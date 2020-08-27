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Как СССР обогнала Японию-магнитола "Томь RTR-209S"

Как СССР обогнала Японию-магнитола "Томь RTR-209S" (19 фото)

Автор:
27 августа 2020 12:49
Метки: СССР   аппаратура   интересно   
973
19

Поражает простота и уникальность конструкции этой двухкассетной магнитолы. Похожие конструкции были, но именно такую компоновку впервые придумали в СССР.

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Метки: СССР   аппаратура   интересно   
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15  комментариев
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60k
HundeBeißer2 3 часа назад
Как СССР обогнала Японию-магнитола "Томь RTR-209S"
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1k
Том Сойер HundeBeißer2 2 часа назад
Как СССР обогнала Японию-магнитола "Томь RTR-209S"
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6k
Alex Djeff 9 минут назад
"Томь-206-стерео" - как вспомню, так вздрогну. 7,5 килограмм говна каждые две недели на другой конец города с тремя пересадками в гарантийную мастерскую носил (мне тогда 13 лет было). После третьего крупного ремонта написали "неремонтоспособен" и выдали чек на возмещение денег. 450 рублей.
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337
Шел мимо 13 минут назад
СССР "обогнала" - е5ать грамотей
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114
Revizorro 38 минут назад
Был у меня такой комбайн.. весчь... первый парень на деревне ... был.. (в деревне один дом если чё)
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581
Котэ 50 минут назад
Спасибо автор. Хороший пост. Мозги у нас были все просрали в 90 когда свободу в кавычках обрели...
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632
Oldman 3 часа назад
"Для подачи электропитания и получения сигнала с плеера и УКВ приемника были сделаны соединители на базе разъема СГ5"
Точно СГ? Всю жизнь они были СШ...
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753
Bearn 3 часа назад
В 1987 году, когда в Томске начали выпуск революционной модели, во Владимире ограничились косметической модернизацией и изменением названия на "Нерль РМ-206-С".

У Нерли еще была модель РМ 208 С

В 1987 году, когда в Томске начали выпуск революционной модели, во Владимире ограничились косметической модернизацией и изменением названия на "Нерль РМ-206-С". У Нерли еще была модель РМ 208 С
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34k
Прораб 3 часа назад
Чудный агрегат
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899
Игорь 3 часа назад
Вещь.
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−71
............ 3 часа назад
автор, закусывай!
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9k
Яромиръ ............ 2 часа назад
Как СССР обогнала Японию-магнитола "Томь RTR-209S"
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