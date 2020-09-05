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Гигантский буревестник: Маньяк, который держит пингвинов в вечном страхе

Гигантский буревестник: Маньяк, который держит пингвинов в вечном страхе (10 фото + 1 гиф)

Автор:
05 сентября 2020 11:44
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   птицы   факты   
738
11

Преклоните колени перед главным бандитом Южного полюса! Он потрошит китов, он топит птиц, он плюётся «ядом». Трепещите перед абсолютным психом в перьях, предвещающим не только непогоду, но и скорую погибель всем, кто встанет у него на пути. Трепещите перед южным гигантским буревестником!

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Метки: животные   интересно   птицы   факты   
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4  комментария
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24k
labuda.blog 3 часа назад
Если вам нужно оружие, но не хотите приобретать лицензию, то носите с собой птенца буревестника.

Если вам нужно оружие, но не хотите приобретать лицензию, то носите с собой птенца буревестника.
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39
alexander maksuta 2 часа назад
Ну, с пингвинами-то Яшки (так этот вид поморников перенбрежительно называют моряки и полярники) не особо связываются, если только с Адели, более крупные виды дают отпор. Вот кто реально от них страдает, так это снежные буревестники, небольшие птицы внешне напоминающие большого стрижа с абсолютно белым оперением. Поморники раздирают на части и взрослых особей и разоряют гнезда с птенцами или кладкой.
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261
Рафаэль 3 часа назад
Лоло и Пепе тоже от них прятались!!!
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3k
Александр Рафаэль 57 минут назад
Не, эти от поморников прятались...
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