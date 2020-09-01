Никакого фотошопа, просто правильный ракурс

Чтобы сделать классное фото, не обязательно часами потеть в фотошопе, да еще стараться сделать так, чтобы никто не узнал, что вы его использовали. Иногда достаточно просто выбрать правильный ракурс и гениальный снимок может получиться, как говорится, на ровном месте. Здесь главное - увидеть возможность для такого кадра.