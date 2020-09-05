Гигантский буревестник: Маньяк, который держит пингвинов в вечном страхе

Своими бесчинствами птиц занимается на Юге Тихого, Атлантического и Индийского океанов, особенно много птах развелось на Южном полюсе и близлежащих островах. Почему бесчинствами? А потому, что в плане еды буревестник — настоящий отморозок. Чтобы прокормить свою немаленькую тушку, этот чертила жрёт любую гадость, если она имеет хоть какую-то пищевую ценность: туши китов, рыбьи потроха, свежую плаценту и даже тюленьи какахи — ему абсолютно плевать, чем набивать свой желудок.

«Ну, поел немного каках и поел, а кому щас легко? Чё сразу психопат-то?» — подумает непросвещённый подписчик. Но буревестник даже не постарается оправдать ваших надежд, ведь если вокруг не окажется чей-нибудь тушки, птиц умертвит кого-нибудь собственноручно.

Мощный клюв с лёгкостью разрывает толстую кожу морских слонов и китов, что уж говорить о нежной тушке птенца пингвина?