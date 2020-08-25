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Редкие кадры: Шесть смерчей над водами Мексиканского залива

Редкие кадры: Шесть смерчей над водами Мексиканского залива (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 11:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   в мире   видео   мексиканский залив   смерч   сша   
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У побережья Луизианы очевидцу удалось запечатлеть рекордное количество водяных смерчей, образовавшихся одновременно в Мексиканском заливе. По меньшей мере шесть водяных вихрей поднимались в небо на фоне туч.

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Метки: 360подмосковье   в мире   видео   мексиканский залив   смерч   сша   
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