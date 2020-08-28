Автобус имени Сталина

Единственный сохранившийся на сегодняшний день первый междугородний автобус Советского Союза ЗиС-127 был отреставрирован в бывшей Союзной республике, где, казалось бы, должны ностальгировать по СССР меньше всего. Однако, искусство несовместимо с политикой, и эстонские коллекционеры это успешно доказали, вложив ~2 млн евро в сохранение частички великой истории великой страны.
Всего автобусов этой марки было построено 851 ед. Однако до наших дней в различном состоянии дожили всего четыре, причем марки ЗиС - единственный (в 1956 году на волне "развенчания культа" завод был переименован в ЗиЛ, соответственно были заменены и маскоты на машинах).
Этот автобус неоднократно появлялся в советских фильмах (в том числе "Королева бензоколонки", "Верьте мне, люди").
Автобус настолько прекрасен, что от него трудно оторвать взгляд!
Внутреннее убранство автобуса впечатляет не меньше, чем экстерьер
Поразительное внимание конструкторов уделено различным деталям. К сожалению, современная техника в этом смысле сугубо утилитарна.
Разумеется, заглянули и в моторный отсек - здесь расположен двухтактный дизель ЯАЗ-М206Д мощностью 180 л/с.
Все детали отреставрированного автобуса - оригинальные, за исключением амортизаторов и покрышек.
Вот такой он красавец! На этом все.
Источник:
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