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Самые «странные» места в России

Самые «странные» места в России (21 фото)

Автор:
08 сентября 2020 20:26
Метки: путешествия   россия   факты   фото   
1237
21
В 2020 году с поездками за границу сложно, но нам повезло родиться и жить в огромной России. Здесь есть места на любой вкус, в том числе и невероятно загадочные. С мистикой, легендами и вопросами без ответов.
В этом году китайское издание Sohu опубликовало список 10 самых загадочных мест России для своих граждан. География настолько широкая, что для посещения всего списка начать пришлось бы в Москве, а закончить — за Уралом.

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Метки: путешествия   россия   факты   фото   
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7  комментариев
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6k
Billi_Bons 5 часов назад
Еще одно странное место РФ
Еще одно странное место РФ
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4k
Echo 5 часов назад
китайское издание Sohu может рассказать о Крыше Мира ? и фото хотелось бы увидеть
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51
Дядя Витя Echo 5 часов назад
Памир.
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4k
Echo Дядя Витя 4 часа назад
он самый
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2k
Sanar Echo 4 часа назад
Да им то что до крыши мира, на их территории половина самой высокой горы на планете находится и денег они там нормально за пермит стрегут.
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Echo Sanar 4 часа назад
там очень сложно, закрыто наглухо все
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Sanar Echo 3 часа назад
Ну это в этом году временно, откроют.
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Сергей

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