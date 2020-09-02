О чем в США нельзя говорить вслух

Обсуждать эту проблему категорически НЕЛЬЗЯ!.. Сразу обвинят в расизме и посадят в тюрьму , а толпа будет стоять и боязливо хлопать в ладоши с одной мыслью "Лишь бы не меня"..

Выросло поколение трусливых людей которые боятся сказать "правду" , что геноцид в США давно уже идет и это геноцид белых людей. Которым с детства внушают что они виноваты во всех грехах на 100 лет вперед.