FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице "Страшно, капец, а что делать?": Рожков из "Уральских пельменей" пошел в электрики "Страшно, капец, а что делать?": Рожков из "Уральских пельменей"... Церковный купол сорвался с крана и упал на землю Церковный купол сорвался с крана и упал на землю Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя Красивая и сильная девушка Красивая и сильная девушка "Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями "Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!" Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!" Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Порция осеннего депрессивного юмора Порция осеннего депрессивного юмора Гифки разные Гифки разные Скрины из социальных сетей Скрины из социальных сетей Принес грибов жене на радость Принес грибов жене на радость В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти Сурикаты впервые увидели кота и решили внимательно его изучить Сурикаты впервые увидели кота и решили внимательно его изучить
Утерянное искусство скинов для Winamp

Утерянное искусство скинов для Winamp (12 фото)

Автор:
09 сентября 2020 22:01
Метки: интересно   интернет   познавательно   
403
12

Winamp — один из самых известных музыкальных плееров в мире. На рубеже 90-х и «нулевых» он стоял на миллионах компьютеров, и его образ знаком почти всем, кто в то время слушал музыку. Но этот образ постоянно менялся благодаря «скинам» — кастомизированным обложкам, которые создавали сами пользователи. И таких скинов были десятки тысяч.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   интернет   познавательно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
БарНалей 3 часа назад
Хрен с ним с винапом. Меня убивает юзабилити современных мессенджеров. Чувствую запилю отдельный пост. Сраный скайп. Какого хрена у него нет поиска по всей истории сообщений?! Какого хрена он не может найти по части слова. 21 век, мля, информационные технологии, нейросети. Но, технологии, которые работали почти 20 лет назад, почему то не работают сейчас. Говно есть у ВСЕХ мессенджеров. Скайп, вайбер, вотсап, телеграмм, и т.д. Я не понимаю.
Только не надо мне рассказывать чтоб я отказался от неустраивающих меня мессенджеров. У меня клиенты с разного говна пишут. Приходится использовать все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
611
likiloki 8 минут назад
Слушаю в данный момент и каждый день. Интерактивных онлайн каналов у него много. Мой любимый скин - Классик :)
Слушаю в данный момент и каждый день. Интерактивных онлайн каналов у него много. Мой любимый скин - Классик :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
998
dj ZXC 2 часа назад
Лучший боевой скин Винампа!

Лучший боевой скин Винампа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
998
dj ZXC 2 часа назад
называется "Mw skin"
чесно украден с какого то диска с музыкой.
есть шикарная коллекция олдскульных скинов на https://archive.org/details/winampskins?&sort=-downloads&page=18https://archive.org/details/winampskins?&sort=-downloads&page=18
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
gavrosh 2 часа назад
Давненько дело было)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SuperTroll 3 часа назад
О_О а у меня такой как в посте

О_О а у меня такой как в посте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
w2k2 3 часа назад
Как проект закрыли перешел на Foobar2000, понравился даже больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Пумба 3 часа назад
Не понимаю по чему тут ностальгировать. Лет 10-12 назад перешел на AIMP: звучание "из коробки" лучше, чем у WinAMP-а с плагинами. И скинов просто немеряно. Выбрал наиболее приятный моему глазу - и не меняю. Онлайн-плейерами не пользуюсь, с музыкальными пристрастиями давно определился, самое, на мой взгляд, лучшее держу на винте.
Не понимаю по чему тут ностальгировать. Лет 10-12 назад перешел на AIMP: звучание "из коробки" лучше, чем у WinAMP-а с плагинами. И скинов просто немеряно. Выбрал наиболее приятный моему глазу - и не меняю. Онлайн-плейерами не пользуюсь, с музыкальными пристрастиями давно определился, самое, на мой взгляд, лучшее держу на винте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
AlexЕЙ Пумба 3 часа назад
У меня простенький.
У меня простенький.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Почему хвост геккона может раздуваться? Почему хвост геккона может раздуваться? «Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи «Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем 30 удивительных фактов о "Парке Юрского периода" 30 удивительных фактов о "Парке Юрского периода" По чему ностальгируют дети 90-х? По чему ностальгируют дети 90-х?
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2396940



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах
2
57
10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах
Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей
1
106
Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей
﻿
Набирающие популярность
Полиция Флориды щедро извинилась перед бегуном, которого приняла за преступника
0
19
Полиция Флориды щедро извинилась перед бегуном, которого приняла за преступника
"Весь этот суд — фарс!": последняя символичная роль Михаила Ефремова перед катастрофой
0
10
"Весь этот суд — фарс!": последняя символичная роль Михаила Ефремова перед катастрофой
На голодный желудок смотреть не рекомендуется (видео)
На голодный желудок смотреть не рекомендуется (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
35

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#сша#шоу бизнес#белоруссия#кино#картинки#позитив#фильмы
#юмор#факты#интересное#общество#ефремов#грибы#разное#комментарии#полезно#актер
#прикол#история#подборка#россия#СССР#дтп#реакция#оружие#суд#архитектура

На что жалуетесь?

Вернуться