Как СССР обогнала Японию-магнитола "Томь RTR-209S"

Поражает простота и уникальность конструкции этой двухкассетной магнитолы. Похожие конструкции были, но именно такую компоновку впервые придумали в СССР.
В 1985 году конструктора получают задание предоставить предложения по конструкции новой серии магнитол. взамен выпускаемой с 1982 года "Томь-206-стерео"
Магнитола была всем хороша, кроме цены: 450 рублей все таки было дороговато для нас в те годы. Хвала конструкторам, они не стали ограничиваться косметическим улучшением этой модели, а взялись за принципиально новую компоновку.
Так же сразу отказались от популярного в те годы варианта размещения двух кассетных дек рядом
Среди молодежи тех лет пользовалось огромной популярностью плееры. Поэтому основной блог магнитолы сделали однокассетным
А вторую деку сделали в виде отстегивающегося от основного корпуса плеера, расположенного над активной акустической колонкой
Над второй колонкой, для симметрии, разместили УКВ приемник, который так же можно было отстегнуть и использовать отдельно.
Получилась такая вот оригинальная магнитола-конструктор. По желанию быстро можно сделать аппаратуру с любой комплектацией.
Если плеер и УКВ приемник используется отдельно, то колонка просто поворачиваем на 90 градусов и получаем цельный внешний вид однокассетной магнитолы без всяких пустых ниш
Для подачи электропитания и получения сигнала с плеера и УКВ приемника были сделаны соединители на базе разъема СГ5
На таких же разъемах были сделаны шнуры для колонок
Для экономии места в центральном модуле магнитолы, усилители вынесли в корпуса колонок. При питании от батарей, для экономии, мощность снижалась до 1,5 Вт. При питании от сети выходная мощность повышалась до 5 Вт.
Томский радиозавод начал выпускать эту магнитолу в 1987 году. Первое знакомство было удивлением, восхищением и шоком одновременно. Ничего похожего видеть не приходилось.
Выпускалось более 10 различных расцветок пластика корпуса, я нашел 5 разновидностей:
Хотя злые языки до сих пор утверждают, что идея была украдена у Хитачи
или даже у YORХ
Как видим оба варианта даже близко не ночевали. Может у японцев просто были другие задачи, но Томские конструктора их явно обошли.
Кстати, копию магнитолы "Томь-206-стерео", так же с 1982 года, выпускал Владимирский завод ТочМаш. Копия отличалась только дизайном пластикового корпуса и называлась "Нерль-206-стерео" В 1987 году, когда в Томске начали выпуск революционной модели, во Владимире ограничились косметической модернизацией и изменением названия на "Нерль РМ-206-С".
Довелось пообщаться с человеком, который работал в те годы на Томском радиозаводе. Говорит, что в городе процветала подпольная торговля "по частям". Рабочие умудрялись выносить с завода готовые плееры и приемники. Плееры продавались по цене 100-140 рублей, а УКВ приемники 50-80 рублей.
Источник:
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У Нерли еще была модель РМ 208 С