Мадам Пенициллин

Британский учёный Александр Флеминг в ходе своих исследований открыл новое вещество - антибиотик пенициллин. Но он посчитал, что это вещество должно принадлежать всем людям и не запатентовал препарат. Его работу продолжили Говард Флори и Эрнест Чейн, запатентовали свой препарат и наладили массовый выпуск лекарства.

В это время уже шла Вторая мировая война. На фронте гибли солдаты не только во время сражения, но и от ран. Гнойные инфекции - от них не было лекарства. А у американцев было, пенициллин зарекомендовал себя очень хорошо, и при его применении смертность от ран снизилась в несколько раз. Советское правительство обратилось к американцам с просьбой продать препарат, на что те согласились с условием, что продадут за 30 млн долларов.