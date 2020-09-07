Один Ту-95 изменил весь ход холодной войны.

Так как свидетелей катастрофы, кроме американцев нет, то нашим приходится принять эту версию. Спустя некоторое время наш эсминец подходит к борту для приёма останков экипажа, когда заканчивается передача тел с палубы, с авианосца взлетают 4 самолёта, они проходят строем над нашим кораблём и это последняя дань памяти погибшим. Уходя эсминец "Сознательный" даёт троекратный прощальный залп из орудий главного калибра.



25 мая 1972 года в Москву прилетает президент Никсон для подписания договора о ПРО и ограничении стратегических вооружений, но было подписано и ещё одно соглашение о предотвращении инцидентов на море, где в частности говорилось: "Что командиры экипажей каждой из сторон должны проявлять величайшую осторожность и благоразумие при приближении к самолётам другой стороны и в интересах взаимной безопасности, не должны допускаться имитации атак и фигур пилотажа". Очень странно, но договор был подписан в четвёртую годовщину гибели экипажа Плиева.



Хотя договор был подписан обоими сторонами, а лётчики так и летали в опасной близости друг от друга.



Ноябрь 1973 года. С аэродрома Североморск вылетает экипаж подполковника Свиридова на самолёте Ту-16, с палубы авианосца Джон Кеннеди поднимается "Фантом", он подлетает к нашему самолёту и или по глупости, или просто не рассчитав свои силы пристраивается прямо под крылом нашего Ту-16, при этом киль Фантома находится чуть позади и выше самого крыла.