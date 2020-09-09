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10 самых дорогих предметов старинного оружия

10 самых дорогих предметов старинного оружия (11 фото)

Автор:
09 сентября 2020 15:22
Метки: аукцион   интересно   оружие   
1486
11
Обзор самых дорогих экземпляров, которые дожили до нашего времени,когда-либо проданных на аукционе.

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Метки: аукцион   интересно   оружие   
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10k
Corvus Corax 5 часов назад
"Меч Одиссея С. Гранта"

Хайрем Улисс Грант. А не Одиссей. Хотя Улисс и Одиссей в мифологии - один человек, но у генерала имя собственное. Это как сказать Джон Калита или Иоганн Грозный.
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3k
dikijnub Час назад
10 самых дорогих предметов старинного оружия
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15k
Flying Dutchmen. 2 часа назад
"Французская офицерская сабля адмирала лорда Нельсона".
Английский адмирал носил французскую саблю? Мне одному она напоминает "блюхеровку" на первую мировую?
К тому же, это, скорее, шпага.
Девисон был вором и откупщиком. Он даже сидел в тюрьме за свои проделки. Скорее всего, не успел вернуться к своему тайнику...
"Французская офицерская сабля адмирала лорда Нельсона". Английский адмирал носил французскую саблю? Мне одному она напоминает "блюхеровку" на первую мировую? К тому же, это, скорее, шпага. Девисон был вором и откупщиком. Он даже сидел в тюрьме за свои проделки. Скорее всего, не успел вернуться к своему тайнику...
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3k
КремлеКот 3 часа назад
"Такие кинжалы широко использовались в Испании в 15 16 веках, а в Европу попали из Италии."
А Италия не Европа ?
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Ледоруб, 20й век, цена: бесценен
Именно этим ледорубом был замочен революционер Лейба Бронштейн, более известный как Лев Троцкий, в 1940 году. Если бы Лейбу не замочили, он бы мутил воду и обсирал СССР и лично т.Сталина настолько, что мог бы повернуть против него все левое движение (социалистов, коммунистов, анархистов и т.д.) во всем мире. И это как раз перед ВМВ. И тогда еще неизвестно, чем бы закончилась ВМВ.
Ледоруб, 20й век, цена: бесценен Именно этим ледорубом был замочен революционер Лейба Бронштейн, более известный как Лев Троцкий, в 1940 году. Если бы Лейбу не замочили, он бы мутил воду и обсирал СССР и лично т.Сталина настолько, что мог бы повернуть против него все левое движение (социалистов, коммунистов, анархистов и т.д.) во всем мире. И это как раз перед ВМВ. И тогда еще неизвестно, чем бы закончилась ВМВ.
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7k
Serg2001 5 часов назад
Интересно, сколько могла бы сейчас на аукционе стоить культовая катана Хондзе Масамунэ, пропавшая по окончании II Мировой войны?
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3k
Hugo_RnD 5 часов назад
как-то "офицерская САБЛЯ Нельсона" на палаш уж слишком похожа, сабли - колюще-режущее оружие и именно поэтому изогнуты, а палаш - колюще-рубящее - соответственно, прямой клинок, как на фотке.
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24k
Snork Snorkoff Hugo_RnD 5 часов назад
Оружиеведческая терминология весьма запутана. Есть и прямые сабли и кривые палаши. Буржуи вообще не парятся, у них всё меч ))
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10k
Пумба 5 часов назад
Капитализм... Даже бесценные исторические артефакты спокойно продаются за бумажные разноцветные фантики! Значит, если у меня есть лишних 10 лямов баксов, то я запросто могу купить и, как свою собственность, уничтожить частичку истории человечества?!! В жопу такой строй! Нихрена святого, никаких запретов и табу - были бы бабки.
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43k
Albert GER Пумба 5 часов назад
у тебя просто нет 10 лямов...
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24k
Snork Snorkoff Пумба 5 часов назад
А ты с другой стороны посмотри. Вот есть у тебя прабабушкин сервиз, а потом к тебе приходят и говорят, бля, да он ведь теперь частичка истории, давай его сюда, на те грамоту. Деньги? Какие деньги? Чай не при капитализме живем, пшел вон короче.
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10k
Пумба Albert GER 4 часа назад
Сейчас нет. Но были. В июне 96-го в тумбочке лежали 14 лямов. С однокашниками за сутки обмывания диплома пропили.
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10k
Пумба Snork Snorkoff 4 часа назад
Прабабушкин - это менее 100 лет древность. Не больно-то ценная штука. Тем более, что он мой и был моим. А тут аукционы. Любой хрен с бугра купить может.
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