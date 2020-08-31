20 снимков, которые пугают и интригуют одновременно. Эти вещи вообще с какой планеты?

Все, что человек не знает, его пугает. Но одновременно и манит, любопытство – наша сильнейшая черта. Благодаря этому, а также относительно быстрому воспроизводству, наши предки установили, какие грибы-ягоды можно есть, а от каких и помереть не долго. Низкий поклон любопытным дегустаторам, вы помогли цивилизации. Но одними грибами все не ограничивается, поэтому пошли дальше.
Кристаллическая пещера в Испании на территории заброшенной шахты, где раньше добывали серебро
Странная штука в воде, вроде как живая? Да, так и есть, гуглите цианобактерии.
Вот эта связка желеобразных штуковин – это кладка яиц кальмара
Сила природы и её способность адаптироваться
Столбовый остров или остров Стаффа состоит из ступенчатых пород и минералов
Рассвет на фоне гейзера Строккюр в Исландии
Фото 2007 года с нефтяной вышки вблизи Хьюстона – длина щупалец этого длиннорукого кальмара не менее восьми метров
Чтобы сделать этот снимок планетарной туманности в созвездии Дельфина, потребовалось 33 часа съемки на длинной выдержке
Просто сферическое облако, но они считаются редчайшими явлениями
Когда отцветает растение львиный зев, остается шелуха, нередко в виде черепов
Далекая низкая радуга и более величественное торнадо
Разряды молний внутри выбросов из вулкана
Синее море накатывается на черный пляж, по которому течет желтая из-за серы река, обрамленная зелеными полями
Эти рулоны скрутил сам ветер
Карстовая воронка посреди пшеничного поля
Парадоксальные, стекающие в никуда облака
Исландская ледяная пещера
Это капля дождя превратилась в кляксу в момент удара по защитному стеклу
Художественный фестиваль «Burning Man», в рамках которого в пустыне Невада каждый год строят город. И сжигают его в конце шоу.
Такие облака называют линзовидными, они собираются в структуры, похожие на рожки мороженого
Источник:
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Жто вообще не фото - это модель!
Фото которое победило и техника на которой сделано фото.
Данные фото :
Celestron 9,25 дюйма EDGE HD SCT @ F7
ZWO ASI1600MM-Cool / w EFW
ZWO ASI290MM / w OAG
ZWO Ha 7 нм и OIII 7 нм
Sky-Watcher NEQ6 Pro
Сбор данных был следующим:
23x 900сек Усиление 200-15 C
18x 600сек Усиление 200-15 C
Кстати, в этой статье написано что Туманность Дельфин - снимали 18,5 часов,
https://astronomy-imaging-camera.com/astrobio/astrophotographers-story-janco-moolman.htmlhttps://astronomy-imaging-camera.com/astrobio/astrophotographers-story-janco-moolman.html
Я ссылку скинул.
это не фотографии - это результат обработки
Кстати, в этой статье написано что Туманность Дельфин - снимали 18,5 часов, И снимал он в ЮАР, а это кое что обьясняет. https://astronomy-imaging-camera.com/astrobio/astrophotographers-story-janco-moolman.htmlhttps://astronomy-imaging-camera.com/astrobio/astrophotographers-story-janco-moolman.html