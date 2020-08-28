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Автобус имени Сталина

Автобус имени Сталина (40 фото)

Автор:
28 августа 2020 23:18
Метки: автобус   интересно   факты   
337
40

Единственный сохранившийся на сегодняшний день первый междугородний автобус Советского Союза ЗиС-127 был отреставрирован в бывшей Союзной республике, где, казалось бы, должны ностальгировать по СССР меньше всего. Однако, искусство несовместимо с политикой, и эстонские коллекционеры это успешно доказали, вложив ~2 млн евро в сохранение частички великой истории великой страны.

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Метки: автобус   интересно   факты   
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2  комментария
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11k
Михаил Карпов 3 часа назад
Красавец!
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Вася 3 часа назад
за 2 мильона можно было бы наверное массовую реставрацию всех их оставшихся организовать или ? Автобус хороший получился, без спору
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