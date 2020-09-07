Учительница, назвавшая учеников нищебродами и свиньями, получила выговор и уволилась по собственному желанию

Ученики записали речь преподавателя на диктофон, чем спровоцировали скандал. Теперь в школе будут работать психологи, чтобы сформировать "благоприятный климат".
В чебоксарской школе №56 преподаватель русского языка и литературы в грубой форме отчитала пятиклассников за неуважение к труду уборщицы, назвав их нищебродами, свиньями и никчемными салагами. Ученики записали речь учительницы на телефон, после чего разразился скандал - преподавателю объявили выговор, а несколько позже она уволилась по собственному желанию.
"Рот закрыли. Объясните мне, пожалуйста… это что, свиньи? Это что на полу валяется? Кто-то не дожрал чего-то, я не поняла? Взрослый человек прибирает за вами на карачках. А вы, как барыни, что ли, с боярами? Только вы сидите здесь. Почему она за вас убирает эти следы от дешевой подошвы? Кто вас к этому приучил, бездарье?!", - сокрушается преподаватель.
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На следующий день после публикации записи в соцсетях, 5 сентября, в Управлении образования Чебоксар провели проверку касательно произошедшего инцидента, по итогам которой было объявлено, что 7 сентябряво всех школах города пройдет совещание, где учителям напомнят о педагогической этике.
Директор школы №56 Светлана Короткова принесла извинения родителям и ученикам.
"Учитель, действительно вел себя непрофессионально, нарушив кодекс педагогической этики. Но не стоит судить по необдуманному поступку одного учителя, и осуждать весь педагогический состав школы. Данный поступок — не норма труда учителя. 56 школа имеет свой заслуженный авторитет. Из данного инцидента все извлекли важные уроки", - извинилась директор.
И самое интересное: Управление образования Чебоксар направит в школу №56 группу психологов, которые будут формировать благоприятный климат, что бы это не значило.
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Когда я учился - только попробуй скажи родителям, что училка тебя ругала, сказали бы (родители) что сам заработал.
А сейчас? Ни моги даже подумать, что дитё "свинья". Сразу дисциплинарные комиссии и взыскания с увольнениями...
А ведь в воспитании детей виноваты родители...
Всегда были неадекватные учителя и хорошие. Своего учителя истории я вспоминаю с большой благодарностью, он привил любовь к предмету. А вот по алгебре и геометрии с недоумением, она на выбор предложила 4 и 5 в аттестате, то есть я сам выбрал по какому предмету 4, а по какому 5, связано было с тем, что не учил теоремы наизусть, да и часто не раскрывал ответ, мог просто написать и всё.
Но вот унижения человеческого достоинства не было. Возможно виновато воспитание детей, многие родители считаю учителей чем-то вроде обслуживающего персонала, а не учителя. Дескать, им надо работать (родителям) а дети должны быть на школе и всё тут.
Была учительница химии. То же самое - никакого повышения голоса, только если что то не так - в тембре появляются твёрдые нотки. И опять - всё выполнялось беспрекословно. Даже самые отъявленные хулиганы вели себя как паиньки. А у нас их хватало.
Зачем орать, и тем более оскорблять? Заслужи авторитет и уважение, и тебя будут слушаться с одного слова.
Да, у молодого поколения жизнь другая. Сейчас все меньше становится забитых, пресмыкающихся перед вышестоящим начальников холуев.
Так как жило ваше поколение - подизывая попец, заискивая, унижаясь, ради каких-то там номенклатурных выгод сейчас жить никто не будет.
Молодежь в крайнем случае за границу уедет. На хрена им слушать истерики этого никчемного быдла, когда можно жить в Европе, получать хорошую зарплату и к ним домой будет приходить вежливая, культурная уборщица.
Но и за граница не панацея. Конечно самая главная цель - построить в нашей стране справедливое, культурное, духовное и развитое общество. А для этого надо избавляться от мусора. Его очень много, и самое печальное, что в большинстве своем он засел наверху. Но с чего-то надо начинать.
Ребята сделали большое - освободили школу от мусора. Вырастет это поколение - освободит страну.
Чуток поправлю.
Жить в Европе,получать хорошую зарплату вежливой и культурной уборщицы!
У нас учительницы часто срывались на хамство, мы возмущались, откровенно заявляли их неправоту и даже боролись на уровне школы. Но у нас и мысли не было, чтобы они ушли из школы. Ибо понимали - нервы, не лучший уровень жизни, бабы (зависящие от кучи всего гормонально), куча учеников ведут себя отстойно, что накапливает... А в целом - спасибо в ноги за знания и науку, бесплатно!
Сегодняшним жертвам ЕГЭ это не внушить.