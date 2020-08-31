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Мадам Пенициллин

Мадам Пенициллин (5 фото)

Автор:
31 августа 2020 20:02
Метки: врачи   интересно   люди   
304
5

Именно её - Зинаиду Ермольеву - во время войны называли Маршалом невидимого фронта, именно ей своими жизнями обязаны тысячи солдат.

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Метки: врачи   интересно   люди   
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10  комментариев
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2k
Олег 2 часа назад
Замечательный человек,который многое сделал для своей Родины,для Победы.Помню по детству её прототип в фильме-сериале "Открытая книга"с замечательной игрой Ии Савиной.
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5k
Вася 17 минут назад
Когда человек и призвание нашли друг друга,
деньги значение не имеют
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2k
Алексей Час назад
Интересно описан эпизод с применением пенициллина советскими и союзническими врачами в книге Бориса Сопельняка "Солдат по кличке "Рекс".Кто не читал-рекомендую .Хорошие военные,если так можно выразиться,приключения и замечательная книга.
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2k
uutb Час назад
Сталин называл ее:- "Сестренка"
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2k
Олег uutb 15 минут назад
Жму крепко руку,"Беня говорил мало,но он говорил смачно"-.Одесские рассказы Бабеля."
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62k
Вит Вит 2 часа назад
Ну вот,союзнички,железо нам продавали,а за лекарство загнули такие деньги и это во время войны......
Думаю процентов пять,как минимум, Зинаида Ермольева внесла в нашу Победу
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23
Дядя Витя Вит Вит 58 минут назад
Думаю союзнички точнее писать в кавычках. Или заменить словами: барыги, спекулянты (словом акулы квпитализма).
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62k
Вит Вит Дядя Витя 39 минут назад
Согласен,не углядел)
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27k
lem02 Вит Вит 2 минуты назад
Не стыдно такое писать? "За лекарства загнули такие деньги..." А мы их заплатили? А как вы оцените жизни наших солдат? Которых спас американский пенициллин?
"...В 1943 году своего пенициллина еще не было, СССР получал препарат по ленд-лизу от США..."
https://health.mail.ru/news/penitsillin_vazhnee_chem_25_diviziy/https://health.mail.ru/news/penitsillin_vazhnee_chem_25_diviziy/

"...Это правда, что почти весь пенициллин в советских военных госпиталях был американским?
Да, пенициллин в качестве первого антибиотика изобрели в Великобритании еще до войны. У нас в стране он появился намного позже и был дефицитом. Поэтому наших раненых в основном спасали импортным пенициллином из Англии и США...."
https://lenta.ru/articles/2018/02/01/lend_lease/https://lenta.ru/articles/2018/02/01/lend_lease/

«...к войне советская химико-фармацевтическая промышленность оказалась не готовой. Новые производства сульфаниламидных препаратов, новокаина, эфира для наркоза, гексенала, были маломощны и не могли быстро увеличить объемы выпуска, чтобы обеспечить многократно возросшие с началом военных действий потребности армии. Многие отечественные препараты были невысокого качества...Составленная в октябре 1941 года ГВСУ РККА заявка включала 65 наименований, в том числе 900 тыс. пинцетов различных видов, 717 тыс. шприцев, 3,6 млн игл к шприцам, 30 тонн танина, 10 тонн чистого кофеина, 15 тонн стрептоцида и 40 кг антибиотика грамицидина..."
https://onoff49.livejournal.com/481793.htmlhttps://onoff49.livejournal.com/481793.html
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6
z 2 часа назад
Великая Женщина, спасшая своим даром не одну сотню тысяч жизней.
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