Польский зоопарк предложит слонам марихуану

Варшавский зоопарк будет давать медицинскую марихуану трем живущим там африканским слонам. Это произойдет в рамках эксперимента, во время которого ветеринары будут следить, насколько каннабиоиды снижают уровень стресса у животных.
Африканске слоны в зоопарке Варшавы будут получать через хобот концентрированный раствор каннабиоида CBD. Таким образом ветеринары получат возможность проследить, действительно ли каннабиоиды способны снижать уровень стресса у животных. Ветеринар Агнешка Чуйковска, руководитель проекта, уверена, что это первый опыт такого рода в мире. По ее словам, медицинская марихуана широко используется для лечения собак и лошадей. Извлеченный из растений дистиллят каннабиоида CBD не вызывает эйфории и не производит негативного воздействия на почки и печень. "Мы пытаемся найти натуральную альтернативу фармацевтическим лекарственным препаратам", - говорит Чуйковска.
По словам ветеринаров, слоны в Варшавском зоопарке демонстрируют признаки стресса с тех пор, как в марте умерла матриарх маленького стада Эрна. По мнению служителей зоопарка, с учетом тесных связей внутри слоновьих групп, животным понадобится до нескольких лет, чтобы оправиться после смерти Эрны. Ветеринары внимательно следят за уровнем стресса у слонов, проверяя их уровень гормонов и наблюдая за их поведением. Во время первой фазы эксперимента у животных взяли анализы крови, слюны и фекалий. С их помощью у слонов замеряют уровень "гормона стресса" - кортизола. Теперь они будут получать жидкий экстракт CBD, и ветеринары будут следить, как это скажется на уровне кортизола. Слоны будут получать по 10-12 капель средства 2-3 раза в день. Как говорят ветеринары, потребуется около двух лет, чтобы эксперимент дал научно убедительные результаты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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где-то я это уже видел)