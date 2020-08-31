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Лайфхак из TikTok может лишить вас дёсен

Лайфхак из TikTok может лишить вас дёсен (1 фото)

Автор:
31 августа 2020 15:29
Сообщество : Истории
Метки: Лайфхак   зубы   интересное   отбеливание зубов   стоматолог   тик ток   фото   
3550
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Девушка в TikTok показала способ, как легко отбелить зубы в домашних условиях. Однако, врачи в шоке от таких методов. По их словам, из-за такого отбеливания можно лишить зубов и даже дёсен!

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Метки: Лайфхак   зубы   интересное   отбеливание зубов   стоматолог   тик ток   фото   
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25  комментариев
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3k
Алексей 4 часа назад
От создателей
От создателей
От создателей
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174
liveevil 10 минут назад
Сволочи, эти лайфхакеры!!!
Я однажды повёлся на подобную фигню и за 3 дня угробил нах*р мамин цветок, который рос почти 20 лет.
А всё потому, что где-то прочёл, что если цветок полить водой после варки в нём картофеля - цветок с*ка, наполнится живительным коктейлем и будет расти в 5 раз быстрей.
А он падла заванялся через 3 дня и сдох
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162
Ибрагим Прутков Полчаса назад
Обычное отбеливание в клинике - это разрушение зубной эмали, затем её восстановление. Врачи не рекомендуют эту процедуру. Только если очень нужно.
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13k
Александр Сучков Полчаса назад
ТикТок- рассадник эпанутых на голову, изначально было понятно...
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420
лесная лысоешка 49 минут назад
Лайфхак из TikTok может лишить вас дёсен
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16
miha99 54 минуты назад
Хорошо что в Крыму нас оберегают от этого тиктока
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1k
AndreyOnovamnado 59 минут назад
Лайфхак из TikTok может лишить вас дёсен
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40k
Дмитрий Час назад
Да ведь ты гонишь, ксюх? Способ проверенный - как раз для твоей целевой аудитории. А еще этот раствор лучше пить - глядишь - хомячков тут поубавится.
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18k
Альберт Час назад
3% перекись водорода по действию слабее, чем обычная газировка.
Ей можно обрабатывать слизистые и открытые раны.
От неё даже не щипит.
Стоматологи используют её для отбеливания в сочетании с У/Ф облучением.
Срач подняли из-за того, что перекись - дешевое средство,
и если будут им пользоваться, то перестанут покупать дорогие препараты на основе ТОЙ же перекиси.
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2k
Стоша 2 часа назад
Лайфхак из TikTok может лишить вас дёсен
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4k
Ya 2 часа назад
Давно говорю что за публикации на медицинские темы, лекарства блоХеров, надо сажать. А с другой стороны это ведь очищение общества от придурков, и возможность зарабатывать на них здравомыслящим.
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280
Дмитрий Ya Час назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неумывакин,_Иван_Павловичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Неумывакин,_Иван_Павлович ну, он конечно не блохер, но свои почти 9 десятков прожил хлебая перекись
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6k
BenderRodriguez 3 часа назад
Почему же тогда отбеливающие пасты имеют в основе своей перекись и соду? И да, там есть предупреждение, что чистить можно не более 2х недель?
Похоже девочка забрала хлеб у стоматологов.
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13k
Юлия BenderRodriguez 2 часа назад
А при чем тут стоматологи? Кто пользуется кустарщиной максимум покупали отбеливающие пасты, полоски, гели, капы и прочий масс маркет.
У клиник от этого, скорее всего, пациентов только прибавится. Потому что безопасно отбеливать, как минимум можно только полностью здоровые и очищенные зубы.
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6k
BenderRodriguez Юлия 2 часа назад
Ну обычно, стоматологам приплачивают за рекомендации и рекламу всех этих средств для зубов. Так что, это их заработок тоже.
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13k
Юлия BenderRodriguez Час назад
У нас не приплачивают, ну это даже не важно.

Если появилась "конкуренция", наоборот рекламировать свой продукт надо активней, так что наоборот им за рекламу будут только больше доплачивать, чтоб они активней его продвигали.
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954
Провокатор 3 часа назад
Странно, в детстве врачи для лечения стоматита мне сначала синьку выписывали, потом раствор перекиси стали.
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18k
Альберт Провокатор Час назад
Сначала обрабатывают воспалённую слизистую перекисью водорода, а потом наносят ВОДНЫЙ раствор метиленового синего.
Одно время она пропала и говорили, что запретили из-за, якобы, канцерогенного свойства, но потом опровергли и она снова появилась в аптеках.
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17k
BillyBonzz 3 часа назад
Афтар, кто тебе сказал эту чушь? Все дорогие медицинские отбеливатели, которыми "за дорого" отбеливают зубы в клиниках, основаны на перекиси водорода. Мало того, я раз неделю отбеливаю зубы содой разбавленной перекисью водорода до состояния пасты, ее наношу на щетку и чищу зубы. Если это делать нечасто то вполне безопасно. Очень хорошо удаляет налет от чая, кофе. Зубы становятся свежее и белее. А если вы и в клинику отбеливать будете ходить через день то тогда тоже угробите себе зубную эмаль.
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1k
Digektor 3 часа назад
Пусть. Будет меньше дебилов
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9k
Павел Бреусов 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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495
Злодей 3 часа назад
Я в тик ток захожу деградировать,а не лайфхаки изучать ))
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10k
Элитный тигр 3 часа назад
Серной кислотой еще никто не пробовал? Отбеливается за 3 секунды.
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38k
Соломей Элитный тигр 3 часа назад
главное тщательно полоскать.
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19k
Юрьевич 4 часа назад
Ну можно ещё быстрее - азотной кислотой...
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