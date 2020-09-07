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Супертайфун «Хайшень» обрушился на Японию

Супертайфун «Хайшень» обрушился на Японию (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 11:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Хайшень   видео   новости   стихия   супертайфун   тайфун   япония   
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Супертайфун обрушился на Японию с юга. Почти 9 миллионов жителей получили рекомендации покинуть свои дома и укрыться в эвакуационных центрах.

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Метки: 360подмосковье   Хайшень   видео   новости   стихия   супертайфун   тайфун   япония   
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