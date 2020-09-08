Самые «странные» места в России

Собирать списки мистических мест можно бесконечно: практически в каждом городе найдутся дом или целый район, про который местные жители скажут вам, что он «плохой». На Ямале буквально несколько дней назад нашли огромную воронку, которая уходит в землю на несколько десятков метров. Объект выделяется своей почти идеальной геометрией. Это не первый кратер, найденный в регионе. Впервые гигантские впадины здесь обнаружили в 2014 году, и с тех пор было найдено 16 подобных объектов. Новому кратеру присвоен семнадцатый номер. И подобных мест в России сотни, если не тысячи.