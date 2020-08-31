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20 снимков, которые пугают и интригуют одновременно. Эти вещи вообще с какой планеты?

20 снимков, которые пугают и интригуют одновременно. Эти вещи вообще с какой планеты? (20 фото)

Автор:
31 августа 2020 21:47
Метки: интересно   природа   природные явления   
971
20

Все, что человек не знает, его пугает. Но одновременно и манит, любопытство – наша сильнейшая черта. Благодаря этому, а также относительно быстрому воспроизводству, наши предки установили, какие грибы-ягоды можно есть, а от каких и помереть не долго. Низкий поклон любопытным дегустаторам, вы помогли цивилизации. Но одними грибами все не ограничивается, поэтому пошли дальше.

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Метки: интересно   природа   природные явления   
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14  комментариев
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23k
parallax Час назад
Главное ночью на эту дорогу не попасть.
Главное ночью на эту дорогу не попасть.
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6k
Andrei Час назад
А это точно пшеничное поле?
А это точно пшеничное поле?
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23k
parallax Andrei Час назад
слева, да.
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Andrei parallax 57 минут назад
Прикольно, сажали кукурузу, а выросла пшеница.
Прикольно, сажали кукурузу, а выросла пшеница.
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3k
rutt Andrei Полчаса назад
Вот комбайнер обматерится.
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14k
Dr.CrAzY 2 часа назад
Какие накуй 33 часа выдержки?
Жто вообще не фото - это модель!
Какие накуй 33 часа выдержки? Жто вообще не фото - это модель!
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31k
Андрей Бертон 11 минут назад
Янко Мулман, победитель ZWO 2020 ASIWEEK # 09, принес нам много необычных астрономических фотографий. Чтобы наши сотрудники ZWO узнали этого прекрасного астрофотографа лучше, мы проводим это интервью. Давайте все взглянем сейчас.
Фото которое победило и техника на которой сделано фото.
Данные фото :
Celestron 9,25 дюйма EDGE HD SCT @ F7
ZWO ASI1600MM-Cool / w EFW
ZWO ASI290MM / w OAG
ZWO Ha 7 нм и OIII 7 нм
Sky-Watcher NEQ6 Pro
Сбор данных был следующим:

23x 900сек Усиление 200-15 C
18x 600сек Усиление 200-15 C

Кстати, в этой статье написано что Туманность Дельфин - снимали 18,5 часов,
https://astronomy-imaging-camera.com/astrobio/astrophotographers-story-janco-moolman.htmlhttps://astronomy-imaging-camera.com/astrobio/astrophotographers-story-janco-moolman.html
Янко Мулман, победитель ZWO 2020 ASIWEEK # 09, принес нам много необычных астрономических фотографий. Чтобы наши сотрудники ZWO узнали этого прекрасного астрофотографа лучше, мы проводим это интервью. Давайте все взглянем сейчас. Фото которое победило и техника на которой сделано фото. Данные фото : Celestron 9,25 дюйма EDGE HD SCT @ F7 ZWO ASI1600MM-Cool / w EFW ZWO ASI290MM / w OAG ZWO Ha 7 нм и OIII 7 нм Sky-Watcher NEQ6 Pro Сбор данных был следующим: 23x 900сек Усиление 200-15 C 18x 600сек Усиление 200-15 C Кстати, в этой статье написано что Туманность Дельфин - снимали 18,5 часов,
Янко Мулман, победитель ZWO 2020 ASIWEEK # 09, принес нам много необычных астрономических фотографий. Чтобы наши сотрудники ZWO узнали этого прекрасного астрофотографа лучше, мы проводим это интервью. Давайте все взглянем сейчас. Фото которое победило и техника на которой сделано фото. Данные фото : Celestron 9,25 дюйма EDGE HD SCT @ F7 ZWO ASI1600MM-Cool / w EFW ZWO ASI290MM / w OAG ZWO Ha 7 нм и OIII 7 нм Sky-Watcher NEQ6 Pro Сбор данных был следующим: 23x 900сек Усиление 200-15 C 18x 600сек Усиление 200-15 C Кстати, в этой статье написано что Туманность Дельфин - снимали 18,5 часов,
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14k
Dr.CrAzY Андрей Бертон 10 минут назад
пюздец... попробуйте луну 33 часа снимать и у вас все вопросы отпадут...
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Андрей Бертон Dr.CrAzY 9 минут назад
Смотрите остальные ответы.
Я ссылку скинул.
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Dr.CrAzY Андрей Бертон 5 минут назад
посмотрите как получаются эти "фотки" и как это всё выглядит на самом деле
это не фотографии - это результат обработки
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31k
Андрей Бертон Dr.CrAzY Минуту назад
Вот , можите прочитать и про автора и про снимки.
Кстати, в этой статье написано что Туманность Дельфин - снимали 18,5 часов, И снимал он в ЮАР, а это кое что обьясняет. https://astronomy-imaging-camera.com/astrobio/astrophotographers-story-janco-moolman.htmlhttps://astronomy-imaging-camera.com/astrobio/astrophotographers-story-janco-moolman.html
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