Я ка-а-а-алендарь переверну... Традиционный пост про 3-е сентября

Вроде бы ещё не 3-е сентября, а весь инстаграм, твиттер и вконтакте завалены постами о Михаиле Шуфутинском. Мемы, мемчики и баянчики... В этом посте будет всё ^_^
Ита-а-ак...
Вы поставили напоминание?
Мемасики...
И даже у кое-кого в офисе )
Так и есть
Несколько баянов, ставших вечными ^_^
Каждый год
;)
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