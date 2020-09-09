16 нелепых веяний моды, которые к счастью канули в лету

Зеленый был очень модным цветом в викторианской Англии. Всё, от обоев до ковров и платьев, было зеленого цвета. Однако краситель содержал мышьяк, отравление которым приводило к многочисленным ужасным смертям. Даже после того, как было доказано, что он ядовит, люди продолжали покупать изделия зеленого цвета.