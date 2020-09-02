Четыре детеныша амурского тигра весело играют с мамой

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенного под Волоколамском, появились на свет четверо амурских тигрят.
Тигрята родились в мае, сейчас окрепли, набрали вес и уже пробуют взрослую пищу. В их рацион входят говядина, курица, а также морские свинки и перепелки. Сообщается, что к трем месяцам вес каждого из новорожденных достиг 10 килограммов, а под контролем матери они будут находиться до двухлетнего возраста. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, амурские тигры (их также называют уссурийскими и сибирскими) – уникальные животные. Зоологи по всему миру трудятся над созданием резервной популяции подвида, находящегося на грани исчезновения.
Беременность самки Шивы длилась 100 дней, ближе к родам хищница стала менее активной и более скрытной. У нее родились четыре котенка – две самки и два самца. Сообщается, что всего в Центре проживают восемь амурских тигров. Когда тигрята начнут самостоятельно питаться и немного подрастут, их передадут в другие зоопарки.
Амурский тигр находится под угрозой исчезновения, он включен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы. Продолжительность жизни этих редких животных в дикой природе составляет около 15 лет, в неволе амурские тигры доживают до 25 лет.
Амурский тигр находится под угрозой исчезновения, он включен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы. Продолжительность жизни этих редких животных в дикой природе составляет около 15 лет, в неволе амурские тигры доживают до 25 лет.
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