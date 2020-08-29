Жизнь простых советских людей в конце 1950-х на фотографиях Томаса Хаммонда

Томас Хаммонд был профессором в университете штата Вирджиния и специализировался на истории России и СССР.

Он не хотел быть сторонним наблюдателем за далёкой заокеанской страной, а стремился в центр событий.

Поэтому профессор Хаммонд часто бывал в Советском Союзе, который по праву считался одной из самых закрытых стран в мире, и много снимал.

На его снимках 1956 – 58 года самые драматичные и интересные моменты жизни обыкновенных людей.

21. 0 Особый ажиотаж у советских граждан вызвали американские автомобили знаменитой марки «Cadillac».