30 августа 160 лет со дня рождения великого еврея России

Когда я вижу какой-нибудь центрально-европейский пейзаж в реале, сразу вспоминаю в первую очередь картины Левитана. И только потом уже всех остальных. Но Левитана в первую очередь. Это о многом говорит. Например, о том, что художник был гениальный. 30 августа 2020 года Исааку Левитану исполняется 160 годочков, а следовательно, сам бог велел смотреть сегодня его картины. И да, в этом посте не будет никакого трэша и жести.