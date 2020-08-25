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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 228 постов • 237 подписчиков подписаться
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Как собрать кубик Рубика 3х3. Самая легкая схема для начинающих

Как собрать кубик Рубика 3х3. Самая легкая схема для начинающих (13 фото)

Автор:
25 августа 2020 18:43
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: кубик рубик   кубик рубика   собрать кубик рубика   
1425
13
Инструкция «как собрать кубик Рубика 3х3» с картинками и формулами для начинающих. Самая легкая и простая схема, но потребует от вас внимательности и аккуратности. Это вторая (улучшенная, более полная и удобная) редакция инструкции по сборке кубика Рубика, в ней учтены пожелания наших читателей. Инструкция подойдет, чтобы собрать кубик Рубика самому и научить ребенка.

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Метки: кубик рубик   кубик рубика   собрать кубик рубика   
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7  комментариев
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13k
AlexЕЙ 6 часов назад
Опоздали. "Наука и жизнь" май 1983г.
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969
denis karablev Час назад
...ну теперь все понятно епт..
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670
Lovels Travel 4 часа назад
Как я собирал в детстве.
Как я собирал в детстве.
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16k
turyst Lovels Travel 2 часа назад
Наклейки можно ещё было переклеить. :)
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