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Я ка-а-а-алендарь переверну... Традиционный пост про 3-е сентября

Я ка-а-а-алендарь переверну... Традиционный пост про 3-е сентября (20 фото)

Автор:
02 сентября 2020 17:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: 3 сентября   Михаил Шуфутинский   баян   подборка   прикол   соцсети   шуфутинский   
926
20

Вроде бы ещё не 3-е сентября, а весь инстаграм, твиттер и вконтакте завалены постами о Михаиле Шуфутинском. Мемы, мемчики и баянчики... В этом посте будет всё ^_^

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Метки: 3 сентября   Михаил Шуфутинский   баян   подборка   прикол   соцсети   шуфутинский   
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7  комментариев
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31k
Андрей Бертон Полчаса назад
А мне нравиться. Лучше раз в год послушать эту, нормальную песню, чем каждый день слушать современную попсу по радио.
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224
Сергей Полминуты назад
Прикольная, безобидная уже традиция. Я даже если бы завтра услышал у школяров в колонках эту песню негатива от них точно не испытывал.
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16k
Alexei 5 минут назад
Не знаю, как вас, а меня эта песня один раз в год вообще не напрягает. Не смотря на примитивный мотивчик, песня сама по себе красивая (уж точно получше современной попсы с блевотными текстами).
Мишаня, жги костры рябин!
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25k
Антон 11 минут назад
А мне нравится подобный движ (челенж, по щеглински). Безобидный и прикольный. Обязательно буду участвовать и за**бу всех знакомых
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65k
Фома 15 минут назад
Я даже и не знаю, хорошо это или плохо , но о существовании такой песни узнал только по тому, что везде в интернете про неё сейчас пишут , даже запретить пытаются , слушать не стал , прочитал текст (думал там какая-то крамола , а оказывается она просто всех заипала)
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192
Nane First NameLast 17 минут назад
Нормальный мемчик. Что вы взъелись на него? З сентября день прощанья ла-ла.
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13k
AlexЕЙ 36 минут назад
Таки правильнее будет - "Я календа-а-а-арь...")
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