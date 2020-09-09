10 самых дорогих предметов старинного оружия

Многие артефакты стоят больших денег, так как принадлежали известным историческим личностям, как, например, офицерская сабля адмирала лорда Нельсона, которую нашли вместе с кладом в 2001 году. Среди найденных вещей были бумаги и документы, награды, драгоценности и оружие, принадлежащее Нельсону. Клад хранился более 200 лет, а был спрятан другом Нельсона, Александром Дэвисаном. В 2002 году коллекцию продали на аукционе Sotby’s в Лондоне за 2 миллиона долларов. История, связанная с коллекцией и ее обнаружением, появилась в прессе в 2004 году под названием «Кошелек Нельсона», который тоже был в коллекции и который, считали, находился вместе с ним в момент гибели адмирала в Трафальгарской битве.