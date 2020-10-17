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Первый сборник пьес Шекспира продали за $10 миллионов

Первый сборник пьес Шекспира продали за $10 миллионов (2 фото)

Автор:
17 октября 2020 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Шекспир с молотка   продажа   пьесы   сборник   сборник пьес Шекспира   фото   
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С молотка ушел первый сборник пьес Уильяма Шекспира — «Комедии, истории и трагедии».

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Метки: Шекспир с молотка   продажа   пьесы   сборник   сборник пьес Шекспира   фото   
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