Утерянное искусство скинов для Winamp

Winamp — один из самых известных музыкальных плееров в мире. На рубеже 90-х и «нулевых» он стоял на миллионах компьютеров, и его образ знаком почти всем, кто в то время слушал музыку. Но этот образ постоянно менялся благодаря «скинам» — кастомизированным обложкам, которые создавали сами пользователи. И таких скинов были десятки тысяч.
С 2013 года Winamp мёртв, но его обложки остаются предметом для ностальгии и напоминанием о том, как сильно изменился подход к пользовательскому интерфейсу. Теперь место MP3-плееров заняли стриминговые сервисы без возможности кастомизации, так что выделиться кислотными цветами или необычной формой больше не получится.
Несмотря на то, что искусство скинов для Winamp утрачено, есть люди, которые не дают окончательно его забыть. Они создают цифровые-музеи обложек и постоянно напоминают о том, насколько важной частью интернет-культуры они были.
Краткая история взлёта и падения Winamp
Плеер в 1997 году создали студенты Джастин Франкель (Justin Frankel) и Дмитрий Болдырев, которые вместе учились в университете Юты. Название Winamp происходило от «Windows Advanced Media Player», а основанная компания Nullsoft пародировала Microsoft.
Джастин Франкель
Появление удобного музыкального плеера совпало с началом эпохи формата MP3. Франкель позже говорил: «Winamp вырос из желания иметь хороший и приятный способ прослушивания на компьютере. Это был не первый МР3-плеер, но плеерами до него мне пользоваться не хотелось». На тот момент уже существовали Windows Media Player и RealPlayer, но тогда они не поддерживали даже такую привычную вещь, как списки воспроизведения.
В 1998 году разработчики выпустили ставшую уже легендарной версию Winamp 2, а заодно сделали программу условно-бесплатной. В таком виде она приносила им 100 тысяч долларов в месяц, рассказывал руководитель разработки Роб Лорд (Rob Lord).
В 2001 году количество пользователей Winamp достигло 60 миллионов человек, к 2003 году — 90 миллионов. К тому времени компанию уже приобрела корпорация AOL за 80 миллионов долларов. На момент сделки в Nullsoft было всего четыре сотрудника. Казалось, что после этого дела пойдут в гору, но, на самом деле, с этого момента начался закат Winamp.
Бывшие сотрудники Nullsoft (которые к 2004 году уже не работали над плеером, ушли все, включая Франкеля) винят в случившемся AOL, её корпоративную культуру и неспособность развивать сервис. На фоне этого Apple выпускает сначала iPod, а затем и iTunes. И Winamp из лидера в MP3 превращается в отстающего.
Но плеер не «умер» сразу. Несколько лет он находился в застое, а Winamp 5.5 даже заставил поверить в возрождение программы — она подобралась к пиковым показателям с момента ухода Франкеля. Впоследствии появлялись приложения под iOS и Android, но время Winamp уходило — и 20 ноября 2013 года разработчики объявили о прекращении работы над плеером.
В 2018 году он неожиданно подал признаки жизни: компания Radionomy, которая к тому времени владела Winamp, объявила о его возвращении с возможностью подключить сторонние подписки, подкасты и стриминг-сервисы. Версию 6.0 обещали в 2019 году, но на этом всё и заглохло.
Скины как часть интернет-культуры
Одной из важнейших частей Winamp, повлиявшей на его популярность и ставшей основной фишкой, стали скины. По сути, разработчики разрешили пользователям менять внешний вид плеера по своему желанию, добавляя любые визуальные элементы. «Оболочки» представили в 1998 году вместе с Winamp 2, и функция прошла с программой весь путь до самого конца.
Разработчики публиковали гайды по созданию скинов и призывали пользователей загружать работы на официальный сайт Winamp. К 2001 году там уже было около 3 тысяч разных тем — и это только на одном ресурсе. Вокруг Winamp собирались целые сообщества любителей, которые делали скины. Иногда авторов хватало только на то, чтобы поменять цвета, другие вдохновлялись фильмами, сериалами и играми, а третьи уходили в эксперименты.
Сколько обложек было сделано за эти 22 года, точно сказать нельзя. Интернет-археологи насчитали несколько десятков тысяч из опубликованных в сети, но это, вероятно, лишь малая доля — их количество пополняется ежедневно. Наборы из скинов передавались от пользователей к пользователю, а некоторые из них стали культовыми. Winamp предлагал и официальные скины, но с ними нельзя было выделиться. А вот с неоново-зелёным футуристичным плеером с логотипом «Матрицы» — вполне.
В какой-то момент наступило взаимовыгодное сотрудничество: с помощью скинов Winamp становился популярнее, а авторы в то же время получали свою порцию славы, особенно когда видели тысячи загрузок своей работы. Всё это — бесплатно. На тот момент молодой графический дизайнер Стив Мосс в 2002 году рассказывал The New York Times, что просто хотел бы делиться «функциональным искусством» с окружающими.
В классическом Winamp пользователи были ограничены стандартным видом плеера: при кастомизации нельзя было менять параметры окна и расположение кнопок. Это правило убрали с выходом Winamp 3 в 2002 году: пользователям разрешили делать всевозможные формы, но в то же убрали поддержку обложек из старых версий.
Это обернулось скандалом в сообществе, разработчики выпустили Winamp 5, заявив, что пятая версия — это как вторая плюс третья. С тех пор плеер навсегда разделился на «классику» (до версии 3.0) и «современный» (версия 5.0 и выше).
Winamp 5
В поисках утраченных обложек
Сохранить наследие взялся сотрудник Facebook Джордан Элдридж (Jordan Eldredge). В 2014 году, когда стало понятно, что обновлений плеера можно больше не ждать, он сделал браузерную версию культового Winamp 2.9 на HTML5.
Элдридж работал над эмулятором Winamp2-js (сейчас — Webamp) несколько лет, постоянно добавляя «классические» функции. Постепенно в плеере появлялись плейлисты, эквалайзер, скины. В 2018 году на его доработанный проект обратили внимание СМИ и в соцсетях. «Я просто нёрд, у которого появилась глупая идея несколько лет назад и не было достаточно здравого смысла, чтобы спросить самого себя: „А не стоит ли остановиться?“», — отмечал программист в интервью TechCrunch.
Элдридж признавался, что для него скины для Winamp — это важный пласт истории интернет-культуры. И сам эмулятор появился из попыток программиста корректно перенести старые оболочки формата .wsz от пользователей, чтобы те не потерялись окончательно.
"Будучи подростком, я провёл многие часы, играясь со скинами для Winamp. Если так подумать, то в те времена это была моя первая конструктивная творческая работа на компьютере.
В процессе работы над проектом я столкнулся с определёнными ограничениями, но именно они вдохновляли меня. Думаю, подобные ограничения в своё время вдохновляли и на создание скинов для Winamp. Создание привлекательного пользовательского интерфейса без возможности перемещать кнопки или менять размеры окна — это сложная задача. Но она также избавляет тебя от паралича выбора." - Джордан Элдридж, разработчик Webamp
На этом Элдридж не остановился: он начал набирать коллекцию скинов, чтобы адаптировать их под современные браузеры и тем самым сохранить. В 2017 году разработчик завёл твиттер-аккаунт Winamp Skin Bot: уже три года он несколько раз в день публикует случайный скин из архива. Саму коллекцию помогает хранить и пополнять Internet Archive: все темы рассортированы по году создания, стилю и авторам.
В сентябре 2020 года эта коллекция превратилась в полноценный цифровой «Музей скинов Winamp», создатель — конечно же, Джордан Элдридж. Его первый архив насчитывал около 5 тысяч работ, но он продолжал искать заброшенные сообщества и общаться с авторами «на пенсии». В итоге более 65 тысяч «экспонатов» можно не только посмотреть, но и сразу же применить к браузерному Webamp. А если кто-то всё ещё пользуется оригинальной версией плеера, то скин можно скачать.
Сайт-музей разошёлся в соцсетях, и многие погрузились в ностальгию. Одни нашли в архиве скины, которые они когда-то использовали, другие же — скины, которые они сами сделали 20 лет назад.
Скины Winamp — это история не только про ностальгию, но и про отражение современности. Сейчас почти всё, чем пользуются люди, унифицировано: приложения придерживаются гайдлайнов, сайты соцсетей, музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры перенимают друг у друга идеи. Вся персонализация по факту заканчивается сменой аватарки. Время Winamp с его скинами в виде человеческой головы на этом фоне кажется утраченной эпохой свободы самовыражения.
Один из комментаторов отметил: «В своё время мы потешались над тем, насколько пёстро люди кастомизировали свои профили на MySpace и внешний вид своего Winamp. Но теперь, когда наши аккаунты в соцсетях и стриминговые плееры стали ограниченными, формальными и скучными — всё это воспринимается как прекрасная эра Дикого Запада пользовательских интерфейсов».
Источник:
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Только не надо мне рассказывать чтоб я отказался от неустраивающих меня мессенджеров. У меня клиенты с разного говна пишут. Приходится использовать все.
чесно украден с какого то диска с музыкой.
есть шикарная коллекция олдскульных скинов на https://archive.org/details/winampskins?&sort=-downloads&page=18https://archive.org/details/winampskins?&sort=-downloads&page=18