Супертайфун «Хайшень» обрушился на Японию

Супертайфун обрушился на Японию с юга. Почти 9 миллионов жителей получили рекомендации покинуть свои дома и укрыться в эвакуационных центрах.
По официальным данным, пострадали не менее 36 человек. Тем временем, тайфун уже движется к Корейскому полуострову и начинает влиять на погоду в Приморском крае.
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