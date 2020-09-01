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1 мая 1958 в Мурманске

1 мая 1958 в Мурманске (30 фото)

Автор:
01 сентября 2020 18:20
Метки: СССР   история   факты   фото   
527
30
Подборка ретрофотографий времён СССР без комментариев.

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Метки: СССР   история   факты   фото   
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5  комментариев
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6k
Doomer 13 часов назад
Эх-х... Через месяц с небольшим я рожусь. И долго проживу во дворе того дома, на который большинство снимков и который потом стал называться "Нептун". А тогда ещё "Нептуна" не было. А кто помнит, как в то время назывался магазин, от которого велась съёмка? "Пятый-А". А в той нише напротив по диагонали, где видно магазин "Галантерея" следующая направо дверь - проходной подъезд, а затем ступеньки вверх в хлебный магазин. Вот на третьей снизу - дом знакомый, а где он - не могу вспомнить. На второй снизу - это то, что теперь площадь "5 Углов". Во второй от угла двухэтажной деревяшке жила моя старшая тётка.
Блин! Всё - как вчера...
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649
Oldman 12 часов назад
Отличный пост! Плюс.
Но возник вопрос, почему белые медведи не едят пингвинов?
Отличный пост! Плюс. Но возник вопрос, почему белые медведи не едят пингвинов?
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15k
Robin Hood 12 часов назад
Сколько ни смотрел так и не увидел лиц "замученных совком". Отчего ???
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31k
Игорь Robin Hood 2 часа назад
1958год... Во время ВОВ город был полностью уничтожен фашистскими бомбёжкими. Все дома, что видим на фото построены уже после Войны, т.е. за 13лет.
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