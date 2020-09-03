Детоубийство в России: история инфантицида от начала христианства до начала 20 века

Множество судебных решений, надо сказать, выносилось в пользу уволенных из-за выросшего живота служанок — а чаще до всякого суда, чтобы избежать скандалов, мужчины-хозяева пользовались предоставленным этим законом правом откупаться от алиментов. То есть — разово давали большую сумму и требовали больше на глаза не показываться.



А вот батрачки, крестьянки, фабричные работницы редко могли доказать в суде, что родили именно от того, на кого указали, — да и многие понятия не имели, что надо обращаться в суд. В городских домах хотя бы постоянно курсировали слухи о прислуге, родившей ребенка от хозяина, и ее дальнейших действиях. Крестьянки подкидывали младенцев на порог отца, фабричные работницы относили в приют.



К тому времени появилась возможность, сдав ребенка в приют для младенцев, продолжать с ним видеться и кормить его грудью. Мало кто из фабричных работниц мог ею воспользоваться, но из тех, что пользовались, многие позже забирали детей, встав на ноги.



Новых правил для приютов добились организации врачей и благотворителей, съезды которых в конце 19 века проходили один за другим. Им удалось доказать, что смертность младенцев очень сильно зависит от контакта с матерью и что возможность найти хотя бы для ребенка кров и уход хотя бы на некоторое время дает возможность многим якобы павшим морально женщинам встать на ноги.