16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас

Когда мы открываем что-то необычное, наш первый импульс — сфотографировать это и поделиться этим со всем миром. И не всем посчастливилось увидеть голубоглазого коня, старинный огнетушитель из стекла или северное сияние с Международной космической станции.
Мы всегда пользуемся любой возможностью, чтобы узнать что-то новое, и вот 16 фотографий, которые значительно расширили наши знания.
Мы всегда пользуемся любой возможностью, чтобы узнать что-то новое, и вот 16 фотографий, которые значительно расширили наши знания.
Старинный огнетушитель.
Рука коалы.
Так выглядит позвоночник после коррекционной операции при сколиозе.
Вы когда-нибудь видели голубоглазую лошадь?
Мотоцикл для людей в инвалидной коляске.
Вот как вы можете вырастить квадратное яблоко.
Огромный кусок окаменевшего дерева.
Глиняная модель будущего автомобиля, масштаб 1:1.
Эта улица настолько узка, что для пешеходного перехода достаточно одной линии.
Это инвалидное кресло, которое можно использовать на пляже.
2 стороны того же дерева эвкалипта на поле для гольфа в Калифорнии.
Эти часы говорят вам, какой сегодня день.
Вот как выглядит Северное сияние с Международной космической станции.
Саудовская Аравия ночью с Международной космической станции.
Шоколадный соус тает внутри кубика льда.
Тень дерева во время затмения.
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