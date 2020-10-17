Первый сборник пьес Шекспира продали за $10 миллионов

Отметим, что во всём мире на данный момент существует только 6 экземпляров «Комедий, историй и трагедий». Сборник содержит 36 шекспировских пьес, 18 из них никогда не публиковались до выхода этого издания. Среди таких — «Макбет» и «Юлий Цезарь».



Предыдущий рекорд печатной литературы на аукционах также закреплён за произведениями Уильяма Шекспира. В 2001-м сборник всех пьес британского драматурга, известный как «Первое фолио», был продан за 6 миллионов американских долларов.



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