Учительница, назвавшая учеников нищебродами и свиньями, получила выговор и уволилась по собственному желанию

В чебоксарской школе №56 преподаватель русского языка и литературы в грубой форме отчитала пятиклассников за неуважение к труду уборщицы, назвав их нищебродами, свиньями и никчемными салагами. Ученики записали речь учительницы на телефон, после чего разразился скандал - преподавателю объявили выговор, а несколько позже она уволилась по собственному желанию.

"Рот закрыли. Объясните мне, пожалуйста… это что, свиньи? Это что на полу валяется? Кто-то не дожрал чего-то, я не поняла? Взрослый человек прибирает за вами на карачках. А вы, как барыни, что ли, с боярами? Только вы сидите здесь. Почему она за вас убирает эти следы от дешевой подошвы? Кто вас к этому приучил, бездарье?!", - сокрушается преподаватель.