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Один Ту-95 изменил весь ход холодной войны.

Один Ту-95 изменил весь ход холодной войны. (7 фото)

Автор:
07 сентября 2020 13:30
Метки: авиация   военные   самолеты   холодная война   
1091
7

Парад на Красной площади 1955 года становится большим сюрпризом для американских военных, в небе появляется новый стратегический бомбардировщик Ту-95 межконтинентального радиуса действия.

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Метки: авиация   военные   самолеты   холодная война   
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1k
Андрей Кузнецов 3 часа назад
есть клип хороший.. прицеплю...
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120
koaoqmax Час назад
Один Ту-95 изменил весь ход холодной войны.
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400
satra 3 часа назад
Стратеги - это красиво. Плавная спокойная умная мощь.
Как Сан Саныч Карелин в костюме.
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7k
Prostovopros 3 часа назад
И кто в конце концов выиграл эту холодную войну?
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400
satra Prostovopros 3 часа назад
И что, за последние 15-20 лет мир стал безопаснее?
"Победители" принесли мир в мир?
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43k
Albert GER Prostovopros 2 часа назад
это пендосский миф.
на самом деле миролюбивое советское правитальство предложило дружбу и сотрудничество.
пендосы это поняли как победу.
быдло понимает только кнут.
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2k
Frank Borman Prostovopros 2 часа назад
Мистер Горби и выиграл. Сейчас он и его семья очень неплохо живут. А СССР развалился, Америка вся в долгах, кка в шелках, а сейчас еще и негры начинают там гражданскую войну.
Мистер Горби и выиграл. Сейчас он и его семья очень неплохо живут. А СССР развалился, Америка вся в долгах, кка в шелках, а сейчас еще и негры начинают там гражданскую войну.
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7k
Prostovopros satra Час назад
Привычка отвечать вопросом на вопрос - нехорошая. Лично я думаю, что никто её не выиграл. Развал СССР произошёл совсем по другим причинам, если вы об этом.
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492
Вероника Кремнева Frank Borman 23 минуты назад
Этот тупарь,всю свою жизнь боролся за получение штатовской гринкары,и платил за неё советскими людьми.
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