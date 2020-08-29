Польский зоопарк предложит слонам марихуану

По словам ветеринаров, слоны в Варшавском зоопарке демонстрируют признаки стресса с тех пор, как в марте умерла матриарх маленького стада Эрна. По мнению служителей зоопарка, с учетом тесных связей внутри слоновьих групп, животным понадобится до нескольких лет, чтобы оправиться после смерти Эрны. Ветеринары внимательно следят за уровнем стресса у слонов, проверяя их уровень гормонов и наблюдая за их поведением. Во время первой фазы эксперимента у животных взяли анализы крови, слюны и фекалий. С их помощью у слонов замеряют уровень "гормона стресса" - кортизола. Теперь они будут получать жидкий экстракт CBD, и ветеринары будут следить, как это скажется на уровне кортизола. Слоны будут получать по 10-12 капель средства 2-3 раза в день. Как говорят ветеринары, потребуется около двух лет, чтобы эксперимент дал научно убедительные результаты.