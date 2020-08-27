16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас

Когда мы открываем что-то необычное, наш первый импульс — сфотографировать это и поделиться этим со всем миром. И не всем посчастливилось увидеть голубоглазого коня, старинный огнетушитель из стекла или северное сияние с Международной космической станции.

Мы всегда пользуемся любой возможностью, чтобы узнать что-то новое, и вот 16 фотографий, которые значительно расширили наши знания.

Эта улица настолько узка, что для пешеходного перехода достаточно одной линии. 0

2 стороны того же дерева эвкалипта на поле для гольфа в Калифорнии. 0