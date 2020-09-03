Христиане против динозавров: в Аризоне верующие оскорбились статуей тирекса

Оскорбить религиозные чувства верующих очень просто. Не так давно это удалось сделать даже статуе тиранозавра рекса, которая стоит возле McDonalds в городе Тусон, штат Аризона. Местные христианские активисты требуют сноса внушительной по размерам и очень реалистичной фигуры, ведь само ее существование — кощунство и попытка внушить детям мысль, что динозавры на самом деле существовали.
Как оказалось, в Аризоне существует целое общество «Христиане против динозавров», члены которого посвящают немало времени разоблачению «аферы с гигантскими рептилиями». По их мнению, динозавры — это продукт заговора либералов против христианства и всех порядочных граждан США.
Основными доводами своей правоты активисты движения считают непреложный библейский факт, согласно которому возраст Земли не превышает 6 тысяч лет. Что касается материальных фактов, таких как ископаемые останки, то христиане уверены, что это не более чем примитивная подделка, рассчитанная на глупцов.Отдельным пунктом общества стало отрицание COVID-19, который также причислили к заговору против религии. «Христиане против динозавров» принципиально не носят маски и игнорируют правила карантина. Поэтому когда администрация McDonalds надела на морду тирекса маску, чтобы напомнить детям о правилах безопасности во время эпидемии, это особенно разъярило святош.
Христиане, отрицающие эволюцию, не появляются возле богохульной статуи рептилии и действуют дистанционно, засыпая руководителей сообщениями и надоедая звонками. Кроме этого, они ищут поддержку среди пользователей сети — 15 августа на странице «Христиан против динозавров» появился пост следующего содержания:
"Пожалуйста, помоги! В этом Макдональдсе есть динозавр, и они отказываются его убирать! Это в Тусоне, Аризона. Звоните менеджеру и требуйте демонтировать это кощунство!"
Затем автор поста, некий Джош Браун, указывает адрес ресторана и телефон его администрации. А что думают об этой дурацкой ситуации в самом Маке? Госпожа Лиззет Альварес, региональный руководитель компании Dias Management Inc., владеющей франшизой в Тусоне, сказала в интервью журналистам следующее:
"Мы абсолютно далеки от мысли убрать динозавра с нашей парковки. С какой стати? Все к нему привыкли, он нравится нашим клиентам и его обожают дети."
"Пожалуйста, помоги! В этом Макдональдсе есть динозавр, и они отказываются его убирать! Это в Тусоне, Аризона. Звоните менеджеру и требуйте демонтировать это кощунство!"
Затем автор поста, некий Джош Браун, указывает адрес ресторана и телефон его администрации. А что думают об этой дурацкой ситуации в самом Маке? Госпожа Лиззет Альварес, региональный руководитель компании Dias Management Inc., владеющей франшизой в Тусоне, сказала в интервью журналистам следующее:
"Мы абсолютно далеки от мысли убрать динозавра с нашей парковки. С какой стати? Все к нему привыкли, он нравится нашим клиентам и его обожают дети."
Обложка группы Christians Against Dinosaurs (CAD) в фейсбуке
В соцсетях скандал с динозавром не пропустили и мнения пользователей разделились. Одни считают, что христианская организация достойна в полном составе отправиться на обследование к психиатрам. А другие… считают историю с тирексом не более чем троллингом верующих. Они уверены, что такой несусветной глупости в природе существовать просто не может и обращают внимание всех на то, что в комментариях в группе «Христиан против динозавров» полно острословов.
Попытки представителей прессы связаться с руководителями или хотя бы одним из членов общества пока не увенчались успехом, что также очень подозрительно. Между тем группе в фейсбуке уже более пяти лет и ее продолжают аккуратно вести, наполняя новыми «фактами», опровергающими существование гигантских рептилий.
Попытки представителей прессы связаться с руководителями или хотя бы одним из членов общества пока не увенчались успехом, что также очень подозрительно. Между тем группе в фейсбуке уже более пяти лет и ее продолжают аккуратно вести, наполняя новыми «фактами», опровергающими существование гигантских рептилий.
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Метки: динозавры интересное религия
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Давно известно, что Земле 6 000 лет, а кости динозавров сам Сатана создал и лично закопал, чтобы поколебать веру...
:-)
Вспомните хотя бы, сколько было в 90х упертых сектантов вроде свидетелей иеговы. Да и наши отцы церкви иногда отжигают.
На эту тему анекдот
Когда-то, до изобретения интернета, люди думали, что тупость происходит от недоступности информации.
Как же они ошибались
Причём самим верующим на это насрать. Ни один не отписался, в виду очевидной глупости самого обсуждаемого факта.