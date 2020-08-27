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Авторский пост
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Сравните уж с тем, что в СССР крестьяне были лишены паспортов. Только 28 августа 1974 г. постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в СССР» принимается решение о введении с 1976 г. паспорта гражданина СССР нового образца и то, что паспорт гражданина СССР обязаны иметь все советские граждане, достигшие 16-летнего возраста.
Или институт "прописки" советской. Это вам не сегодняшняя "регистрация по месту пребывания"! Я конечно понимаю, что многие уже этого не застали, но это было еще то "крепостное право"!