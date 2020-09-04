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Интересные факты о Советском Союзе, известные и не очень

Интересные факты о Советском Союзе, известные и не очень (15 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 12:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: СССР   история   факты   
1987
15
1
Современная молодёжь знает, что существовала такая страна СССР, но на этом, обычно, все знания о ней и заканчиваются. Сегодня мы вам расскажем интересные факты о Союзе нерушимом, которые, возможно, были вам неизвестны…

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Метки: СССР   история   факты   
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28  комментариев
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8k
basja61 6 часов назад
Интересные факты о Советском Союзе, известные и не очень
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−11
Атомный Крот 23 минуты назад
"Ельцин тоже не смог поздравить по неизвестным причинам"

Да нажрался, наверное, как всегда
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1k
Юрий Крахмалев 2 часа назад
Джеймс Бонд "Шаровая молния" 1965
Джеймс Бонд "Шаровая молния" 1965
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15k
бат св 6 часов назад
"..Музыка к пионерской песне «Взвейтесь кострами, синие ночи» написана на основе «Марша солдат» из оперы Шарля Гуно «Фауст»."(С)

-
да неужели???
Ссылка youtu.be
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18k
Виталий Касандров бат св 4 часа назад
Да в подборке каждый 4 миф фейковый или несвязанный.
Так мимоходом заметил что Королев скончался в 66, а первая миссия на Марс СССР была в 71.
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15k
бат св Виталий Касандров 3 часа назад
ну на идиотов рассчитывал что ле?
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1k
Chris Taylor 6 часов назад
В начале Второй Мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков - смотрел программу на канале Оружие, так там говорилось ,что в этом начале, танков у ссср было раз в 10 больше, чем у немцев. на запвдном направлении. а еще подтягивали из глубины страны
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4k
disevenvis Chris Taylor 5 часов назад
Я тоже смотрю этот канал, так там говорилось что по большей части это устаревшие БТ и прочее с слабой броней. КВ и Т34 были в небольшом количестве.
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1k
Chris Taylor disevenvis 4 часа назад
точно. но КВ, а особенно 34-ки были в большем количестве на том направлении 22.06.41-го. т.е. всего танков было в разы больше, но современных, то же больше, но не в разы. хотя современные, на тот момент, немецкие танки тоже не блистали характеристиками, просто они их умело использовали
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4k
disevenvis Chris Taylor 4 часа назад
Ну да. Гудериан в этом деле шарил
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 6 часов назад
Пост стоило назвать "забавные байки времен СССР"

Что вы знаете про СССР? Если крутить кольцо, будет "люблю"
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972
val ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
А если крутить шар, то будет шарф.
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16k
turyst val 42 минуты назад
А если крутить его в неположенном месте, будет штраф. :)
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6k
Dev Null 7 часов назад
Уинстон Черчилль очень любил армянский коньяк и ежедневно выпивал бутылку 50-градусного коньяка «Двин». Однажды премьер обнаружил, что «Двин» утратил былой вкус. Он высказал своё недовольство Сталину. Оказалось, что мастер Маргар Седракян, который занимался купажом «Двина», сослан в Сибирь. Его вернули, восстановили в партии. Черчилль стал снова получать любимый коньяк, а Седракяну впоследствии присвоили звание Героя Социалистического Труда - вся суть совка в одной фразе. Раз вернули - значит напрасно сослали, а если не напрасно, то по прихоти вождя всё можно исправить. А человек при этом сраный винтик, который кантуют как хотят.
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6k
Dev Null Шилов 5 часов назад
Конечно, ничего людоедского. Просто чувака взяли и сослали в лагерь. Но когда он стал нужен - его оттуда взяли и достали. Непонятно, был виновен или нет. Если не был - за что сослали? Если был - какого хрена выпустили? Где, закон? Или дело стада простое - обоссался и стой обтекай, а решения за тебя примут мудрые руководители? Можно много чего много с чем сравнивать. Меня, в первую очередь, волнует история моей страны и своей фразой хотел сказать, что СССР был репрессивным государством, в котором любого человека могли в один момент взять и раздавить и то, что некоторые хотят такое положение дел вернуть. За лживый донос, за вольнодумство и т.д. Или расстрелять, причём приговор вынесет тройка и очень быстро. Это ты тоже хочешь оспорить?
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6
Стас Станиславский Шилов 3 часа назад
Ага легенда, и про Королева, Туполева и про остальных... всё легенды )))
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3k
Шилов Dev Null 2 часа назад
Мда, не с Колымы ли Дудя ветер дует? Ты вываливаешь набившие оскомину штампы без всякой привязки к особенностям того времени. Мир он не черно-белый. Есть разница, например, между убийствами, по бытовухе или когда убивают солдата чужой армии на войне? И то и другое убийство, но, как говориться, есть нюансы. Вот ты тут про тройки упомянул, а про суд Линча в Америке не хочешь вспомнить? Не пойму, раз в "колыбели демократии" такое было, почему нам запрещено?
Если тебя так фигура Сталина интересует, то найди в себе смелость ситуацию со всех сторон рассмотреть. Почитать или посмотреть о том, что творилось в стране в то время не только из либеральных источников. И диверсии и саботажи реально были и в весьма не малых масштабах, и заговоры тоже был. Ну а раз масштабы были большие, то и перегибов тоже было немало. Доносы сам Сталин писал? Да такие как ты и я, простые и прекрасные люди писали. И все следователи, которые дела "шили" тоже из простых и прекрасных людей состояли.
А еще законность и справедливость, несколько по другому работают на уровне руководителей страны. Государство это аппарат насилия и в приоритете стоит благо государства. Чем сложнее ситуация в стране, тем больше насилия со стороны государства будет ну или оно просто развалится.
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3k
Шилов Стас Станиславский 2 часа назад
Уважаемый, легенда эта конкретная история. Именно это я совершенно четко сказал.
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972
val Dev Null 2 часа назад
Бренди, портвейн и вино - особенно шампанское и особенно Pol Roger - были самыми любимыми напитками Черчиля. Но скотч был ежедневным напитком и неотъемлемой частью его рабочего дня. О существовании армянского бренди он не знал до Ялтинской конференции.
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1k
Chris Taylor 7 часов назад
В СССР с ноября 1941 года существовал налог на бездетность, который составлял 6% от зарплаты. Платили его бездетные мужчины от 20 до 50 лет - не совсем понял. можно поподробней. в ноябре 41-го кто-то думал о демографии?
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17k
BillyBonzz 7 часов назад
Черчилль вообще был феномен: пил много, особенно коньяка, курил сигары, имел проблемы с лишним весом и дожил до 90 лет!
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11k
робт BillyBonzz 7 часов назад
пфф, есть же новая мантра, что тогда даже лишний вес был полезный
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5k
Вася BillyBonzz 5 часов назад
просто он не нервничал, а все болезни от нервов
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52k
7guest Вася 5 часов назад
Нет, не все. Триппер -от удовольствия.
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17k
BillyBonzz Вася 4 часа назад
Ну да " не нервничал" ))) Да он на измене сидел в бункере, забившись как крыса в мае 40-го, когда Гитлер после Франции (кстати союзничка Англии) взялся плотно за Англию. Черчиль умолял Рузвельта открыть второй фронт и расслабился только тогда, когда Гитлер в 41 году переключился на СССР. Уже в мае прекратились воздушное наступление на Англию, исчезла угроза вторжению немецких войск на Британские острова, облегчилось положение в Средиземноморье.
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