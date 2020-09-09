Утерянное искусство скинов для Winamp

Winamp 5



В поисках утраченных обложек

Сохранить наследие взялся сотрудник Facebook Джордан Элдридж (Jordan Eldredge). В 2014 году, когда стало понятно, что обновлений плеера можно больше не ждать, он сделал браузерную версию культового Winamp 2.9 на HTML5.



Элдридж работал над эмулятором Winamp2-js (сейчас — Webamp) несколько лет, постоянно добавляя «классические» функции. Постепенно в плеере появлялись плейлисты, эквалайзер, скины. В 2018 году на его доработанный проект обратили внимание СМИ и в соцсетях. «Я просто нёрд, у которого появилась глупая идея несколько лет назад и не было достаточно здравого смысла, чтобы спросить самого себя: „А не стоит ли остановиться?“», — отмечал программист в интервью TechCrunch.



Элдридж признавался, что для него скины для Winamp — это важный пласт истории интернет-культуры. И сам эмулятор появился из попыток программиста корректно перенести старые оболочки формата .wsz от пользователей, чтобы те не потерялись окончательно.





"Будучи подростком, я провёл многие часы, играясь со скинами для Winamp. Если так подумать, то в те времена это была моя первая конструктивная творческая работа на компьютере.



В процессе работы над проектом я столкнулся с определёнными ограничениями, но именно они вдохновляли меня. Думаю, подобные ограничения в своё время вдохновляли и на создание скинов для Winamp. Создание привлекательного пользовательского интерфейса без возможности перемещать кнопки или менять размеры окна — это сложная задача. Но она также избавляет тебя от паралича выбора." - Джордан Элдридж, разработчик Webamp



На этом Элдридж не остановился: он начал набирать коллекцию скинов, чтобы адаптировать их под современные браузеры и тем самым сохранить. В 2017 году разработчик завёл твиттер-аккаунт Winamp Skin Bot: уже три года он несколько раз в день публикует случайный скин из архива. Саму коллекцию помогает хранить и пополнять Internet Archive: все темы рассортированы по году создания, стилю и авторам.



В сентябре 2020 года эта коллекция превратилась в полноценный цифровой «Музей скинов Winamp», создатель — конечно же, Джордан Элдридж. Его первый архив насчитывал около 5 тысяч работ, но он продолжал искать заброшенные сообщества и общаться с авторами «на пенсии». В итоге более 65 тысяч «экспонатов» можно не только посмотреть, но и сразу же применить к браузерному Webamp. А если кто-то всё ещё пользуется оригинальной версией плеера, то скин можно скачать.





Сайт-музей разошёлся в соцсетях, и многие погрузились в ностальгию. Одни нашли в архиве скины, которые они когда-то использовали, другие же — скины, которые они сами сделали 20 лет назад.



Скины Winamp — это история не только про ностальгию, но и про отражение современности. Сейчас почти всё, чем пользуются люди, унифицировано: приложения придерживаются гайдлайнов, сайты соцсетей, музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры перенимают друг у друга идеи. Вся персонализация по факту заканчивается сменой аватарки. Время Winamp с его скинами в виде человеческой головы на этом фоне кажется утраченной эпохой свободы самовыражения.



Один из комментаторов отметил: «В своё время мы потешались над тем, насколько пёстро люди кастомизировали свои профили на MySpace и внешний вид своего Winamp. Но теперь, когда наши аккаунты в соцсетях и стриминговые плееры стали ограниченными, формальными и скучными — всё это воспринимается как прекрасная эра Дикого Запада пользовательских интерфейсов».





































