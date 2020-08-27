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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (40 фото)

Автор:
27 августа 2020 18:19
Метки: картинки   прикол   юмор   
8541
40
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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17  комментариев
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14k
Anna 4 часа назад
Комментарий к фото
сегодня предложили купить арбуз, но я отказалась, так как все знают, что самые вкусные арбузы в авгус...
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2k
Tano 2 часа назад
Не люблю когда сравнивают синее с жидким! При чем тут негры и Гагарин? От того, что амеры на Луну слетали неграм не жарко ни холодно ни стало.

Сравните уж с тем, что в СССР крестьяне были лишены паспортов. Только 28 августа 1974 г. постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в СССР» принимается решение о введении с 1976 г. паспорта гражданина СССР нового образца и то, что паспорт гражданина СССР обязаны иметь все советские граждане, достигшие 16-летнего возраста.
Или институт "прописки" советской. Это вам не сегодняшняя "регистрация по месту пребывания"! Я конечно понимаю, что многие уже этого не застали, но это было еще то "крепостное право"!
Не люблю когда сравнивают синее с жидким! При чем тут негры и Гагарин? От того, что амеры на Луну слетали неграм не жарко ни холодно ни стало. Сравните уж с тем, что в СССР крестьяне были лишены паспортов. Только 28 августа 1974 г. постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в СССР» принимается решение о введении с 1976 г. паспорта гражданина СССР нового образца и то, что паспорт гражданина СССР обязаны иметь все советские граждане, достигшие 16-летнего возраста. Или институт "прописки" советской. Это вам не сегодняшняя "регистрация по месту пребывания"! Я конечно понимаю, что многие уже этого не застали, но это было еще то "крепостное право"!
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1k
Алексей Tano 39 минут назад
Правильно глаголит, хули дизы ставяте? В ссср у колхозников не было паспортов, они на правах крепостных были!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Яйцами уже не выйдет
Яйцами уже не выйдет
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6k
Goldsmith 2 часа назад
Прикольные и смешные картинки
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2k
kca-opa 4 часа назад
Мать на огороде подкармливает двух бродячих кошек, полезные на огороде животинки, мышей, крыс, кротов погонять могут, а сами вреда не приносят, а ещё где-то живёт йожик, днём спит, но если до или во время кормления кошек его что-то разбудит, хрен знает откуда появляется и лезет в миску с кормом или молоком, лезет буквально, когда двумя лапами, когда всеми четырьмя, кошки печально смотрят на него, но прогнать не пытаются, нажрётся, уходит, тогда кошки остатки подъедают, вероятно уже пытались его гонять, но не получилось, смирились с наглым соседом
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64k
Фома 4 часа назад
Комментарий к фото
Дааа , в камеру посмотреть хрен заставишь , вечно морду отворачивают , только приманкой.
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60
Стич 5 часов назад
Прикольные и смешные картинки
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60
Стич 5 часов назад
Прикольные и смешные картинки
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64k
Фома 5 часов назад
Комментарий к фото
Эти
Эти
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60
Стич 5 часов назад
Прикольные и смешные картинки
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60
Стич 5 часов назад
Прикольные и смешные картинки
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14k
Anna 5 часов назад
Комментарий к фото
нет, пропущенный Ь напрягает
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
Подруги твои, которые к орфографии парней в сообщениях не придирались, уже давно замужем. I А ты давай, жди своего грамотея
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60
Стич 5 часов назад
Прикольные и смешные картинки
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8k
Гомерчик 5 часов назад
последняя прям слезу вышибла (((
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