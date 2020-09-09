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16 нелепых веяний моды, которые к счастью канули в лету

16 нелепых веяний моды, которые к счастью канули в лету (16 фото)

Автор:
09 сентября 2020 19:50
Метки: история   мода   факты   фото   
986
16
Преходящие увлечения — важная часть коллективного человеческого опыта. Новомодные веяния будоражили, будоражат и, безусловно, будут будоражить умы миллионов людей. Вот только не стоит их идеализировать, т.к. среди них немало откровенно нелепых. Можно только порадоваться, что в наше время такого уже не встретишь.

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Метки: история   мода   факты   фото   
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16  комментариев
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10k
Yasen_Perec 3 часа назад
Штаны "обосранки" тоже вроде вышли из моды.
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34k
Прораб Yasen_Perec 2 часа назад
Не везде

Не везде
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65k
Фома 5 минут назад
Ну зато теперь другая мода и когда она уйдет неизвестно , это же писец
Ну зато теперь другая мода и когда она уйдет неизвестно , это же писец
Ну зато теперь другая мода и когда она уйдет неизвестно , это же писец
Ну зато теперь другая мода и когда она уйдет неизвестно , это же писец
Ну зато теперь другая мода и когда она уйдет неизвестно , это же писец
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21k
Е-Лена Час назад
Салат с озерными грибками...
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62
slavaboi Час назад
Ну так мода, как индустрия, очень не направлена на удобство и здравый смысл.
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18k
Владимир Час назад
Вот тут у меня самого все сжалось..
Вот тут у меня самого все сжалось..
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15k
Lelik 2 часа назад
Всё бы хорошо, но прыжки через быка это не греки, а этруски. И фреска этрусская. Юг Италии.
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6k
Пафнутий Lelik Час назад
Вообще-то - минойцы.
Погуглите "крито-минойская цивилизация".
Но да. Вы правы, это было еще до прихода дарийцев.
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15k
Lelik Пафнутий 57 минут назад
У меня в справочнике историкохудожественном эта фреска и вторая- с мальчиками боксерами обозначены как этрусское наследие. За что купила- за то продаю)))
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93
Hexo4uha 2 часа назад
Осталось дождаться, когда выйдут из моды жопы-дирижабли и губищи-вареники.
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39k
Максим Т. 2 часа назад
Комментарий к фото
Ага, уж канули, так канули

Ага, уж канули, так канули
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3k
Тамара 3 часа назад
Как подагра может быть веянием моды?
Это очень неприятная болезнь.
И люди, которые ею болеют, очень страдают.
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40k
zloykoyot Тамара 2 часа назад
Хм. Некрасова в школе не изучали, "Кому на Руси жить хорошо"?
Там дворовый человек говорил:
О чем молюсь я господу,
Вставая и ложась?
Молюсь: "Оставь мне, господи,
Болезнь мою почетную,
По ней я дворянин! "
Не вашей подлой хворостью,
Не хрипотой, не грыжею -
Болезнью благородною
Какая только водится
У первых лиц в империи,
Я болен, мужичье!
По-да-грой именуется!
Чтоб получить ее -
Шампанское, бургонское,
Токайское, венгерское
Лет тридцать надо пить.. .
За стулом у светлейшего
У князя Переметьева
Я сорок лет стоял,
С французским лучшим трюфелем
Тарелки я лизал,
Напитки иностранные
Из рюмок допивал..."
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34k
Прораб zloykoyot 2 часа назад
С языка снял
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28
zavidnii Тамара Час назад
В мульсериале "Разочарование" хорошо это показали, когда королю барон или какой-то там богач заявил, что он не может нормально ходить, потому что у него Королевская Болезнь, которой болеет исключительно знать. А король только потом узнал, что следующая ступень - ампутация ноги.
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