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О чем в США нельзя говорить вслух

О чем в США нельзя говорить вслух (8 фото)

Автор:
02 сентября 2020 22:08
Метки: жизнь   люди   общество   
1383
8
В американской рекламе появились "негласные" правила , теперь нельзя делать групповые фото без черных. А если он один тогда самый первый..

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Метки: жизнь   люди   общество   
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15  комментариев
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−12
............ 2 часа назад
а в рф в криминальной сводке, тоже не оглашается национальность преступников! или это другое?
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4k
Bartello Вепс 2 часа назад
тех, о которых не слышали можно и не озвучивать а вот парочка то из 160 постоянно на слуху.
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65k
Фома Минуту назад
Интересно , как теперь поступят с этим эпизодом из фильма ?
Интересно , как теперь поступят с этим эпизодом из фильма ?
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176k
TUKUTELA-сепар Час назад
мой близкий друг,жил в америге и канаде несколько лет,только о канаде хорошие отзывы,вот америга,да,ниггеры это наркалыги ,бандосы,и понтики на тачках и золотые цепи,и не работают,и не заставишь
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6k
Перст Указующий Час назад
я надеюсь, у нас перестанут,наконец, смотреть американское кино.
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20k
Саня Час назад
Это вам за индейцев,суки!!!
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7k
Prostovopros Час назад
Я должен переживать за американцев или злорадствовать? И за каких американцев - за белых или чёрных? И как быть со всеми другими цветными? И про индейцев автор ничего не написал. Вот за них моё поколение, тех кто постарше - ох как и переживало, в кино смотря Гойко Митича в роли главного индейца.
И когда на фишках будет цензура, пресекающая разжигание межнациональной ненависти? Тут много камрадов, что сожалеют о развале СССР. Так СССР был страной чемпионом по количеству межнациональных браков! А брак русского/ой с белоруской/сом и украинкой/цем - вооще не считался межнациональным. Куда мы приехали за 30-ть лет демократии и вседозволенности, в выражении ксенофобии и прочих маразмов?
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4k
Дмитрий Prostovopros Час назад
Великолепный комментарий, все моменты - исключительно по делу.
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4k
Сергей Prostovopros Полчаса назад
Желаете обратно?
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6k
Andrei 2 часа назад
"...Которым с детства внушают что они виноваты во всех грехах на 100 лет вперед..."
Вообще-то не столько на 100 лет вперёд, сколько на 200 лет назад.
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35k
Вепс 2 часа назад
Ну собственно так и есть. В США если белый назовет черного черным он расист. А вот если негр назовет белого белым почему то не расизм. Почему?
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364
ah3007 2 часа назад
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо- всё хорошо.....
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117
Maximka 2 часа назад
наверное там белых это устраивает. Интересно ку-клукс-клан у них еще остался...
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117
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Я догадывался что там не все в порядке , но оказывается все еще хуже..
Я догадывался что там не все в порядке , но оказывается все еще хуже..
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