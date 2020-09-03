Христиане против динозавров: в Аризоне верующие оскорбились статуей тирекса

В соцсетях скандал с динозавром не пропустили и мнения пользователей разделились. Одни считают, что христианская организация достойна в полном составе отправиться на обследование к психиатрам. А другие… считают историю с тирексом не более чем троллингом верующих. Они уверены, что такой несусветной глупости в природе существовать просто не может и обращают внимание всех на то, что в комментариях в группе «Христиан против динозавров» полно острословов.



Попытки представителей прессы связаться с руководителями или хотя бы одним из членов общества пока не увенчались успехом, что также очень подозрительно. Между тем группе в фейсбуке уже более пяти лет и ее продолжают аккуратно вести, наполняя новыми «фактами», опровергающими существование гигантских рептилий.