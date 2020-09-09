16 нелепых веяний моды, которые к счастью канули в лету

Преходящие увлечения — важная часть коллективного человеческого опыта. Новомодные веяния будоражили, будоражат и, безусловно, будут будоражить умы миллионов людей. Вот только не стоит их идеализировать, т.к. среди них немало откровенно нелепых. Можно только порадоваться, что в наше время такого уже не встретишь.
Греческая осанка
В середине 19 века такая вот осанка, вызванная ношением корсета и турнюра (приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре), была необычайно популярна среди модниц.
Длинноносые башмаки
В Европе 15 века люди носили остроконечные башмаки, чтобы продемонстрировать свой статус. Носы башмаков становились все длиннее, их приходилось набивать чем-нибудь для поддержания формы, а некоторым даже требовалась веревка, с помощью которой они привязывались к коленям владельца.
Модные посиделки
В 1920-х годах люди забирались на флагштоки и сидели там как можно дольше, проверяя таким способом свою выносливость. Самым известным «седоком» был Элвин Келли по прозвищу «Кораблекрушение», который однажды просидел на флагштоке 49 дней.
«Безумный шляпник»
В 18-19 веках ртуть использовалась при производстве фетра, что делало изготовление шляп рискованным делом.
«Болезнь безумного шляпника» проявлялась в виде патологической застенчивости и раздражительности.
«Болезнь безумного шляпника» проявлялась в виде патологической застенчивости и раздражительности.
Подагра
Подагра когда-то была известна как «болезнь богача», поскольку только богатые люди могли позволить себе диету, которая ее вызывает. Болезнь считалась признаком гениальности.
Зеленый Шееле
Зеленый был очень модным цветом в викторианской Англии. Всё, от обоев до ковров и платьев, было зеленого цвета. Однако краситель содержал мышьяк, отравление которым приводило к многочисленным ужасным смертям. Даже после того, как было доказано, что он ядовит, люди продолжали покупать изделия зеленого цвета.
Кринолин
Англичанки, носившие модные платья с кринолином, часто подходили слишком близко к открытому огню, в результате, с конца 1850-х по 1860-е годы погибло около 3000 модниц.
Чопины
Чопины — это туфли на очень высокой платформе, которые носили в Венеции в 16 веке. Такая платформа предназначалась для того, чтобы защитить обувь и одежду от грязной земли. Некоторые чопины достигали 50 сантиметров в высоту.
(лабутены нервно курят за углом)
(лабутены нервно курят за углом)
Проглатывание золотой рыбки
В 1939 году началось странное увлечение – студенты колледжей соревновались, кто сможет проглотить больше живых золотых рыбок.
Крахмальные воротнички
В 19 веке съемный, жесткий воротничок прозвали «воротником-убийцей». Было несколько смертельных случаев, когда мужчины, задремав одетыми, задыхались в объятиях этого «убийцы».
Юбка у́же некуда
Модной тенденцией начала 1900-х годов было носить длинную узкую юбку в пол, которая на уровне колен перевязывалась лентой, из-за чего женщинам было трудно ходить.
Игры с быком
Прыжки через быка — это древнегреческий вид спорта, в котором акробат перепрыгивает через разъяренного быка.
Коллекция Священных Фирез
В европейских церквях в средние века насчитывалось, по крайней мере, 12 крайних плотей, которые якобы принадлежали Иисусу Христу.
Переполненная телефонная будка
Увлекательным занятием для студентов колледжей 1950-х годов из Южной Африки были попытки узнать, сколько людей может поместиться в телефонной будке.
В честь президента
В Америке было модно называть ребенка в честь президента. «Президентские» имена были в моде вплоть до правления президента Никсона. К счастью это прекратилось…
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