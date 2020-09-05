Гигантский буревестник: Маньяк, который держит пингвинов в вечном страхе

Преклоните колени перед главным бандитом Южного полюса! Он потрошит китов, он топит птиц, он плюётся «ядом». Трепещите перед абсолютным психом в перьях, предвещающим не только непогоду, но и скорую погибель всем, кто встанет у него на пути. Трепещите перед южным гигантским буревестником!
Воистину, наш герой — исполин. Гигантские крылья размахом в 2 метра и масса бройлера (под 5 кило) сделали южного гигантского буревестника одними из крупнейших представителей семейства.
Вы только гляньте на эту бандитскую ряху, сразу видно — парень имеет дело с преступностью: суровый взгляд, невозмутимая морда, горбатый нос. Нет, свой клюв птиц сломал не во время криминальных разборок — это трубкообразные ноздри. Через них буревестники выделяет излишек морской соли и желудочных соков.
Так, со страшной харей разобрались, встаёт другой вопрос: почему на картинках птица то чёрная, то белая? Дело в том, что существуют две морфы, или, говоря проще, расцветки: тёмная и светлая. Как и среди пользователей ВК, чёрная тема встречается намного чаще: только 5 - 15% птиц белые.
Своими бесчинствами птиц занимается на Юге Тихого, Атлантического и Индийского океанов, особенно много птах развелось на Южном полюсе и близлежащих островах. Почему бесчинствами? А потому, что в плане еды буревестник — настоящий отморозок. Чтобы прокормить свою немаленькую тушку, этот чертила жрёт любую гадость, если она имеет хоть какую-то пищевую ценность: туши китов, рыбьи потроха, свежую плаценту и даже тюленьи какахи — ему абсолютно плевать, чем набивать свой желудок.
«Ну, поел немного каках и поел, а кому щас легко? Чё сразу психопат-то?» — подумает непросвещённый подписчик. Но буревестник даже не постарается оправдать ваших надежд, ведь если вокруг не окажется чей-нибудь тушки, птиц умертвит кого-нибудь собственноручно.
Мощный клюв с лёгкостью разрывает толстую кожу морских слонов и китов, что уж говорить о нежной тушке птенца пингвина?
От страшной ОПГ гигантских буревестников страдают альбатросы, пингвины и другие водные птицы. Их гнёзда бандиты разоряют, а их птенцов — пожирают. Борзый нрав и крупные размеры позволяют безнаказанно сеять страх и панику среди пернатого населения по всему Южному полюсу.
Особенно часто от нападок буревестников страдают пингвины всех видов. Хищники специально ждут, пока родители пингвина потеряют бдительность и можно будет напасть на птенца.
Чего там, психопат может убить даже взрослых птах! Пока альбатрос, убаюканный волнами, погружается в мирный сон, буревестник хватает его за шею и опускает под воду, хладнокровно ожидая, пока жертва не захлебнётся. Думаешь, бессонница спасёт тебя от этого маньяка? Как бы не так! Больной ублюдок убивает птиц даже налету! Хватая жертву за крылья, маньяк терзает её, пока несчастная птица не падает в море.
Неудивительно, что такие лютые отморозки держатся поодиночке. Вне брачного сезона взаимодействие с сородичами сводится к лютым дракам за любую еду. Но зато как преображаются буревестники в пору любви!
В семейной жизни садисты удивительно преуспели. В июле птицы собираются в колонии на утёсах или открытых равнинах. Пернатые Бонни и Клайд кадрят друг друга довольно обыденно: поцелуи, взаимная чистка пёрышек, танцы головой, мелодичный (не для человека) ор.
ТОООЛЬКО РЮМКА ВОДКИ НА СТОЛЕ
После всех прелюдий парочка заводит единственного отпрыска, за которым ухаживают оба родителя. Через 4-5 месяцев из белого беззащитного комка пуха вырастает оперившийся юный убийца. К счастью для всех окружающих, продолжить свой славный криминальный род юный уголовник сможет лишь на десятилетний юбилей.
Но, как и у любого криминального авторитета, у буревестников есть свои враги. Ребятёнок маньяков-потрошителей терпит множество покушений на свою жизнь от соседней группировки таких же убийц — поморников. На такой случай у немощного комка перьев есть секретное оружие. Если птенцу угрожает опасность... он блюёт.
Взрывоопасная смесь из масла и переваривающейся пищи мочит врагов в радиусе метра. Мало того, что коктейль этот ужасно вонючий, так он ещё и липкий. Поэтому тот, кто захочет «убрать» детишек буревестника, рискует остаться на месте преступления навсегда: ведь жидкость напрочь склеивает перья, а прилетевшие мамаша с папашей вряд ли будут рады незваному гостю, покусившемуся на их дитятко.
Если вам нужно оружие, но не хотите приобретать лицензию, то носите с собой птенца буревестника.
Так, страх, кровь и ужас буревестники несут в массы долгие 45 лет. Вымирание птахам не угрожает, так что жить под гнётом этих отбитых пернатых обитатели Южного полюса будут жить ещё очень, ОЧЕНЬ долго.
Блюйте в случае опасности, любите друг друга и готовьтесь к буре, когда на корму вашего корабля приземлится эта удивительная птица.
Источник:
- Ученые объяснили, почему белки прислушиваются к пению птиц
- Очаровательные кошачьи мишки- бинтуронг
- На лицо ужасная, добрая внутри: крупная летучая лисица напугала пользователей сети
- 12 поразительных фактов из мира животных
- Тукан - чудо природы: чего мы не знаем об этих птицах?