Самые «странные» места в России

В 2020 году с поездками за границу сложно, но нам повезло родиться и жить в огромной России. Здесь есть места на любой вкус, в том числе и невероятно загадочные. С мистикой, легендами и вопросами без ответов.
В этом году китайское издание Sohu опубликовало список 10 самых загадочных мест России для своих граждан. География настолько широкая, что для посещения всего списка начать пришлось бы в Москве, а закончить — за Уралом.
В этом году китайское издание Sohu опубликовало список 10 самых загадочных мест России для своих граждан. География настолько широкая, что для посещения всего списка начать пришлось бы в Москве, а закончить — за Уралом.
Собирать списки мистических мест можно бесконечно: практически в каждом городе найдутся дом или целый район, про который местные жители скажут вам, что он «плохой». На Ямале буквально несколько дней назад нашли огромную воронку, которая уходит в землю на несколько десятков метров. Объект выделяется своей почти идеальной геометрией. Это не первый кратер, найденный в регионе. Впервые гигантские впадины здесь обнаружили в 2014 году, и с тех пор было найдено 16 подобных объектов. Новому кратеру присвоен семнадцатый номер. И подобных мест в России сотни, если не тысячи.
Лабиринты в Карелии
Местные жители говорят, что если пройти весь лабиринт, а в центре обязательно преподнести дары пяти природным стихиям, то можно освободиться от негативной энергии.
Синь-камень на берегу Плещеева озера
Название камня связывают с тем, что после дождя цвет камня меняется от серого к синему, потому что состоит из мелкозернистого кварцевого биотитового сланца.
Китовая аллея
Это древнее эскимосское святилище на острове Итыгран (Чукотка), представляющее собой два ряда вкопанных в грунт огромных костей и черепов гренландских китов.
Возникновение этого объекта примерно относят к XIV веку. Это уникальный объект не только для Чукотки, но и для всей Арктики.
В пространстве между рядами черепов и челюстных костей гренландского кита находятся хранилища для продуктов. Китовая аллея.
Гора Холатчахль
Это гора на Северном Урале, на границе Республики Коми и Свердловской области, высотой 1096.7 метра над уровнем моря. (Фото Славы Степанова):
У места есть два других названия: «Мёртвая вершина» (из-за отсутствия растительности) и «Гора мертвецов» — в 1959 году в окрестностях горы погибла группа под руководством Игоря Дятлова.
Кашкулакская пещера
В 2000-х это место было предметом почитания группы индуистских шиваитских священнослужителей и брахмачари во главе с неким свами Сатья Саи Дас, основавших здесь неофициальный монастырь.
Пещера имеет три яруса, соединённых вертикальными колодцами глубиной около 20 метров. Глубина пещеры — 49 метров, общая протяжённость ходов — 820 метров.
Про место ходит множество мифов и легенд: якобы, после его посещения у людей начинались галлюцинации, а некоторые трагически заканчивали жизненный путь.
Телецкое озеро
Оно находится на северо-востоке Алтайских гор, входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Это один из крупнейших водоемов Южной Сибири, по объему чистой пресной воды России оно уступает только Байкалу.
Аркаим
Это укреплённое поселение эпохи рубежа XX/XVIII–XVIII/XVI вв. до н. э. в Челябинской области.
Древний город является одним из самых мистических мест России. Побывавшие там туристы рассказывают о чудесном избавлении от болезней и обретении новых смыслов жизни.
Патриаршие пруды
Возможно, самое доступное из всех мистических мест. Водоем в самом центре Москвы, ставший популярным во многом из-за произведения М. Булгакова «Мастер и Маргарита». (Фото Фото: wikimedia / A.Savin):
Раньше прудов было несколько, но сейчас остался только один. Купаться в нем могут лишь местные лебеди, но зимой пруд превращают в каток для всех желающих. (Фото instagram.com/alexsviblov):
Источник:
Ссылки по теме:
- Знакомые места с необычного ракурса
- Олдам посвящается: артефакты 1990-х
- Долгожданное путешествие: какие страны открыли границы
- На машине по России: лучшие маршруты для путешествий
- Список самых красивых городов России в 2020 году
Метки: путешествия россия факты фото
Новости партнёров
Загрузка...