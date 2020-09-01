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Никакого фотошопа, просто правильный ракурс

Никакого фотошопа, просто правильный ракурс (14 фото)

Автор:
01 сентября 2020 14:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   познавательно   фото   
936
14

Чтобы сделать классное фото, не обязательно часами потеть в фотошопе, да еще стараться сделать так, чтобы никто не узнал, что вы его использовали. Иногда достаточно просто выбрать правильный ракурс и гениальный снимок может получиться, как говорится, на ровном месте. Здесь главное - увидеть возможность для такого кадра.

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Метки: интересно   познавательно   фото   
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5  комментариев
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19k
Сибиряк 3 часа назад
Никакого фотошопа, просто правильный ракурс
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Дмитрий 3 часа назад
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