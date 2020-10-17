Первый сборник пьес Шекспира продали за $10 миллионов

С молотка ушел первый сборник пьес Уильяма Шекспира — «Комедии, истории и трагедии».
14 октября, в минувшую среду, аукционный дом Christie’s в Нью-Йорке продал первый сборник пьес Уильяма Шекспира — «Комедии, истории и трагедии».
Книгу, датированную 1623 годом, пустили с молотка за $9,97 миллиона. Стоит сказать, что на данный момент это рекордная цена для печатной литературы на аукционах. Обладателем же этой столь ценной реликвии стал американский коллекционер Стефан Лувенталь (Stephan Loewentheil), владеющий лавкой редких книг и фотографий ХIX века.
Книгу, датированную 1623 годом, пустили с молотка за $9,97 миллиона. Стоит сказать, что на данный момент это рекордная цена для печатной литературы на аукционах. Обладателем же этой столь ценной реликвии стал американский коллекционер Стефан Лувенталь (Stephan Loewentheil), владеющий лавкой редких книг и фотографий ХIX века.
Отметим, что во всём мире на данный момент существует только 6 экземпляров «Комедий, историй и трагедий». Сборник содержит 36 шекспировских пьес, 18 из них никогда не публиковались до выхода этого издания. Среди таких — «Макбет» и «Юлий Цезарь».
Предыдущий рекорд печатной литературы на аукционах также закреплён за произведениями Уильяма Шекспира. В 2001-м сборник всех пьес британского драматурга, известный как «Первое фолио», был продан за 6 миллионов американских долларов.
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Предыдущий рекорд печатной литературы на аукционах также закреплён за произведениями Уильяма Шекспира. В 2001-м сборник всех пьес британского драматурга, известный как «Первое фолио», был продан за 6 миллионов американских долларов.
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