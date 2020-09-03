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Христиане против динозавров: в Аризоне верующие оскорбились статуей тирекса

Христиане против динозавров: в Аризоне верующие оскорбились статуей тирекса (4 фото)

Автор:
03 сентября 2020 06:09
Метки: динозавры   интересное   религия   
296
4
Оскорбить религиозные чувства верующих очень просто. Не так давно это удалось сделать даже статуе тиранозавра рекса, которая стоит возле McDonalds в городе Тусон, штат Аризона. Местные христианские активисты требуют сноса внушительной по размерам и очень реалистичной фигуры, ведь само ее существование — кощунство и попытка внушить детям мысль, что динозавры на самом деле существовали.

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Метки: динозавры   интересное   религия   
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13  комментариев
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1k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
вот, нравятся мне блаженные. Они показывают какой широкий диапазон безумия может быть. Эх...у них Всеволод Чарлин возродился в Аризоне
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3k
konon_1983 15 минут назад
Дебиля, мля...
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2k
Frank Borman Час назад
Не мог Боженька, в своей неисчерпаемой мудрости и любови, создать такую страшную и бесполезную тварь. Это невозможно. Ну, коровки там, овечки, куры с уточками - это да, творения Божьи. Даже страшный волк, чтобы кушал больных животных. Но огромного ящера? Это все происки Сатаны, его, лукаваго и хвостатого.
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5k
Лаврентий 2 часа назад
Нашли из-за чего париться!

Давно известно, что Земле 6 000 лет, а кости динозавров сам Сатана создал и лично закопал, чтобы поколебать веру...
:-)
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22k
MatveiVainrub 2 часа назад
А. Панчин ( биолог , кондидат наук и популяризатор науки ) утверждает , что религия и её расспространение ведут себя так же , как вирус . Ученый утверждает , что механизмы , целью которых является втягивание новых жертв , работают по одним и тем же законам и принципам . Проявляется это везде и постоянно . Дабы далеко не ходить приведу пример который произошёл намедни в городе Кармиель - Израиль . В одном из многочисленных религиозных учебных заведений из 400 учащихся зарозилось 200 человек ковидом-19 . Причина заражения - целование руки главного равина ( примерно как культ целования иконы )
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Ну с учётом количества в США различных одиозных сект, вполне возможно и такое. Да что говорить, даже люди, рождённые в стране победившего социализма, верят в подобное.

Вспомните хотя бы, сколько было в 90х упертых сектантов вроде свидетелей иеговы. Да и наши отцы церкви иногда отжигают.

На эту тему анекдот

Когда-то, до изобретения интернета, люди думали, что тупость происходит от недоступности информации.

Как же они ошибались
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27k
Azesh ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
что значит в 90ых? они и сейчас есть, я таких знаю
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Azesh 2 часа назад
Сейчас их мало и они тихие
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635
Сапоги Илона Маска 3 часа назад
В общем, мнение разделились, одни считают это троллингом верующих, вторые считают , что это наоборот, троллинг борцунов с религией, которые готовы верить во всякую чушь, направленную против верующих.
Причём самим верующим на это насрать. Ни один не отписался, в виду очевидной глупости самого обсуждаемого факта.
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1k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Вот, хорошее средство.
Вот, хорошее средство.
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24k
Acu900 3 часа назад
Ну конечно глупости что динозавры существовали. И то что Земля имеет форму шара - тоже глупости. Плоская она ведь. Хотя нет, Земля не плоская, Земля это конус который на слонах стоит. А слоны - на черепахе....


Ну конечно глупости что динозавры существовали. И то что Земля имеет форму шара - тоже глупости. Плоская она ведь. Хотя нет, Земля не плоская, Земля это конус который на слонах стоит. А слоны - на черепахе....
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