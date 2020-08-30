30 августа 160 лет со дня рождения великого еврея России

Когда я вижу какой-нибудь центрально-европейский пейзаж в реале, сразу вспоминаю в первую очередь картины Левитана. И только потом уже всех остальных. Но Левитана в первую очередь. Это о многом говорит. Например, о том, что художник был гениальный. 30 августа 2020 года Исааку Левитану исполняется 160 годочков, а следовательно, сам бог велел смотреть сегодня его картины. И да, в этом посте не будет никакого трэша и жести.
Авторский пост
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И он считал себя русским.
Поскольку он был православный, а не иудей.
Которыми очень любил любоваться великий русский политик Иосиф Сталин.
А великий русский композитор Арам Хачатурян так вдохновился ими, что написал свою гениальную музыку.
Великий русский писатель Александр Солженицын, под впечатлениями от них, написал свой нетленный опус "Архипелаг Гулаг".