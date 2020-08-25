Редкие кадры: Шесть смерчей над водами Мексиканского залива

У побережья Луизианы очевидцу удалось запечатлеть рекордное количество водяных смерчей, образовавшихся одновременно в Мексиканском заливе. По меньшей мере шесть водяных вихрей поднимались в небо на фоне туч.
Впрочем, шесть - это то, что попало в объектив видеокамеры. Автор ролика сообщил, что всего их было не меньше девяти.
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