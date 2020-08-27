Как СССР обогнала Японию-магнитола "Томь RTR-209S"

Магнитола была всем хороша, кроме цены: 450 рублей все таки было дороговато для нас в те годы. Хвала конструкторам, они не стали ограничиваться косметическим улучшением этой модели, а взялись за принципиально новую компоновку.

Так же сразу отказались от популярного в те годы варианта размещения двух кассетных дек рядом