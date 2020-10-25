Наглый примат схватил туристку за грудь

Работники природного заповедника в Тайланде обучили орангутанов «искусству обольщения» доверчивых туристок, согласившихся запечатлеться рядом с обезьянами.
Молодая путешественница, решившая запечатлеться с обезьянкой, стала объектом домогательств со стороны наглого примата, грубо нарушившего границы личного пространства очередной туристки.
Очевидцы фотосессии посчитали забавным происходящее и не стали сдерживать своих эмоций. Тайские сотрудники туристических фирм давно зарекомендовали себя, как мучителей животных. Местные гиды обучают представителей фауны различным трюкам, чтобы получить дополнительный источник заработка, привлекая туристов.
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Муж - Что с тобой? на тебе лица нет!
Жена - понимаешь, я была в джунглях, на меня напал и изнасиловал
огромный орангутанг!
Муж - Ну, успокойся, не говори никому, а он уж точно никому ничего не
скажет...
Жена - (вздыхая) Да, не скажет... Не напишет, и не позвонит...