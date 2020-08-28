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Сообщество Жизнь в США 416 постов • 187 подписчиков подписаться
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Из-за урагана «Лаура» на заводе в США произошла утечка хлора

Из-за урагана «Лаура» на заводе в США произошла утечка хлора (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 11:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 360подмосковье   видео   лаура   сша   ураган   утечка   хлор   
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Ураган «Лаура» спровоцировал ЧП на на одном из химических предприятий в США. На заводе произошла утечка хлора.

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Метки: 360подмосковье   видео   лаура   сша   ураган   утечка   хлор   
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1  комментарий
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
может ниггеры отбелятся
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Mr.Adamson

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