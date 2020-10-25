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Наглый примат схватил туристку за грудь

Наглый примат схватил туристку за грудь (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2020 09:58
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   обезьяна   примат   тайланд   туристка   фото   
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Работники природного заповедника в Тайланде обучили орангутанов «искусству обольщения» доверчивых туристок, согласившихся запечатлеться рядом с обезьянами.

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Метки: видео   животные   обезьяна   примат   тайланд   туристка   фото   
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7  комментариев
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25k
Acu900 47 минут назад
Анекдот:
Жена возвращается из коммандировки в Африку, вся потерянная.
Муж - Что с тобой? на тебе лица нет!
Жена - понимаешь, я была в джунглях, на меня напал и изнасиловал
огромный орангутанг!
Муж - Ну, успокойся, не говори никому, а он уж точно никому ничего не
скажет...
Жена - (вздыхая) Да, не скажет... Не напишет, и не позвонит...
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8k
Максим 18 минут назад
Ох и умные животные эти китайцы...
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1k
Vladimir Taranovich 19 минут назад
Ну, так примат же ж
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9k
котегRUS Полчаса назад
когда есть за что подержаться, кто же откажется ?))
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691
Dutch 47 минут назад
И какое выражение счастья на лице... Впрочем, в такой ситуации у меня, скорее всего, такое же выражение лица... Разве что губу не закатываю.Так что тут мы схожи.
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15k
SolomonA 51 минуту назад
А туристка, как бы, и не против...
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