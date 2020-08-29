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Жизнь простых советских людей в конце 1950-х на фотографиях Томаса Хаммонда

Жизнь простых советских людей в конце 1950-х на фотографиях Томаса Хаммонда (25 фото)

Автор:
29 августа 2020 21:39
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
406
25
Томас Хаммонд был профессором в университете штата Вирджиния и специализировался на истории России и СССР.
Он не хотел быть сторонним наблюдателем за далёкой заокеанской страной, а стремился в центр событий.
Поэтому профессор Хаммонд часто бывал в Советском Союзе, который по праву считался одной из самых закрытых стран в мире, и много снимал.
На его снимках 1956 – 58 года самые драматичные и интересные моменты жизни обыкновенных людей.

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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502
Sergey Pankratov 46 минут назад
Украинский магазин на окраине Москвы?

Украинский магазин на окраине Москвы?
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7k
Шурум-бурум 22 минуты назад
а хрущев все-таки мудак...
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Corvus Corax Час назад
А орган хаммонд тоже его?


Ссылка youtu.be
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Мефодий Corvus Corax Час назад
и Ричард Хаммонд - внук его...)))
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workmen77 Corvus Corax 54 минуты назад
Этот инструмент можно слушать вечно...
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