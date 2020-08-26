Чумовые пакеты, о которых мечтают студенты и реальные пацаны с района

В этом посте собраны не просто какие-то то там пакеты, а настоящие произведения искусства. Любители данного способа перемещения вещей по улице, обратите свое внимание!
1. Когда ты мастер намеков
2. Когда у тебя нет машины, но очень хочется заехать в МакАвто
3. Лучший оберег для прогулок в опасных районах
4. Ну, необычно же? Согласитесь!
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6. Маркетологи идут на самые смелые ухищрения, чтобы обратить внимание на свой продукт
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9. Идеи на миллион
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11. Цветы с гарантией
12. Минутка черного юмора
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14. Друзья, не стоит забывать о классике!
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18. Ситуация, перед которой бессильны даже самые крутые пакеты
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