О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает. Скромнее надо быть, господа!

Из боевого отчета 61 гв. тбр можно узнать, что на самом деле произошло 13 января 1945 года.
501 тяжелый танковый батальон, (Schwere Panzer-Abteilung 501) известен тем, что в 1944 году он одним из первых получил «Королевские Тигры», которые должны были прийти на замену танков «Тигр I» в тяжелых танковых батальонах и вступил на них в бой у местечка Оглендув 13 августа 1944 года.
Результат известен. Немцы навоевали так, что значительную часть новейших машин они потеряли, а командир 501 тяжелого танкового батальона оберст-лейтенант фон Легат в том же месяце лишился своей должности. На его место был назначен майор Саемиш.
Впоследствии батальон доукомплектовался, в частности за счет 509 тяжелого танкового батальона, а 21 декабря 1944 года он сменил нумерацию и стал 424 тяжелым танковым батальоном.
На 1 декабря в строю числилось 51 танк. Батальон был укомплектован танкам «Тигр I», и «Тигр Б».
В боевых действиях до 13 января батальон не участвовал и в бой в районе польского села Лисув он вступил в полном составе.
В книге-исследовании Вольфгана Шнайдера «Тигры в бою», основанной на изучении журналов боевых действий немецких тяжелых танковых батальонов сказано, что в этот день 501 ТТБ, попав в засаду советских танков ИС-2 и замаскированных противотанковых пушек, почти полностью был уничтожен.
При этом утверждается, танкисты 501 ТТБ уничтожили 50-60 советских танков.
Кстати, версия о том, что 501 тяжелый танковый батальон 13 января был уничтожен советскими танками ИС-2 из засады, набив при этом кучу наших танков, перекочевала и в русскоязычные издания.
В частности это утверждается в книге Ильи Мощанского «Тяжелый танк Тигр-I» и в ряде других публикаций.
А теперь давайте разберемся, как же все было на самом деле. К счастью, в советских архивах сохранились документы, в которых достаточно подробно описывается это день.
И выясняется, что немецкие танкисты приврали, а точнее даже, не приврали, а заврались.
Как стало известно из документов, «Тигриный Армагеддон» немцам устроили танкист 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, а точнее, это была 61 гв. тбр, а еще точнее, против немцев в этом бою участвовали два батальона танков Т-34-85 и 2 роты моторизованного батальона этой же бригады, которые шли на «тридцатьчетверках» десантом.
Результат известен. Немцы навоевали так, что значительную часть новейших машин они потеряли, а командир 501 тяжелого танкового батальона оберст-лейтенант фон Легат в том же месяце лишился своей должности. На его место был назначен майор Саемиш.
Впоследствии батальон доукомплектовался, в частности за счет 509 тяжелого танкового батальона, а 21 декабря 1944 года он сменил нумерацию и стал 424 тяжелым танковым батальоном.
На 1 декабря в строю числилось 51 танк. Батальон был укомплектован танкам «Тигр I», и «Тигр Б».
В боевых действиях до 13 января батальон не участвовал и в бой в районе польского села Лисув он вступил в полном составе.
В книге-исследовании Вольфгана Шнайдера «Тигры в бою», основанной на изучении журналов боевых действий немецких тяжелых танковых батальонов сказано, что в этот день 501 ТТБ, попав в засаду советских танков ИС-2 и замаскированных противотанковых пушек, почти полностью был уничтожен.
При этом утверждается, танкисты 501 ТТБ уничтожили 50-60 советских танков.
Кстати, версия о том, что 501 тяжелый танковый батальон 13 января был уничтожен советскими танками ИС-2 из засады, набив при этом кучу наших танков, перекочевала и в русскоязычные издания.
В частности это утверждается в книге Ильи Мощанского «Тяжелый танк Тигр-I» и в ряде других публикаций.
А теперь давайте разберемся, как же все было на самом деле. К счастью, в советских архивах сохранились документы, в которых достаточно подробно описывается это день.
И выясняется, что немецкие танкисты приврали, а точнее даже, не приврали, а заврались.
Как стало известно из документов, «Тигриный Армагеддон» немцам устроили танкист 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, а точнее, это была 61 гв. тбр, а еще точнее, против немцев в этом бою участвовали два батальона танков Т-34-85 и 2 роты моторизованного батальона этой же бригады, которые шли на «тридцатьчетверках» десантом.
Танкисты "Уральского добровольческого танкового корпуса"
Боевое распоряжение командира 61 гв. тбр, гвардии полковника Жукова от 13.01.45 года подтверждает, что в этом бою участвовали только два батальона его бригады.
Боевое распоряжение командира 61 гв.тбр от 13.01.45 г.
Из этого документа становится ясно, что Лисув обороняли лишь два батальона танков Т-34-85 61 гв.тбр, и никаких ИС-2 и противотанковой артиллерия там не было даже близко. А это значит, что тяжелым «Тиграм» 501 ттб противостояли 40 танков Т-34-85 и 2 роты МБА этой же бригады.
Из боевого отчета 61 гв. тбр можно узнать, что на самом деле произошло 13 января 1945 года.
Выясняется, что ранним утром 13 января 1945 года два батальона танковой бригады с десантом на броне с ходу ворвались в Лисув. Это оказалось столь неожиданным для немцев, что они не оказывая сопротивления, бежали в панике из города, оставив большое количество трофеев, а 40 человек, среди которых был командир 248 арт.полка 168 ПД, были взяты в плен.
Из боевого отчета 61 гв. тбр можно узнать, что на самом деле произошло 13 января 1945 года.
Выясняется, что ранним утром 13 января 1945 года два батальона танковой бригады с десантом на броне с ходу ворвались в Лисув. Это оказалось столь неожиданным для немцев, что они не оказывая сопротивления, бежали в панике из города, оставив большое количество трофеев, а 40 человек, среди которых был командир 248 арт.полка 168 ПД, были взяты в плен.
Схема боя 61 гв. тбр в районе Лисув
Уже в 9.30 немцы начали контратаки, чтобы выбить наших танкистов из Лисува. Всего в атаках принимали участие до 60 танков противника, среди которых преобладали танки 501 тяжелого танкового батальона, состоящие из танков «Тигр I» и «Тигр Б».
Наступающие танки поддерживала артиллерия, 10-ти ствольные минометы, и пехотный полк 168 ПД.
Несмотря на явное превосходство противника в технике и живой силе, уральские танкисты успешно отражали вражеские атаки.
Умело маневрируя между горящими постройками, прикрываясь клубами дыма, танкисты в упор били врага. Все атаки, а их в течение дня было двенадцать, гвардейцы- танкисты 61 гв.тбр успешно отразили. В 20.00, понеся тяжелые потери, немцы прекратили атаки.
К сожалению, при отражении одной из атак погиб командир бригады гв.полковник Жуков, но и командира 501 ТТБ, майора Саемиша в этот же день постигла подобная участь.
Безвозвратные потери бригады в этом бою составили 4 танка Т-34-85. 10 танков были подбиты. Большинство из подбитых танков к утру 14.01.45 г. были восстановлены. В этот день танкисты уничтожили 5 «Королевских Тигров», «шесть танков Тигр I», 5 танков «Пантера» и 2 САУ. Это только то, что немцы не смогли эвакуировать с поля боя.
Наступающие танки поддерживала артиллерия, 10-ти ствольные минометы, и пехотный полк 168 ПД.
Несмотря на явное превосходство противника в технике и живой силе, уральские танкисты успешно отражали вражеские атаки.
Умело маневрируя между горящими постройками, прикрываясь клубами дыма, танкисты в упор били врага. Все атаки, а их в течение дня было двенадцать, гвардейцы- танкисты 61 гв.тбр успешно отразили. В 20.00, понеся тяжелые потери, немцы прекратили атаки.
К сожалению, при отражении одной из атак погиб командир бригады гв.полковник Жуков, но и командира 501 ТТБ, майора Саемиша в этот же день постигла подобная участь.
Безвозвратные потери бригады в этом бою составили 4 танка Т-34-85. 10 танков были подбиты. Большинство из подбитых танков к утру 14.01.45 г. были восстановлены. В этот день танкисты уничтожили 5 «Королевских Тигров», «шесть танков Тигр I», 5 танков «Пантера» и 2 САУ. Это только то, что немцы не смогли эвакуировать с поля боя.
Узнав все это и сравнив выписку из журнала боевых действий 501 тяжелого танкового батальона с отчетом 61 гв. тбр начинаешь понимать, как на счету многих немецких тяжелых танковых батальонов появились астрономические цифры одержанных побед.
Посудите сами. 501 тяжелый танковый батальон в этот день ухитрился уничтожить советских танков в полтора раза больше, чем было «тридцатьчетверок» в двух танковых батальонах 61 гв. тбр, противостоящих ему.
При этом он успел повоевать с тяжелыми советскими танками ИС-2, которых на тот момент не было на данном участке. В придачу, согласно немецким данным, как минимум, два советских тяжелых танковый полка они уничтожились. Ведь на тот момент по штатам в гв .ОТТП числилась 21 машина. О противотанковой артиллерии даже и говорить не будем.
Что можно на это сказать. Своими буйными фантазиями немецкие танкисты переплюнули знаменитого барона Мюнхгаузена, и теперь тому остается только спокойно отдыхать в сторонке.
Посудите сами. 501 тяжелый танковый батальон в этот день ухитрился уничтожить советских танков в полтора раза больше, чем было «тридцатьчетверок» в двух танковых батальонах 61 гв. тбр, противостоящих ему.
При этом он успел повоевать с тяжелыми советскими танками ИС-2, которых на тот момент не было на данном участке. В придачу, согласно немецким данным, как минимум, два советских тяжелых танковый полка они уничтожились. Ведь на тот момент по штатам в гв .ОТТП числилась 21 машина. О противотанковой артиллерии даже и говорить не будем.
Что можно на это сказать. Своими буйными фантазиями немецкие танкисты переплюнули знаменитого барона Мюнхгаузена, и теперь тому остается только спокойно отдыхать в сторонке.
По немецких данным и по данным западных счетоводов, 501 танковый батальон за время своего существования потерял 120 танков «Тигр» и «Тигр Б». При этом утверждается, что боевые потери составляют всего лишь 24 танка, а 96 были потеряны по техническим причинам или в связи с отсутствием горючего и подорваны собственными экипажами.
При этом 501 танковый батальон заявил об уничтожении 450 танков противника. Но мы-то теперь знаем, на основе чего часто базировалась немецкая статистика и чего стоят сами победы.
На это можно сказать лишь одно: «Поскромнее надо быть, господа! Имейте чувство меры!»
Более подробно об этом бое вы можете узнать из моего нового видеофильма.
При этом 501 танковый батальон заявил об уничтожении 450 танков противника. Но мы-то теперь знаем, на основе чего часто базировалась немецкая статистика и чего стоят сами победы.
На это можно сказать лишь одно: «Поскромнее надо быть, господа! Имейте чувство меры!»
Более подробно об этом бое вы можете узнать из моего нового видеофильма.
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Метки: ВОВ 1941-1945 СССР германия танки
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Немецкому гению придумалось создать танк, который невозможно победить другом танком. По статистике 80% уничтоженных танков были уничтожены авиацией, артиллерией. То есть, 80% уничтоженных танков никогда не встретились с танком противника, который они должны были победить.
Непобедимый танк по затратам на его производства в четыре раза превосходил танк противника. То есть, пока немецкий гений создавал один танк, русские варвары производили четыре.
Непобедимый танк был очень сложен в ремонте и обслуживании. Чтобы поменять внутренний каток, нужно было снять два внешних. А это занимало почти сутки. Чтоб поменять трансмиссию, надо было снимать башню. Нужно было недели, чтоб вернуть в строй сломанный или поврежденный "Тигр", в то время, как Т-34 возвращались в строй за несколько часов.
Лобовая броня "Тигра" не пробивалась из Т-34. Но русские варвары не принимали встречный бой, а пользуясь превосходством в скорости и манёвренности своих танков, обходили "Тигры" с флангов, и подбивали "Тигры" в борт. Вообщем, вели себя нечестно.
Ну и в довершении, русские варвары найдя слабые места, выводили из строя непобедимые "Тигры" используя винтовки, что вообще не честно. Обнаружили, что бронестекло смотровой щели винтовочная пуля пробивает. Еще, винтовочная пуля пробивает крышку звёздочки, раскалывая подшипник. Звездочка слетает, вместе с гусеницей, танк теряет ход, превращаясь из непобедимого танка в мишень.
А серьезно - тогда, в наших стальных машинах, сидели стальные люди. Стальные люди шли в бой по земле, летали в небе, и рассекали волны. Бывшие крестьяне, рабочие, интеллигенция. Сильнее и святее всех богов которые когда-либо были на нашем шарике. Жаль что из нынешних, немного кто, может это осознать и понять.
Спасибо за такие посты.
В горячке боя, в дыму и через приборы наблюдения спутать такие поддельные ИС-2 с настоящими очень просто.
Что касается подсчетов машин с той и другой стороны, то не стоит забывать, что в отличии от немецкой техники обслуживаемой и восстанавливаемой на заводах, советские машины зачастую востанавливали на фронте по несколько раз.
Если конечно характер пробитий и повреждений это позволял в принципе.
Та же болванка ахт унд ахт, зачастую прошивала корпус и механизмы, насквозь, без особых внутренних разрушений. Так как бронебойный снаряд не имеет большого количества ВВ в принципе. А пробивная сила 88 тигра избыточна для 45 мм корпусов т-34.
Поэтому такая неразбериха в показаниях той и другой стороны вполне обьяснима.
Кроме того пропагандисткая машина работала и с той и с другой стороны. И вносила свои корреляции в показания фронтовиков.
Для того чтобы понять реальные потери с обеих сторон достаточно сравнить количество выпущенных танков за годы ВОВ. В СССР было выпущено одних Т-34 более 40 тысяч штук. Германия же выпустила менее 10 тысяч всех танков и САУ. Из них на долю Тигров и КТ менее 500. Цифры говорят сами за себя.
Александр Зозуля из Черновцов остановил атаку врага под Дебальцево, бросившись под танк. Убийственная машина проехалась по телу мужчины. Как сообщает Цензор.НЕТ, у героя многочисленные травмы, сломанные ребра и сорвана кожа. Боец час пролежал под танком, однако остался в живых. Врачам не удалось спасти руку Александру, но даже после ампутации он готов вернуться на передовую.
Ладно, пойду отдохну, мне здесь делать нечего.