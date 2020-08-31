Лайфхак из TikTok может лишить вас дёсен

Клодия Снелл решила показать своим подписчикам, как легко отбелить зубы дома. Девушка объяснила, что переплачивать за специальные полоски не сбирается, так как её способ очень бюджетен!

Клодия использует 3%-ную перекись водорода, которую наносит её ватной палочкой, оставляет на 30 секунд, а затем чистит зубы обычной пастой.

Не повторяйте этот лайфхак!