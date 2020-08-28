Автобус имени Сталина

Всего автобусов этой марки было построено 851 ед. Однако до наших дней в различном состоянии дожили всего четыре, причем марки ЗиС - единственный (в 1956 году на волне "развенчания культа" завод был переименован в ЗиЛ, соответственно были заменены и маскоты на машинах).

Этот автобус неоднократно появлялся в советских фильмах (в том числе "Королева бензоколонки", "Верьте мне, люди").