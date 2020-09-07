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Учительница, назвавшая учеников нищебродами и свиньями, получила выговор и уволилась по собственному желанию

Учительница, назвавшая учеников нищебродами и свиньями, получила выговор и уволилась по собственному желанию (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 13:52
Сообщество : Жить в России
Метки: запись   оскорбления   скандал   ученики   чебоксары   школа   этика   
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Ученики записали речь преподавателя на диктофон, чем спровоцировали скандал. Теперь в школе будут работать психологи, чтобы сформировать "благоприятный климат".

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Метки: запись   оскорбления   скандал   ученики   чебоксары   школа   этика   
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420
Добрыня 2 часа назад
Мдааа...
Когда я учился - только попробуй скажи родителям, что училка тебя ругала, сказали бы (родители) что сам заработал.
А сейчас? Ни моги даже подумать, что дитё "свинья". Сразу дисциплинарные комиссии и взыскания с увольнениями...
А ведь в воспитании детей виноваты родители...
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Показать 1 ответ
270
Rabie Liz 10 минут назад
И что? Бедные детки, теперь с психологами должны работать. Мимими просто
в мое время была такая же Галина Сергеевна, нас всех будущими дворниками и проститутками называла.. Ах, если бы тогда психологи работали с нами... Никто не жаловался никуда) зато старались учиться хорошо по её предмету и все сидели смирно.
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8
Spartkk 11 минут назад
Учитель прав, времена пошли. Ремня им мало ремня
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311
кожаный олень Полчаса назад
можете минусовать, но каждый учитель должен читать его труды прежде,чем лезть в педагогику
можете минусовать, но каждый учитель должен читать его труды прежде,чем лезть в педагогику
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1k
Alphyn Полчаса назад
Я помню свою школу, начинал в советское время, окончил в российское.
Всегда были неадекватные учителя и хорошие. Своего учителя истории я вспоминаю с большой благодарностью, он привил любовь к предмету. А вот по алгебре и геометрии с недоумением, она на выбор предложила 4 и 5 в аттестате, то есть я сам выбрал по какому предмету 4, а по какому 5, связано было с тем, что не учил теоремы наизусть, да и часто не раскрывал ответ, мог просто написать и всё.
Но вот унижения человеческого достоинства не было. Возможно виновато воспитание детей, многие родители считаю учителей чем-то вроде обслуживающего персонала, а не учителя. Дескать, им надо работать (родителям) а дети должны быть на школе и всё тут.
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18k
Батончик с маком Полчаса назад
подрастают доносчики. сперва на учителей стучат, потом на родаков....
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708
Юрец 37 минут назад
Бедные детки, и как они сейчас выживают вообще в школе при таких учителях. Но ничего, скоро все закончится, придет добрая учительница Гамза и всему научит так, как нужно.
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364
zu4ara 37 минут назад
круто ! так и надо !
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90
Леший 38 минут назад
Учитель нынче - неблагодарная профессия. Детей воспитывать нужно, а учитель это второй воспитатель, пока яжемамы и яжепапы балдеют. Дети так на шею могут сесть, если слабину дать, и издеваться могут над учителем. Лично мое субъективное мнение, что учитель имеет право на воспитание вплоть до физического наказания (в особо запущенных случаях). Но и профпригодность жестче проверять. Куда катимся?
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8k
Nero 41 минуту назад
Был у нас учитель физики, позднее стал директором школы. Никогда не повышал голос, никогда не отчитывал. Он выдержав паузу говорил одно единственное слово - непорядок. И всё. Этого было достаточно. Лучше было услышать в свой адрес кучу ора от любого другого учителя, чем одно единственное слово от физика.
Была учительница химии. То же самое - никакого повышения голоса, только если что то не так - в тембре появляются твёрдые нотки. И опять - всё выполнялось беспрекословно. Даже самые отъявленные хулиганы вели себя как паиньки. А у нас их хватало.
Зачем орать, и тем более оскорблять? Заслужи авторитет и уважение, и тебя будут слушаться с одного слова.
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521
Акроко 43 минуты назад
Кто знает, может она и права насчет мусора, но это речь хабалки подзаборной, а не учителя русского языка и литературы. Чему такая может их научить? Грамотной речи? Культуре коммуникации? Взаимному уважению? И тон такой мерзостный будто это алкашка после бутылки боярышника.
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38
Таша 43 минуты назад
конечно-свиньи, если чужой труд не уважают. если их сейчас не остановить, то потом будем огребать
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707
The mask 59 минут назад
Афтар, жертва ты ЕГЭ, она сказала "надену урну", а не "одену".
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24k
Acu900 Час назад
Учительница, назвавшая учеников нищебродами и свиньями, получила выговор и уволилась по собственному желанию
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7k
harlamov Час назад
Аха-ха-ха, для русских терпил, которых с детства в унитаз головой макали и физрук в подсобке насиловал, это подзаборная бомжиха - кумир. Как же, меня пи#дили и я жил в говне, пусть теперь и эти молокососы так же живут. Какая же мелочность, зависть и тупость.
Да, у молодого поколения жизнь другая. Сейчас все меньше становится забитых, пресмыкающихся перед вышестоящим начальников холуев.
Так как жило ваше поколение - подизывая попец, заискивая, унижаясь, ради каких-то там номенклатурных выгод сейчас жить никто не будет.
Молодежь в крайнем случае за границу уедет. На хрена им слушать истерики этого никчемного быдла, когда можно жить в Европе, получать хорошую зарплату и к ним домой будет приходить вежливая, культурная уборщица.
Но и за граница не панацея. Конечно самая главная цель - построить в нашей стране справедливое, культурное, духовное и развитое общество. А для этого надо избавляться от мусора. Его очень много, и самое печальное, что в большинстве своем он засел наверху. Но с чего-то надо начинать.
Ребята сделали большое - освободили школу от мусора. Вырастет это поколение - освободит страну.
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31k
kalinser harlamov 51 минуту назад
"когда можно жить в Европе, получать хорошую зарплату и к ним домой будет приходить вежливая, культурная уборщица"
Чуток поправлю.
Жить в Европе,получать хорошую зарплату вежливой и культурной уборщицы!
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4k
Olga Raudis harlamov 37 минут назад
Освободит страну от чего? Поколение, не приученное с детства заботиться ни о ком и ни о чем, неспособное свою собственную грязь за собой убрать и уверенное, что на это есть уборщица? И откуда, интересно, уверенность этого молодого поколения, что из них получится именно элита, спокойно гадящая на всё и вся с высоты своего положения?
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9k
Vanysha Час назад
В наше время еще и по башке метровой линейкой получили бы эти бездари. А пожаловались бы, еще и от родителей влетело бы!!!
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55k
Опиум для народа Час назад
В наше время за то что чиркали резиной подошвы по полу,оставляя следы,эти следы ластиком заставляли стирать.А этим х"еплетам,в жизни палец о палец не ударившим,только так и объяснять.Хорошо б еще пинков от физрука.
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519
Павел Астахов Час назад
Вот и привыкнут, что им ни за что ничего не будет. Армия психологов будет убирать за этими свиньями?!
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5k
JACKAL Час назад
Нормальная училка, побольше бы таких... Допекли видать свиньи малолетние вот и повоспитывала чуток, ни разу не вижу криминала.
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
...Кстати, если эти личинки свиньи, то как? Идти и п*дить их родителей, которые своему отродью не могут внушить правила жизни?
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Сегодняшних крайне тупорылых и наглых личинок часто только так и надо.
У нас учительницы часто срывались на хамство, мы возмущались, откровенно заявляли их неправоту и даже боролись на уровне школы. Но у нас и мысли не было, чтобы они ушли из школы. Ибо понимали - нервы, не лучший уровень жизни, бабы (зависящие от кучи всего гормонально), куча учеников ведут себя отстойно, что накапливает... А в целом - спасибо в ноги за знания и науку, бесплатно!
Сегодняшним жертвам ЕГЭ это не внушить.
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