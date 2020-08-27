FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 4799 постов • 602 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас

16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас (16 фото)

Автор:
27 августа 2020 16:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: история   факты   фото   
1366
16
Когда мы открываем что-то необычное, наш первый импульс — сфотографировать это и поделиться этим со всем миром. И не всем посчастливилось увидеть голубоглазого коня, старинный огнетушитель из стекла или северное сияние с Международной космической станции.
Мы всегда пользуемся любой возможностью, чтобы узнать что-то новое, и вот 16 фотографий, которые значительно расширили наши знания.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: история   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Олег 2 часа назад
Фото "Вы когда нибудь видели голубоглазую лошадь?"Эка невидаль и Вы видели,- Собчачка Ксения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Дмитрий Полчаса назад
Все сели ровно перед монитором?

Все сели ровно перед монитором?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
Walter White Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Fat Lynx 2 часа назад
"Когда мы открываем что-то необычное, наш первый импульс сфотографировать это и поделиться этим со всем миром" - отнюдь... вообще не факт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
parallax 2 часа назад
После такого лечения сколиоза будешь ходить как будто лом проглотил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Интересные подробности самого громкого дела этого года (3 фото+видео) Интересные подробности самого громкого дела этого года (3 фото+видео) 20 внезапных исторических снимков с фактами, о которых вы, вероятно, не знали 20 внезапных исторических снимков с фактами, о которых вы, вероятно, не знали Уникальные артефакты прошлого, о которых многие даже не слышали Уникальные артефакты прошлого, о которых многие даже не слышали Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия Исторические фото разных лет, которые без прикрас рассказывают о жизни прошлого Исторические фото разных лет, которые без прикрас рассказывают о жизни прошлого Одеяния японских пожарных 17-19 веков как отдельный вид искусства Одеяния японских пожарных 17-19 веков как отдельный вид искусства
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

940034



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и&nbsp;попал на&nbsp;видео
2
238
Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и попал на видео
Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане?
5
119
Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии
0
64
Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии
Ефремова становится откровенно жаль, его суд — театр абсурда
2
64
Ефремова становится откровенно жаль, его суд — театр абсурда
Интересные подробности самого громкого дела этого года (3 фото+видео)
Интересные подробности самого громкого дела этого года (3 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#авария#знаменитости#интересное#биография#музыка#девушки#смешно#позитив
#прикол#интересно#шоу бизнес#россия#кино#дети#подборка#животные#красота#полиция
#фото#история#сша#дтп#Биография звезд#авто авария#актер#картинки#настроение#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться