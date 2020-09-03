Детоубийство в России: история инфантицида от начала христианства до начала 20 века

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео) Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео) "Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова Ефремова в суде "Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова... Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под овации на сверкающем джипе Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал... Шутка удалась: казанцы оперативно растащили 14 тонн арбузов Шутка удалась: казанцы оперативно растащили 14 тонн арбузов Честный отзыв главы семьи о пылесосе Честный отзыв главы семьи о пылесосе Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Я бы вернулся в школу: очаровательные учителя со школьных линеек 2020 года Я бы вернулся в школу: очаровательные учителя со школьных линеек... Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11 лет колонии Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор... Закулисье голливудской классики Закулисье голливудской классики Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Неожиданный Баскетбол: изнанка игры Неожиданный Баскетбол: изнанка игры Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед... 30 добрых фотографий про неожиданные встречи с собаками 30 добрых фотографий про неожиданные встречи с собаками Что это за штука: самые странные находки Что это за штука: самые странные находки Полицейские в США снова застрелили афроамериканца Полицейские в США снова застрелили афроамериканца Медведь потрогал бегунью за ногу Медведь потрогал бегунью за ногу Мифы о том, что домашняя крыса — мерзость, инфекция и убожество Мифы о том, что домашняя крыса — мерзость, инфекция и убожество Сногсшибательные первокурсницы 2020, которые уже скоро пройдут посвящение в студентки Сногсшибательные первокурсницы 2020, которые уже скоро пройдут... Забавная реакция кота на брокколи Забавная реакция кота на брокколи
Детоубийство в России: история инфантицида от начала христианства до начала 20 века

Детоубийство в России: история инфантицида от начала христианства до начала 20 века (15 фото)

Автор:
03 сентября 2020 18:30
Метки: законы   история   общество   россия   факты   
1470
15
Некоторые законы общества цивилизованному человеку кажутся незыблемыми. Например, лишить жизни ребенка — страшное преступление. Но одно время даже царские законы никак не могли искоренить его.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: законы   история   общество   россия   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Бровеносец в потёмках 6 часов назад
Эту статью в обязательном порядке надо читать любителям хруста "хранцузской" булки и тем, кто ноет о "России, которую мы потеряли".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Izrin Maria 4 часа назад
Картина Ковалевского: на кушетка в гостинной порют хозяйского сына за небрежение уроками.
Слугу пороли бы на кухне или (в частном доме) в дворницкой.
И розгу держала бы не женщина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ольга 4 часа назад
такс, где там любители скреп? традиций и пр.? че молчим? че не гвоорим что было все гуд?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
semen7 6 часов назад
С поправкой на более низкую производительность труда следует сказать, что жизнь наших предков в 17-19 была разумней и справедливей нынешней. Николая II мы бы сегодня назвали феминистом. Впрочем, он еще и нудистом был, и вообще "продвинутым". Ему и его мерзостной семейке, впрочем, воздали по заслугам. .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
872
Robert 6 часов назад
Времена были дикие по всей планете. Ну например погуглите, кто такой Эльвир Детолюб.

Насчет роли церкви, церковь была одним из институтов, поддерживающих телесные наказания, как особую роль заботы о душе. Возвела побои из категории наказаний в категорию заботы. Что нашло отражения даже в русской художественной литературе.

"Поп, Филька, ответил степенно:
По писанию будет так: казни сына от юности его, и покоит тя на старость твою. И не ослабляй, бия младенца; аще бо жезлом биеши его, не умрет, но здоровее будет; учащай ему раны бо душу избавляеши от смерти..."
Толстой, Петр I
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил 9 часов назад
да, времена были дикие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
572k
XoCTeJI 11 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От фрилансера до арт-директора От фрилансера до арт-директора События и история страны в газетных заголовках События и история страны в газетных заголовках Выходцы из Российской империи, основавшие крупнейшие компании в мире Выходцы из Российской империи, основавшие крупнейшие компании в мире Удивительные факты из истории России, которые многим неизвестны Удивительные факты из истории России, которые многим неизвестны На историческом плакате в павильоне ВДНХ заклеили даты теракта в Беслане и гибели подлодки "Курск" На историческом плакате в павильоне ВДНХ заклеили даты теракта в Беслане и гибели подлодки "Курск" Олдам посвящается: артефакты 1990-х Олдам посвящается: артефакты 1990-х
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

944156



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин
1
77
1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин
15 крутых дизайнерских решений, которые придуманы со знанием дела
2
97
15 крутых дизайнерских решений, которые придуманы со знанием дела
﻿
Набирающие популярность
Лица
0
16
Лица
По чему ностальгируют дети 90-х?
0
18
По чему ностальгируют дети 90-х?
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео)
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#авария#фильмы#новинки#в мире#1 сентября#знаменитости#настроение
#юмор#животные#интересное#кино#актеры#навальный#природа#германия#картинки#позитив
#прикол#интересно#дтп#подборка#шоу бизнес#movienews.film#сша#еда#лучшее#разное

На что жалуетесь?

Вернуться