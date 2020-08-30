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30 августа 160 лет со дня рождения великого еврея России

30 августа 160 лет со дня рождения великого еврея России (3 фото)

Автор:
30 августа 2020 14:14
Метки: Великие имена России   Левитан   годнота   евреи и мир   юбилей   
243
3
Когда я вижу какой-нибудь центрально-европейский пейзаж в реале, сразу вспоминаю в первую очередь картины Левитана. И только потом уже всех остальных. Но Левитана в первую очередь. Это о многом говорит. Например, о том, что художник был гениальный. 30 августа 2020 года Исааку Левитану исполняется 160 годочков, а следовательно, сам бог велел смотреть сегодня его картины. И да, в этом посте не будет никакого трэша и жести.

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Метки: Великие имена России   Левитан   годнота   евреи и мир   юбилей   
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18  комментариев
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6k
albedo 3 часа назад
Вообще то Левитан великий РУССКИЙ художник.
И он считал себя русским.
Поскольку он был православный, а не иудей.
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252
andrey 39 минут назад
никогда не мог понять какими критериями оценивали пейзажи ? я еще бы понял сюрреализм,но пейзаж ?
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Мало картин.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Великий русский художник Исаак Левитан написал много прекрасных пейзажей России.
Которыми очень любил любоваться великий русский политик Иосиф Сталин.
А великий русский композитор Арам Хачатурян так вдохновился ими, что написал свою гениальную музыку.
Великий русский писатель Александр Солженицын, под впечатлениями от них, написал свой нетленный опус "Архипелаг Гулаг".
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6k
albedo Frank Borman 2 часа назад
Ты хочешь сказать, что Екатерина Великая или князь Багратиони (Багратион) или Барклай де Толли были менее русскими, чем Власов?
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