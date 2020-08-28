Из-за урагана «Лаура» на заводе в США произошла утечка хлора

Ураган «Лаура» спровоцировал ЧП на на одном из химических предприятий в США. На заводе произошла утечка хлора.
В США из-за урагана Лаура больше пятисот тысяч человек остались без света. Еще полутора миллионам рекомендовано срочно эвакуироваться. Для помощи местным жителям мобилизованы дополнительные силы экстренных служб. В зоне бедствия сейчас несколько штатов. Но основной удар приняла на себя Луизиана. В результате разгула стихии на одном из заводов произошла утечка хлора, а затем предприятие охватил сильнейший пожар.
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