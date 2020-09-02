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Четыре детеныша амурского тигра весело играют с мамой

Четыре детеныша амурского тигра весело играют с мамой (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 17:41
Сообщество : Животные
Метки: 360подмосковье   амурский тигр   животные   зоопарк   котята   тигр   тигрята   
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В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенного под Волоколамском, появились на свет четверо амурских тигрят.

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Метки: 360подмосковье   амурский тигр   животные   зоопарк   котята   тигр   тигрята   
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2  комментария
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18k
Слепой Пью Час назад
Чертенки-котенки! Пусть растут здоровыми на радость природе!
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9k
wild cat Час назад
красивые котэ :)
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