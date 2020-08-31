Мадам Пенициллин

Именно её - Зинаиду Ермольеву - во время войны называли Маршалом невидимого фронта, именно ей своими жизнями обязаны тысячи солдат.
Британский учёный Александр Флеминг в ходе своих исследований открыл новое вещество - антибиотик пенициллин. Но он посчитал, что это вещество должно принадлежать всем людям и не запатентовал препарат. Его работу продолжили Говард Флори и Эрнест Чейн, запатентовали свой препарат и наладили массовый выпуск лекарства.
В это время уже шла Вторая мировая война. На фронте гибли солдаты не только во время сражения, но и от ран. Гнойные инфекции - от них не было лекарства. А у американцев было, пенициллин зарекомендовал себя очень хорошо, и при его применении смертность от ран снизилась в несколько раз. Советское правительство обратилось к американцам с просьбой продать препарат, на что те согласились с условием, что продадут за 30 млн долларов.
И тогда именно Зинаида Ермольева сказала, что советские учёные сами могут изготовить пенициллин. Ермольева ещё со второго курса медицинского института увлеклась микробиологией, и после окончания института осталась работать ассистентом на кафедре микробиологии. В 1922 году на Дону вспыхнула эпидемия холеры. Ермольеву назначили заведующей отделением бактериологического института. Она начала исследовать водопроводную воду, чтобы обнаружить источник заражения и выявила холероподобные вибрионы.
Чтобы определить, могут ли они быть источниками холеры, она провела опыт на себе-выпила водопроводную воду с микробами. И уже через несколько часов тяжело заболела и чуть не умерла. Но Ермольева сделала открытие - и на основе её опытов были созданы нормы хлорирования воды, которые используются до сих пор. На тот момент Зинаиде Виссарионовне было 24 года.
В 1939 году она была направлена в Афганистан, где началась холерная эпидемия. Ермольева создала метод экспресс - диагностики болезни и мощное лекарство, которое оказалось эффективным не только при холере, но и при брюшном тифе и дифтерии. За эту разработку Зинаиде Ермольевой было присвоено звание профессора.
А потом началась война. В 1942 году среди немецких солдат вспыхнула холера, и чтобы предотвратить распространение среди советских солдат и гражданского населения, в осажденный Сталинград направили Ермольеву. Сталинград в те дни представлял собой ад на земле. Каждую минуту с обеих сторон гибли по 2-3 человека, везде были антисанитарные условия. И когда в немецких войсках началась холера, она легко могла проникнуть в город. Когда Ермольева прибыла в Сталинград, она срочно заказала дополнительное количество лекарства, но поезд, в котором были эти лекарства, подорвали. И тогда Зинаида Виссарионовна в полуразрушенном подвале создала импровизированную лабораторию, в которой вырастила необходимое число бактериофага.
В городе мобилизовали студентов медицинского института на профилактику - ежедневно хлолировали колодцы, развернули 4 эвакогоспиталя, обследовали горожан. В сутки 50 тысяч человек получали вакцину бактериофага - это были не только местные, но и те, кто приезжал и уезжал. И радио, и пресса, и все, кто находился в городе, были подключены к этой работе. И к концу 1942 года с холерной эпидемий было покончено.
А сама Зинаида Виссарионовна занялась разработкой пенициллина. Она знала, что в основе пенициллина лежит плесень, но не знала какая. Ежедневно приносились образцы, но все было не то. Только 93 образец - плесень со стен бомбоубежища- оказался тем, что надо. И уже в этом же, 1942 году, ею был создан отечественный препарат "Крустозин".
Тестировать Ермольева поехала в полевых условиях, и он показал поразительные результаты. Препарат действовал, количество ампутаций снизилось в разы. В 1943 году его запустили в массовое производство. Применение лекарства резко снизило смертность из-за гнойных инфекций. Препарат стал настолько известным, что в 1944 году его взяли на изучение зарубежные учёные - в СССР приехал лично изобретатель пенициллина Флори, чтобы сравнить два препарата.
И был сделал вывод, что препарат Ермольевой намного эффективнее американского. Вот тогда и назвали профессора "Мадам Пенициллин".
Человек в белом халате совершил настоящий подвиг - спасла тысячи жизней и совершила настоящий прорыв в медицине.
Источник:
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деньги значение не имеют
Думаю процентов пять,как минимум, Зинаида Ермольева внесла в нашу Победу
"...В 1943 году своего пенициллина еще не было, СССР получал препарат по ленд-лизу от США..."
https://health.mail.ru/news/penitsillin_vazhnee_chem_25_diviziy/https://health.mail.ru/news/penitsillin_vazhnee_chem_25_diviziy/
"...Это правда, что почти весь пенициллин в советских военных госпиталях был американским?
Да, пенициллин в качестве первого антибиотика изобрели в Великобритании еще до войны. У нас в стране он появился намного позже и был дефицитом. Поэтому наших раненых в основном спасали импортным пенициллином из Англии и США...."
https://lenta.ru/articles/2018/02/01/lend_lease/https://lenta.ru/articles/2018/02/01/lend_lease/
«...к войне советская химико-фармацевтическая промышленность оказалась не готовой. Новые производства сульфаниламидных препаратов, новокаина, эфира для наркоза, гексенала, были маломощны и не могли быстро увеличить объемы выпуска, чтобы обеспечить многократно возросшие с началом военных действий потребности армии. Многие отечественные препараты были невысокого качества...Составленная в октябре 1941 года ГВСУ РККА заявка включала 65 наименований, в том числе 900 тыс. пинцетов различных видов, 717 тыс. шприцев, 3,6 млн игл к шприцам, 30 тонн танина, 10 тонн чистого кофеина, 15 тонн стрептоцида и 40 кг антибиотика грамицидина..."
https://onoff49.livejournal.com/481793.htmlhttps://onoff49.livejournal.com/481793.html