Жизнь простых советских людей в конце 1950-х на фотографиях Томаса Хаммонда

Томас Хаммонд был профессором в университете штата Вирджиния и специализировался на истории России и СССР.
Он не хотел быть сторонним наблюдателем за далёкой заокеанской страной, а стремился в центр событий.
Поэтому профессор Хаммонд часто бывал в Советском Союзе, который по праву считался одной из самых закрытых стран в мире, и много снимал.
На его снимках 1956 – 58 года самые драматичные и интересные моменты жизни обыкновенных людей.
Он не хотел быть сторонним наблюдателем за далёкой заокеанской страной, а стремился в центр событий.
Поэтому профессор Хаммонд часто бывал в Советском Союзе, который по праву считался одной из самых закрытых стран в мире, и много снимал.
На его снимках 1956 – 58 года самые драматичные и интересные моменты жизни обыкновенных людей.
1.
Доярки при полном параде...
2.
В библиотеке.
3.
Торговля аквариумными рыбками.
4.
Колхоз вблизи крупнейшего сельскохозяйственного предприятия, в Московской области.
5.
Пионеры с вожатой.
6.
У павильона «Пиво-воды». СССР, Чернигов, 1957 год.
7.
На первомайской демонстрации.
8.
Рекордный урожай. Московская область, 1957 год.
9.
Воспитательница детского сада с детьми.
10.
Торговля капустой на улице.
11.
Женщины в СССР работали наравне с мужчинами.
12.
Дети заходят в музей керамики.
13.
У мавзолея Ленина и Сталина.
14.
Ларёк «Овощи-фрукты».
15.
Подготовка к утреннику.
16.
Свадебная церемония в одном из подмосковных сел.
17.
Учителя.
18.
Плакат обличающий любителя заграничной жизни.
19.
Пионеры читают биографии пионеров-героев.
20.
Томаса Хаммонда угощают в украинском селе.
21.
Особый ажиотаж у советских граждан вызвали американские автомобили знаменитой марки «Cadillac».
22.
Бюст Сталина на фоне заброшенной церкви.
23.
Столовая в пионерском лагере.
24.
Магазин на окраине Москвы.
25.
Девочка ест мороженное.
Источник:
Ссылки по теме:
- Телекумиры 70-х и 80-х годов XX века
- Прогулка по Москве 1987 года
- Гениальные фотографии советской эпохи
- История в фотографиях
- Мода в СССР 70-80 годов
Метки: СССР история люди страна фотографии
0
Новости партнёров
Загрузка...
Украинский магазин на окраине Москвы?