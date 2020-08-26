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Чумовые пакеты, о которых мечтают студенты и реальные пацаны с района

Чумовые пакеты, о которых мечтают студенты и реальные пацаны с района (19 фото)

Автор:
26 августа 2020 16:15
Сообщество : Юмор
Метки: классика   пакет   прикол   пятерочка   смех   сумка   юмор   
1379
19
В этом посте собраны не просто какие-то то там пакеты, а настоящие произведения искусства. Любители данного способа перемещения вещей по улице, обратите свое внимание!

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Метки: классика   пакет   прикол   пятерочка   смех   сумка   юмор   
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6  комментариев
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7k
Александр 37 минут назад
Чумовые пакеты, о которых мечтают студенты и реальные пацаны с района
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33k
Example 6.2.6 9 минут назад
В середине 90-х по богатому было ходить с пакетом из пакетов иностранных брендов. Чаще попадался бульон Knorr, но я фото не нашёл.
В середине 90-х по богатому было ходить с пакетом из пакетов иностранных брендов. Чаще попадался бульон Knorr, но я фото не нашёл.
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33k
Example 6.2.6 11 минут назад
Ультимативный вариант классики забыли..
Ультимативный вариант классики забыли..
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5k
Вася Полчаса назад
Чумовые пакеты, о которых мечтают студенты и реальные пацаны с района
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6k
Миха Полчаса назад
))))) на вещевых ярмарках и рынках, где надо мерять джинсы, стоя на картонке, стыдливо и неловко прикрываясь висящим рядом на плечиках платьем - любят такие пакеты, почему-то
))))) на вещевых ярмарках и рынках, где надо мерять джинсы, стоя на картонке, стыдливо и неловко прикрываясь висящим рядом на плечиках платьем - любят такие пакеты, почему-то
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9k
vvv 43 минуты назад
А как же это?
А как же это?
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