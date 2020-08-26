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Управлявший квадроциклом хулиган открыл стрельбу по детской площадке в Подольске

Управлявший квадроциклом хулиган открыл стрельбу по детской площадке в Подольске (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 15:14
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   Подольск   видео   детская площадка   квадроцикл   стрельба   хулиган   
868
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В полиции проводят проверку после кадров со стрельбой по детской площадке во дворе жилого дома в Подольске. На съёмках с наружных камер видно, как вдоль многоэтажки едет квадроцикл, затем водитель паркуется на тротуаре, разворачивается, выставляет руку с предметом похожим на пистолет и вероятно стреляет.

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Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   Подольск   видео   детская площадка   квадроцикл   стрельба   хулиган   
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6  комментариев
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7k
Sherion 59 минут назад
Хулиган??? Нет, хулиганом он бы был, если бы кинул дрожжи в унитаз. А то, что он сделал, это терроризм.
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45k
Георгий 5 минут назад
У нас украли квадроцикл с дачи
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393
Любушка 24 минуты назад
Скоро будет в кабинете следователя сопли по роже размазывать и причитать, что это он нечаянно. Ублюдок!!!
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837
Kanifolkin 38 минут назад
Жаль нет таких автоматических систем, которые сразу бы приняли к этому долб..бу адекватные меры...

Жаль нет таких автоматических систем, которые сразу бы приняли к этому долб..бу адекватные меры...
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Управлявший квадроциклом хулиган открыл стрельбу по детской площадке в Подольске
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59
Михаил 2 часа назад
Надо было открывать ответный огонь.
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