О чем в США нельзя говорить вслух

В американской рекламе появились "негласные" правила , теперь нельзя делать групповые фото без черных. А если он один тогда самый первый..
Многие раньше "белые" журналы давно уже перешли на всякий случай на "темную" сторону.. Ибо панически боятся любого намека.
Самым распространенным выходом допускаются разные оттенки темности.
И не дай вам Бог изобразить для "социальной" рекламы черного.. На роль наркоманов ТОЛЬКО БЕЛЫЕ!.
Хотя на улицах валяются в основном обдолбанные черные.. Но об этом НЕЛЬЗЯ!!
Но если нужен герой то тут достают черного..
Обсуждать эту проблему категорически НЕЛЬЗЯ!.. Сразу обвинят в расизме и посадят в тюрьму , а толпа будет стоять и боязливо хлопать в ладоши с одной мыслью "Лишь бы не меня"..
Выросло поколение трусливых людей которые боятся сказать "правду" , что геноцид в США давно уже идет и это геноцид белых людей. Которым с детства внушают что они виноваты во всех грехах на 100 лет вперед.
Выросло поколение трусливых людей которые боятся сказать "правду" , что геноцид в США давно уже идет и это геноцид белых людей. Которым с детства внушают что они виноваты во всех грехах на 100 лет вперед.
Ну как хорошо я вам историю рассказал?..
Вот такой вот Голливуд Получается..
Авторский пост
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И когда на фишках будет цензура, пресекающая разжигание межнациональной ненависти? Тут много камрадов, что сожалеют о развале СССР. Так СССР был страной чемпионом по количеству межнациональных браков! А брак русского/ой с белоруской/сом и украинкой/цем - вооще не считался межнациональным. Куда мы приехали за 30-ть лет демократии и вседозволенности, в выражении ксенофобии и прочих маразмов?
Вообще-то не столько на 100 лет вперёд, сколько на 200 лет назад.