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Японский боди-арт: картины тушью на женских телах

Японский боди-арт: картины тушью на женских телах (26 фото)

Автор:
14 декабря 2020 13:40
Сообщество : Искусство
Метки: боди-арт   бодиарт   женское тело   картины на теле   роспись   роспись по телу   художник   япония   
1634
26
Гаку Азума - японский мультимедийный художник, который с 2012 года экспериментирует в области боди-арта. Он признается что очарован и даже одержим рисованием на человеческом теле. Посмотрите на коллекцию его работ - это удивительные картины тушью, которые могли бы быть написаны и на холсте, если бы автор не выбрал за основу другой материал.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: боди-арт   бодиарт   женское тело   картины на теле   роспись   роспись по телу   художник   япония   
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Александр 2 часа назад
Красиво
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Serg2001 57 минут назад
Я б в художники пошел! Пусть меня научат! (с) В.В. Маяковский
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
вот без этого не катит )))
вот без этого не катит )))
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