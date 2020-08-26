Управлявший квадроциклом хулиган открыл стрельбу по детской площадке в Подольске

В полиции проводят проверку после кадров со стрельбой по детской площадке во дворе жилого дома в Подольске. На съёмках с наружных камер видно, как вдоль многоэтажки едет квадроцикл, затем водитель паркуется на тротуаре, разворачивается, выставляет руку с предметом похожим на пистолет и вероятно стреляет.
На одном из двух планов видно, что там, куда он метится, находятся дети. Затем водитель быстро уезжает, а за ним вслед бежит мужчина. Следователи не исключают, что за рулем квадроцикла мог быть несовершеннолетний.
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