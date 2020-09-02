Четыре детеныша амурского тигра весело играют с мамой

Беременность самки Шивы длилась 100 дней, ближе к родам хищница стала менее активной и более скрытной. У нее родились четыре котенка – две самки и два самца. Сообщается, что всего в Центре проживают восемь амурских тигров. Когда тигрята начнут самостоятельно питаться и немного подрастут, их передадут в другие зоопарки.



Амурский тигр находится под угрозой исчезновения, он включен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы. Продолжительность жизни этих редких животных в дикой природе составляет около 15 лет, в неволе амурские тигры доживают до 25 лет.