Один Ту-95 изменил весь ход холодной войны.

Парад на Красной площади 1955 года становится большим сюрпризом для американских военных, в небе появляется новый стратегический бомбардировщик Ту-95 межконтинентального радиуса действия.
Стратегия внезапного удара по советской территории становится неактуальной. В ответ на этот шаг русских президент США объявляет о колоссальном наращивании ядерного потенциала. Теперь ядерные заряды имеют на своих бортах и авианосцы. Советское правительство обеспокоенное таким положением дел дает установку авиации дальнего действия сопровождать американские авианосные группы.
Первый боевой вылет Ту-95 планируют в 1963 году, нацеленный на авианосец "Энтерпрайз", вышедший из базы Норфолк для дежурства в Средиземном море. Но первые два вылета кончаются неудачей из-за плохой погоды. Третий экипаж подполковника Шиханова уже не успевает перехватить "Энтерпрайз" и идёт на перехват авианосца "Форристол", который после окончания дежурства направляется в Америку. Экипаж незаметно преодолевает военные базы Норвегии Англии и Испании и в 4 часа ночи 300 км севернее Азорских островов неожиданно появляется над "Форристолом".
Американцы были в шоке, когда увидели над собой на высоте 700 м наш Ту-95. Немедленно взлетают два "Фантома", но никаких агрессивных действий не предпринимают, а потом уходят. Но экипаж Шиханова успевает сделать несколько снимков американского авианосца, и такие чёткие снимки американских авианосцев наши военные увидели впервые. За этот полёт экипаж был награждён правительственными наградами.
На американцев произвело большое впечатление перехват нашего Ту-95. По сути дела наш экипаж, в случае вооружения его ракетами или ядерной бомбой мог попросту уничтожить всю группировку. Теперь после регулярных полетов самолётов нашей стратегической авиации радиолокаторы НАТО работают круглосуточно. Как только был замечен наш самолёт немедленно на его перехват тут же вылетали Ф-102.
При этом сопровождение всегда делалось в очень близком, а порой и опасном соприкосновении, это была борьба проверки нервов, у кого они крепче. Любая ситуация, в которой всегда есть вероятность, что кто-то не выдержит и нажмёт на курок, и свидетелей произошедшего конфликта там не было.
Первый такой случай произошел в Японском море 15 июля 1964 года. Наш Ту-16, по натовской классификации "Барсук" совершал разведывательный полёт. Из вылета он не вернулся, судьба самолёта и экипажа неизвестна. А через 4 года произошёл в Норвежском море следующий трагический случай.
Был замечен авианосец "Эссекс" и в тот район отправляют эсминец "Сознательный". В это же время из Североморска экипажи морской авиации постоянно летают на перехват американского авианосца, но 25 мая 1968 года экипаж Шиханова теряет авианосец. На его поиски отправляют опытнейшего лётчика, подполковника Плиева. По свидетельствам очевидцев Плиев был не просто опытный пилот, это был ас. Подполковник обучал молодых лётчиков тактике полётов на сверхмалых высотах. И не раз авиатехники находили следы морской соли на фонаре его Ту-16.
Плиев вылетает и находит авианосец и когда его самолёт появляется на высоте бреющего полёта, вровень с палубой, для американцев это становится полной неожиданностью. Плиев передаёт координаты авианосца миноносцу "Сознательный". Наш миноносец при контакте с боевым охранением получает от них сообщение о том, что самолёт Плиева приводнился.
На самом же деле его самолёт уходя от столкновения с вертолётом сделал энергичный разворот при высоте полёта 15-20 м, зацепился за водную поверхность и упал в море, развалился на части и взорвался. С палубы Эссекс взлетает вертолёт и находит останки экипажа. Катер подбирает останки и доставляет их на авианосец.
Так как свидетелей катастрофы, кроме американцев нет, то нашим приходится принять эту версию. Спустя некоторое время наш эсминец подходит к борту для приёма останков экипажа, когда заканчивается передача тел с палубы, с авианосца взлетают 4 самолёта, они проходят строем над нашим кораблём и это последняя дань памяти погибшим. Уходя эсминец "Сознательный" даёт троекратный прощальный залп из орудий главного калибра.
25 мая 1972 года в Москву прилетает президент Никсон для подписания договора о ПРО и ограничении стратегических вооружений, но было подписано и ещё одно соглашение о предотвращении инцидентов на море, где в частности говорилось: "Что командиры экипажей каждой из сторон должны проявлять величайшую осторожность и благоразумие при приближении к самолётам другой стороны и в интересах взаимной безопасности, не должны допускаться имитации атак и фигур пилотажа". Очень странно, но договор был подписан в четвёртую годовщину гибели экипажа Плиева.
Хотя договор был подписан обоими сторонами, а лётчики так и летали в опасной близости друг от друга.
Ноябрь 1973 года. С аэродрома Североморск вылетает экипаж подполковника Свиридова на самолёте Ту-16, с палубы авианосца Джон Кеннеди поднимается "Фантом", он подлетает к нашему самолёту и или по глупости, или просто не рассчитав свои силы пристраивается прямо под крылом нашего Ту-16, при этом киль Фантома находится чуть позади и выше самого крыла.
До американского лётчика доходит в какое опасное положение он попал. Он начинает опускаться ниже, но слишком рано начинает движение вперёд и врезается в переднюю кромку крыла, при этом полностью разрушает свой киль. В крыле Ту-16 находятся топливные баки, которые к счастью не пострадали. К тому же и само крыло могло просто сломаться. Всё обошлось хорошо, наш экипаж дотянул до аэродрома Североморск, а "Фантом" сел в Норвегии.
В 1986 американцы оказались ратифицировать договор СНВ-2, а в тоже время на вооружении Советского Союза появляется уникальная по своим параметрам крылатая ракета Х55. И наши стратегические бомбардировщики Ту-95 имеющие на борту 16 таких ракет начинают боевое патрулирование вдоль восточных берегов Америки. Имея такой потенциал один Ту-95 мог с лёгкостью уничтожить американские города, и понимая это американские истребители сопровождали наш самолёт вдоль всего маршрута.
И ситуация развития такого возможного конфликта такова, что при поражении наших бомбардировщиков никто никогда не узнал бы, что на самом деле случилось с нашим экипажем.
В таком горячем небе холодной войны погибло немало лётчиков с обоих сторон и русских и американских, но о них мало кто знает, и такие данные до сих пор хранятся под грифом секретно.
Наши Ту-95 - "Русские медведи" до сих пор выполняют такую важную, возложенную на них миссию. И самим самолётам принято давать имена прославленных лётчиков Великой Отечественной войны и может придёт время, когда на фюзеляжах появятся имена лётчиков времён холодной войны, о которых почему-то не принято у нас вспоминать.
Источник:
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"Победители" принесли мир в мир?
на самом деле миролюбивое советское правитальство предложило дружбу и сотрудничество.
пендосы это поняли как победу.
быдло понимает только кнут.