Лайфхак из TikTok может лишить вас дёсен

Девушка в TikTok показала способ, как легко отбелить зубы в домашних условиях. Однако, врачи в шоке от таких методов. По их словам, из-за такого отбеливания можно лишить зубов и даже дёсен!
Клодия Снелл решила показать своим подписчикам, как легко отбелить зубы дома. Девушка объяснила, что переплачивать за специальные полоски не сбирается, так как её способ очень бюджетен!
Клодия использует 3%-ную перекись водорода, которую наносит её ватной палочкой, оставляет на 30 секунд, а затем чистит зубы обычной пастой.
Не повторяйте этот лайфхак!
@clauds244
I’m hungover so excuse the lack of enthusiasm ##foryoupage ##foryou ##fyp ##dentist ##teeth ##teethwhitening ##advice♬ original sound - clauds244
Ролик девушки набрал тысячи просмотров, и в комментариях врачи были шокированы такими методами отбеливания. Стоматолог Кунал Пател рассказала изданию Metro, что перекись водорода разрушает зубную эмаль и даже может нанести ожог слизистой. Из-за ожога слизистой может понадобиться пересадка дёсен, а в особенном случае (при наличии аллергии) человек даже может лишиться зубов.
Источник:
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Я однажды повёлся на подобную фигню и за 3 дня угробил нах*р мамин цветок, который рос почти 20 лет.
А всё потому, что где-то прочёл, что если цветок полить водой после варки в нём картофеля - цветок с*ка, наполнится живительным коктейлем и будет расти в 5 раз быстрей.
А он падла заванялся через 3 дня и сдох
Ей можно обрабатывать слизистые и открытые раны.
От неё даже не щипит.
Стоматологи используют её для отбеливания в сочетании с У/Ф облучением.
Срач подняли из-за того, что перекись - дешевое средство,
и если будут им пользоваться, то перестанут покупать дорогие препараты на основе ТОЙ же перекиси.
Похоже девочка забрала хлеб у стоматологов.
У клиник от этого, скорее всего, пациентов только прибавится. Потому что безопасно отбеливать, как минимум можно только полностью здоровые и очищенные зубы.
Если появилась "конкуренция", наоборот рекламировать свой продукт надо активней, так что наоборот им за рекламу будут только больше доплачивать, чтоб они активней его продвигали.
Одно время она пропала и говорили, что запретили из-за, якобы, канцерогенного свойства, но потом опровергли и она снова появилась в аптеках.