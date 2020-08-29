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Польский зоопарк предложит слонам марихуану

Польский зоопарк предложит слонам марихуану (3 фото)

Автор:
29 августа 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: варшава   ветеринары   животные   зоопарк   марихуана   слоны   снижение стресса   эксперимент   
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Варшавский зоопарк будет давать медицинскую марихуану трем живущим там африканским слонам. Это произойдет в рамках эксперимента, во время которого ветеринары будут следить, насколько каннабиоиды снижают уровень стресса у животных.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: варшава   ветеринары   животные   зоопарк   марихуана   слоны   снижение стресса   эксперимент   
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3  комментария
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479
Павел 2 часа назад
Хорошая трава, забористая...
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373
Константин 20 минут назад
слоны-наркоманы...
где-то я это уже видел)
слоны-наркоманы... где-то я это уже видел)
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28k
winergy2012 Час назад
Если эта Агнешка,то слонам не повезло.
Если эта Агнешка,то слонам не повезло.
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