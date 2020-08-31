20 снимков, которые пугают и интригуют одновременно. Эти вещи вообще с какой планеты?

Все, что человек не знает, его пугает. Но одновременно и манит, любопытство – наша сильнейшая черта. Благодаря этому, а также относительно быстрому воспроизводству, наши предки установили, какие грибы-ягоды можно есть, а от каких и помереть не долго. Низкий поклон любопытным дегустаторам, вы помогли цивилизации. Но одними грибами все не ограничивается, поэтому пошли дальше.