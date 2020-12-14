Японский боди-арт: картины тушью на женских телах

Гаку Азума - японский мультимедийный художник, который с 2012 года экспериментирует в области боди-арта. Он признается что очарован и даже одержим рисованием на человеческом теле. Посмотрите на коллекцию его работ - это удивительные картины тушью, которые могли бы быть написаны и на холсте, если бы автор не выбрал за основу другой материал.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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