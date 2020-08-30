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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
30 августа 2020 10:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
1920
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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36  комментариев
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7k
MakDag 2 часа назад
Комментарий к фото
А ну стопе, чувак, у моего хозяина такие же шузы навинтили.
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23
Руслан Набиуллин Минуту назад
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Вот такое у нас лето :)
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7k
Андрей Иванов 3 минуты назад
Комментарий к фото
Глаза просто отпад!!!
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4k
Валерий 3 минуты назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
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−116
Фунт Фунт 6 минут назад
Комментарий к фото
У них нет семьи и дома срач, а на работе они ни хрена не делают. Ужинают шавухой, завтракают йогуртом, на обед дошик. Такие мотыльки-стрекозки. Когда юная упругость тела с возрастом уходит, некоторые обзаводятся ответственностью и перестают вот это все "спортзал-друзья", а остальные теряют себя. Именно из этой публики получается большинство бомжей.
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1k
lekha-fil 7 минут назад
Комментарий к фото
ПУСКАЯ!!! от рук отбились дети... Чё они там пускали одновременно отбиваясь от рук? Газы пускали?
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4k
Валерий 9 минут назад
Комментарий к фото
-Две дамы играют в гольф. Одна замахнулась - попала в лунку. Другая ударила, и к своему удивлению обнаружила, что попала в мужчину, который схватился руками между ног, упал и катается по земле. Подбегает дама к нему:
- Давайте я помогу Вам
- Да, нет, не нужно - засмущался мужчина
- Да, я медик, я могу реально помочь Вам
Дама раскладывает господина, расстегивает ему ширинку и начинает массировать - улучшать кровообращение. Массирует, массирует...
- Ну, как, Вам уже лучше
- О, да, лучше
- Лучше?
- О, да, да, но мой большой палец по - прежнему болит!!!
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4k
Валерий 11 минут назад
Комментарий к фото
Анекдот.
-Я из мухосранска. Недавно у нас появился парень с подворотами на штанах, который ездит стоя на какой-то неведомой х.у.й.н.е с двумя колесами. Думаем собраться с жителями, загнать его вилами в сарай и сжечь.
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4k
Валерий 15 минут назад
Комментарий к фото
-Обычная ситуация. Дед на "Запорожце" врезается в "Мерседес". Ну оттуда вываливаются братки, как водится отбирают у него права, паспорт и говорят, мол, через неделю привезешь 10 штук баксов. Деду делать нечего, продал машину, квартиру, мебель, в общем все что было. Через неделю приезжает к братве, кидает им баксы на стол и говорит: - Нате усритесь. Проходит неделя. Приезжают братки к деду и говорят: - Дед, б.л.я, будем, всю неделю срем и срем. До тебя кое-как доехали. На вот тебе 20 штук баксов, только сделай так, чтобы мы больше не срали. Ну деду чо, 20 штук баксов все-таки - Ладно - говорит - не срите. Еще неделя проходит. Снова братки приезжает к деду и говорят: - Дед, б.л.я, будем всю неделю посрать не можем, распухли от говна. На вот тебе 30 штук, но сделай так, чтобы мы нормально срали. Деду вообще лафа, 30 штук не 20. - Ладно, срите нормально. Братки постояли, посоображали и спрашивают: - Дед, а точно все нормально будет. - Да, нормально, нормально, не ссыте мужики.
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7k
Sherion 24 минуты назад
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Следующая картинка должна быть с Паниным?
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7k
Sherion Полчаса назад
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Почему без маски?
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7k
Sherion Полчаса назад
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А я хочу а я хочу опять...
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15k
MarkovAlexandr Полчаса назад
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Да
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7k
Sherion 38 минут назад
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Прикольные и смешные картинки
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1k
lekha-fil Sherion 12 минут назад
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У бабы лицо: шо, опять е*аться?
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7k
Sherion 45 минут назад
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Он к вам с любовью
Он к вам с любовью
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8k
natalya-s 56 минут назад
У Врат Рая стоит апостол Петр. Мимо проходит Иисус.
Петр:
Иисус, слушай... тут такая ерунда... Может, постоишь несколько минут? Мне бы размяться, а то ноги жутко затекли...
Да, нет проблем, Петр! Иди отдыхай. Только скажи, что надо делать.
Ничего сложного. Вот появится душа, ты у нее спроси о земных деяниях. Исходя из этого, сделаешь вывод, куда ей отправляться в Рай или в Ад.
И ушел. Стоит Иисус, видит, поднимается в гору седой старец. Иисус:
Ну что, старче, рассказывай свою . Как жизнь прожил? Какие дела творил?..
Отчего ж не рассказать? Слушай. Родился я в небогатой семье. Когда вырос, работал плотником... Потом у меня родился сын... но так получилось, что он стал известен всему миру… У Иисуса начинают округляться глаза. Поэтому мне особенно нечего рассказывать, ведь моя жизнь прошла в тени его славы...
Иисус раскидывает руки и кидается к старику:
ПАПА!!!
Старик озадаченно:
БУРАТИНО???
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28k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
Спасибо!
Спасибо!
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12k
Alex Элек Мек 46 минут назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинкиПосмотреть
Прикольные и смешные картинки
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28k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
На каком именно фото он мурлычет??? Все фото с выражением кусоцараптер.
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Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
Кот высказывает мнение о вашей видео конференции.
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8k
Хью́берт Час назад
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Ссылка youtu.be
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7k
MakDag Час назад
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Мимо ноутбука, я так просто не хожу...
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