
Та же болванка ахт унд ахт, зачастую прошивала корпус и механизмы, насквозь, без особых внутренних разрушений. Так как бронебойный снаряд не имеет большого количества ВВ в принципе. А пробивная сила 88 тигра избыточна для 45 мм корпусов т-34.
Поэтому такая неразбериха в показаниях той и другой стороны вполне обьяснима.
Кроме того пропагандисткая машина работала и с той и с другой стороны. И вносила свои корреляции в показания фронтовиков.
Для того чтобы понять реальные потери с обеих сторон достаточно сравнить количество выпущенных танков за годы ВОВ. В СССР было выпущено одних Т-34 более 40 тысяч штук. Германия же выпустила менее 10 тысяч всех танков и САУ. Из них на долю Тигров и КТ менее 500. Цифры говорят сами за себя.
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11k
Объект реальности Stalkerreklats Полчаса назад
А сколько выпустила танков франция, чехия и другие союзники Германии, Не корректно сравнивать только Германию.
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
все куда противоречивей. нельзя судить о целом из единичного . всяко было . преувеличение . преувеличивали все. и идеология здесь проста - поднятие боевого духа . как бы воевал солдат если бы шли сводки о потерях ? по поводу танковых сил вермахта . там были в том числе и гениальные полководцы. операции того же Роммеля , он же пустынный лис , входят и изучаются практически всеми странами мира . в том числе и нами.
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
это фигня. у хохлов истории ох.уительнее.
Александр Зозуля из Черновцов остановил атаку врага под Дебальцево, бросившись под танк. Убийственная машина проехалась по телу мужчины. Как сообщает Цензор.НЕТ, у героя многочисленные травмы, сломанные ребра и сорвана кожа. Боец час пролежал под танком, однако остался в живых. Врачам не удалось спасти руку Александру, но даже после ампутации он готов вернуться на передовую.
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128
DoctorBetruger Батончик с маком 24 минуты назад
А чудаки в любом посте хохлов приплетают. Але, тормознутый, уже беларусы на повестке дня.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Так же как и асы Люфтваффе....
Ладно, пойду отдохну, мне здесь делать нечего.
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1k
Том Сойер 2 часа назад
О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает. Скромнее надо быть, господа!
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7k
Kucher 2 часа назад
У меня давеча спор вышел по поводу сравнения Эриха Хартманна и наших советских ассов. Да, я понимаю, что система подсчёта сбитых самолётов была разная. Но и преуменьшать мастерство немецких ассов нельзя. Веть тем более славная победа наших лётчиков над такими мастерами. А если преуменьшать умения врага, то выходит, что против наших дедов сражались криворукие, безголовые дилетанты. А это не так. Иначе бы война не 4 года была, а 4 недели от силы. У фрицев были действительно сильные лётчики, танкисты, моряки, командиры грамотные и умные. Но наши оказались сильнее и умнее. Уподобляться всяким там михалковым и прочее, которые выдумывают, что "трупами закидали" тоже нельзя. Они сравнивают потери СССР и Германии, совершенно забывая, что там и Румыния, и Италия, и Франция, и Испания, и Финляндия, и, и... против Советского Союза сражались.
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643
Афраний Kucher 2 часа назад
У них ещё и система учёта сбитых была другая.Достаточно сказать "Я сбил сегодня стольк-то".А у наших,надо подтверждение ведущего,ведомого,или с земли.Например,часто встречал факт,что Рудель потопил "Марат",совсем не факт...
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1k
Карагандинская Полиграфия Афраний Час назад
Есть еще основная разница в подсчете у РККА и Вермахта. в Вермахте в зачет шел любой вышедший из боя из-за повреждений самолет противника. В РККА сбитым считался безвозвратно уничтоженный самолет противника, что подтверждалось ведомыми, а еще лучше наземными частями, которые обнаруживали обломки вражеского самолета. В воспоминаниях советских летчиков встречаются эпизоды, когда "звездочку рисовали" по прошествии некоторого времени - пехота подтверждала нахождение и опознание обломков самолета на указанном летчиком участке.
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8k
Serg2001 Афраний 52 минуты назад
А еще, если не ошибаюсь, они сбитые самолеты по моторам учитывали. Сбил 4-х моторный бомбардировщик - записал себе 4 сбитых самолета.
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